Tam Boyutta Gör Apple, bu yılın sonlarına doğru kullanıcılara sunacağı iOS 18’de çok sayıda yapay zeka özelliğine yer vermesi bekleniyor. Yeni iOS sürümünde ana odağın yapay zeka olacağı uzunca bir süredir zaten dillendiriliyordu ve bu, çok da büyük sürpriz olmayacaktır. Öte yandan şimdi de iOS 18'in görsel açıdan da önemli miktarda değişeceği iddia ediliyor.

iOS 18 ile tasarım değişiyor

iOS 18, çok sayıda yapay zeka özelliği barındıracak olasa da Apple’ın iPhone 16 modellerinde güncellenmiş Neural Engine'e sahip yeni A18 çipini kullanması bekleniyor. Yeni Neural Engine sayesinde yapay zeka konusunda iPhone 16’nın daha güçlü olması planlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, teknoloji devinin tasarım değişikliği planları da bulunuyor. Aktarılanlara göre Apple, platformun tasarımını bu yılın başlarında güncelleyecek.

Yeni iPad Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: OLED ekran cep yakacak 1 gün önce eklendi

Gurman, iOS 18'in yanı sıra Apple'ın macOS tasarımını da yenilemeyi planladığını ancak bu değişikliğin bu yıl gelmeyeceğini söylüyor. macOS özelinde Apple’ın tasarım değişikliği noktasında erken aşamada olduğu ve değişikliklerin 2025 veya 2026'da piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. macOS en son 2020 yılında Big Sur ile tasarımsal değişim yaşamıştı. Apple ayrıca geçtiğimiz yıl Apple Watch için watchOS platformunu da yeniden tasarlamıştı.

Bundan bir süre önce ise Apple’ın iOS 18'de visionOS benzeri bir tasarıma doğru yöneleceği de söylenmişti. Tasarım değişikliklerinin yanı sıra iOS 18 çok sayıda yapay zeka özelliği de alacak. Bu özelliklerle Siri’nin tekrardan yükselişe geçmesi bekleniyor. Ayrıca Fotoğraflar özelinde de AI destekli düzenleme seçeneklerinin getirileceği söyleniyor. Notlar ve Mesajlar gibi uygulamalar için de yine yapay zeka özelliklerinin eklenmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18’den yeni detaylar ortaya çıktı: Tasarım değişiyor