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    iOS 18'in AirPods Pro'ya getirdiği altı yeni özellik

    Apple, WWDC 2024 etkinliğinde AirPods'lara gelecek bazı özelliklerden bahsetmişti. iOS 18 beta sürümlerinin yayınlanmasıyla birlikte bu özelliklerin detayları ortaya çıkmaya başladı.
    iOS 18'in AirPods Pro'ya getirdiği altı yeni özellik Tam Boyutta Gör
    iOS 18 güncellemesi, iPhone kullanıcıları tarafından merakla beklenirken diğer Apple cihazlarda birçok yeni özelliğe kavuşacak. iOS 18 ile Airpods kulaklıklara gelecek yeni özellikleri haberin detaylarında bulabilirsiniz.

    Baş hareketleri

    Siri'nin bir isteğini onaylamanız veya bir aramayı reddetmeniz gerektiğinde sesli komut veya ellerinizi kullanmadan bunu yapabileceksiniz. Baş hareketleri, bir aramayı reddetmek veya ‌Siri‌ ile etkileşim kurmak için başınızı yukarı ve aşağı sallamanıza veya ileri geri sallamanıza olanak tanıyan yeni bir ‌AirPods Pro‌ kontrol biçimi olarak kullanımda olacak.

    Bir arama aldığınızda reddetmek için başınızı hayır, kabul etmek içinse evet şeklinde sallayabilirsiniz. Bildirimleri ve gelen veya giden mesajları kontrol etmek için ‌Siri‌'ye yanıt verirken konuşmanıza gerek kalmadan evet ve hayır için aynı hareketleri kullanabilirsiniz.

    Ses izolasyonu

    AirPods Pro, Ses Yalıtımı özelliğiyle telefon görüşmesi yaparken yüksek arka plan seslerini azaltabiliyor ve konuştuğunuz kişinin sizi daha net duymasını sağlıyor. Ses Yalıtımı hem AirPods Pro‌ hem de ‌AirPods Pro‌ 2'ye gelen yeni bir özellik olacak.

    AirPods Pro‌, rüzgar, yakındaki arabalar, konuşan insanlar ve daha fazlası gibi ortam gürültüsünü algılamak ve izole etmek için makine öğrenimini kullanacak, sesi engelleyecek ve sesinize öncelik verecek.

    Daha iyi uyarlanabilir ses kontrolleri

    Uyarlanabilir Gürültü Kontrolü, Aktif Gürültü Önleme'yi ve ortamınızdaki ortam gürültüsüne yanıt olarak duyduğunuz sesi ayarlamak için tasarlandı. Uyarlanabilir Ses özelliği, ‌iOS 18‌ ile gürültünün daha fazla veya daha az geçmesine izin verecek şekilde ayarlamak için daha ayrıntılı kontrollere sahip olacak.

    iOS 18'in AirPods Pro'ya getirdiği altı yeni özellik Tam Boyutta Gör

    Oyun için kişiselleştirilmiş mekansal ses

    Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses, filmler, TV şovları ve müzik için halihazırda mevcut olan bir özellik. Yüzünüzü ve kulaklarınızı taramak için ‌iPhone‌'unuzdaki TrueDepth kamerayı kullanır ve Uzamsal Sesi yalnızca sizin için özelleştiren kişisel bir profil geliştirir.

    Apple, ‌iOS 18‌ ile oyun için daha sürükleyici bir ses sunma amacıyla Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses'i oyunlara genişletiyor. Oyun geliştiricileri, bu değişikliğin bir parçası olarak oyunlarına uzamsal ses ekleyebilir. Oyun için Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses sadece ‌AirPods Pro‌, AirPods Max ve üçüncü nesil AirPods'a geliyor.

    iOS 18'in AirPods Pro'ya getirdiği altı yeni özellik Tam Boyutta Gör

    Oyunlarda ses kalitesi

    ‌AirPods Pro‌ 2, oyun içi sohbet ve yayın için ses kalitesinde iyileştirmelerin yanı sıra dinamik baş takibi ve oyunlarda 16 bit 48 kHz ses desteği sunuyor.

    Düşük gecikme

    Apple'a göre ‌AirPods Pro‌, ‌iOS 18‌'de gelen iyileştirmeler sayesinde mobil oyun için şimdiye kadarki en iyi kablosuz ses gecikmesini sağlıyor. İyileştirilmiş gecikme, oyunda bir eylem gerçekleştirirken ve ortaya çıkan sesi duyarken çok az veya hiç gecikme görmeyeceğiniz anlamına geliyor.

    Diğer AirPods modelleri

    Bu özelliklerin çoğu en son ‌AirPods Pro‌ modelleriyle sınırlı. Baş hareketleri ve Ses Yalıtımı ‌AirPods Pro‌ 2 dışındaki cihazlarda kullanılamayacak ancak oyun için Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses daha geniş bir şekilde erişilebilir olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    eczane açma maliyeti zımba teli tetanoz yapar mı lensle 1 saat uyumak ford focus alınır mı siyah kurtçuk

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