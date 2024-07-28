iOS 18'in AirPods Pro'ya getirdiği altı yeni özellik

Tam Boyutta Gör iOS 18 güncellemesi, iPhone kullanıcıları tarafından merakla beklenirken diğer Apple cihazlarda birçok yeni özelliğe kavuşacak. iOS 18 ile Airpods kulaklıklara gelecek yeni özellikleri haberin detaylarında bulabilirsiniz.

Baş hareketleri

Siri'nin bir isteğini onaylamanız veya bir aramayı reddetmeniz gerektiğinde sesli komut veya ellerinizi kullanmadan bunu yapabileceksiniz. Baş hareketleri, bir aramayı reddetmek veya ‌Siri‌ ile etkileşim kurmak için başınızı yukarı ve aşağı sallamanıza veya ileri geri sallamanıza olanak tanıyan yeni bir ‌AirPods Pro‌ kontrol biçimi olarak kullanımda olacak.

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Bir arama aldığınızda reddetmek için başınızı hayır, kabul etmek içinse evet şeklinde sallayabilirsiniz. Bildirimleri ve gelen veya giden mesajları kontrol etmek için ‌Siri‌'ye yanıt verirken konuşmanıza gerek kalmadan evet ve hayır için aynı hareketleri kullanabilirsiniz.

Ses izolasyonu

AirPods Pro, Ses Yalıtımı özelliğiyle telefon görüşmesi yaparken yüksek arka plan seslerini azaltabiliyor ve konuştuğunuz kişinin sizi daha net duymasını sağlıyor. Ses Yalıtımı hem AirPods Pro‌ hem de ‌AirPods Pro‌ 2'ye gelen yeni bir özellik olacak.

AirPods Pro‌, rüzgar, yakındaki arabalar, konuşan insanlar ve daha fazlası gibi ortam gürültüsünü algılamak ve izole etmek için makine öğrenimini kullanacak, sesi engelleyecek ve sesinize öncelik verecek.

Daha iyi uyarlanabilir ses kontrolleri

Uyarlanabilir Gürültü Kontrolü, Aktif Gürültü Önleme'yi ve ortamınızdaki ortam gürültüsüne yanıt olarak duyduğunuz sesi ayarlamak için tasarlandı. Uyarlanabilir Ses özelliği, ‌iOS 18‌ ile gürültünün daha fazla veya daha az geçmesine izin verecek şekilde ayarlamak için daha ayrıntılı kontrollere sahip olacak.

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Oyun için kişiselleştirilmiş mekansal ses

Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses, filmler, TV şovları ve müzik için halihazırda mevcut olan bir özellik. Yüzünüzü ve kulaklarınızı taramak için ‌iPhone‌'unuzdaki TrueDepth kamerayı kullanır ve Uzamsal Sesi yalnızca sizin için özelleştiren kişisel bir profil geliştirir.

Apple, ‌iOS 18‌ ile oyun için daha sürükleyici bir ses sunma amacıyla Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses'i oyunlara genişletiyor. Oyun geliştiricileri, bu değişikliğin bir parçası olarak oyunlarına uzamsal ses ekleyebilir. Oyun için Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses sadece ‌AirPods Pro‌, AirPods Max ve üçüncü nesil AirPods'a geliyor.

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Oyunlarda ses kalitesi

‌AirPods Pro‌ 2, oyun içi sohbet ve yayın için ses kalitesinde iyileştirmelerin yanı sıra dinamik baş takibi ve oyunlarda 16 bit 48 kHz ses desteği sunuyor.

Düşük gecikme

Apple'a göre ‌AirPods Pro‌, ‌iOS 18‌'de gelen iyileştirmeler sayesinde mobil oyun için şimdiye kadarki en iyi kablosuz ses gecikmesini sağlıyor. İyileştirilmiş gecikme, oyunda bir eylem gerçekleştirirken ve ortaya çıkan sesi duyarken çok az veya hiç gecikme görmeyeceğiniz anlamına geliyor.

Diğer AirPods modelleri

Bu özelliklerin çoğu en son ‌AirPods Pro‌ modelleriyle sınırlı. Baş hareketleri ve Ses Yalıtımı ‌AirPods Pro‌ 2 dışındaki cihazlarda kullanılamayacak ancak oyun için Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses daha geniş bir şekilde erişilebilir olacak.

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