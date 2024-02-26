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    Anlık Bildirim

    iOS 18’den yeni detaylar ortaya çıktı: Tasarım değişiyor

    iOS 18 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. iOS 18’in önemli yapay zeka özelliklerinin yanında aynı zamanda ciddi tasarım değişiklikleriyle çıkacağı belirtiliyor.
    iOS 18’den yeni detaylar ortaya çıktı: Tasarım değişiyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yılın sonlarına doğru kullanıcılara sunacağı iOS 18’de çok sayıda yapay zeka özelliğine yer vermesi bekleniyor. Yeni iOS sürümünde ana odağın yapay zeka olacağı uzunca bir süredir zaten dillendiriliyordu ve bu, çok da büyük sürpriz olmayacaktır. Öte yandan şimdi de iOS 18'in görsel açıdan da önemli miktarda değişeceği iddia ediliyor.

    iOS 18 ile tasarım değişiyor

    iOS 18, çok sayıda yapay zeka özelliği barındıracak olasa da Apple’ın iPhone 16 modellerinde güncellenmiş Neural Engine'e sahip yeni A18 çipini kullanması bekleniyor. Yeni Neural Engine sayesinde yapay zeka konusunda iPhone 16’nın daha güçlü olması planlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, teknoloji devinin tasarım değişikliği planları da bulunuyor. Aktarılanlara göre Apple, platformun tasarımını bu yılın başlarında güncelleyecek.

    Gurman, iOS 18'in yanı sıra Apple'ın macOS tasarımını da yenilemeyi planladığını ancak bu değişikliğin bu yıl gelmeyeceğini söylüyor. macOS özelinde Apple’ın tasarım değişikliği noktasında erken aşamada olduğu ve değişikliklerin 2025 veya 2026'da piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. macOS en son 2020 yılında Big Sur ile tasarımsal değişim yaşamıştı. Apple ayrıca geçtiğimiz yıl Apple Watch için watchOS platformunu da yeniden tasarlamıştı.

    Bundan bir süre önce ise Apple’ın iOS 18'de visionOS benzeri bir tasarıma doğru yöneleceği de söylenmişti. Tasarım değişikliklerinin yanı sıra iOS 18 çok sayıda yapay zeka özelliği de alacak. Bu özelliklerle Siri’nin tekrardan yükselişe geçmesi bekleniyor. Ayrıca Fotoğraflar özelinde de AI destekli düzenleme seçeneklerinin getirileceği söyleniyor. Notlar ve Mesajlar gibi uygulamalar için de yine yapay zeka özelliklerinin eklenmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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