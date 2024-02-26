iOS 18’den yeni detaylar ortaya çıktı: Tasarım değişiyor

iOS 18 ile tasarım değişiyor
iOS 18, çok sayıda yapay zeka özelliği barındıracak olasa da Apple’ın iPhone 16 modellerinde güncellenmiş Neural Engine'e sahip yeni A18 çipini kullanması bekleniyor. Yeni Neural Engine sayesinde yapay zeka konusunda iPhone 16’nın daha güçlü olması planlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, teknoloji devinin tasarım değişikliği planları da bulunuyor. Aktarılanlara göre Apple, platformun tasarımını bu yılın başlarında güncelleyecek.
Gurman, iOS 18'in yanı sıra Apple'ın macOS tasarımını da yenilemeyi planladığını ancak bu değişikliğin bu yıl gelmeyeceğini söylüyor. macOS özelinde Apple’ın tasarım değişikliği noktasında erken aşamada olduğu ve değişikliklerin 2025 veya 2026'da piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. macOS en son 2020 yılında Big Sur ile tasarımsal değişim yaşamıştı. Apple ayrıca geçtiğimiz yıl Apple Watch için watchOS platformunu da yeniden tasarlamıştı.
Bundan bir süre önce ise Apple’ın iOS 18'de visionOS benzeri bir tasarıma doğru yöneleceği de söylenmişti. Tasarım değişikliklerinin yanı sıra iOS 18 çok sayıda yapay zeka özelliği de alacak. Bu özelliklerle Siri’nin tekrardan yükselişe geçmesi bekleniyor. Ayrıca Fotoğraflar özelinde de AI destekli düzenleme seçeneklerinin getirileceği söyleniyor. Notlar ve Mesajlar gibi uygulamalar için de yine yapay zeka özelliklerinin eklenmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.