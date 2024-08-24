Apple, iOS 18 öncesi AirPods Pro 2 için önemli bir beta güncellemesi yayınladı

Kafa hareketiyle kontrol ve ses yalıtımı özelliği geldi
iOS 18’in bir parçası olarak AirPods Pro’ye gelen birden fazla özellik var. Bu özellikler 7A5266c numaralı yazılım güncellemesiyle dahil edildi. Yeni özelliklerin başında baş hareketiyle kontrol geliyor. Örneğin; arama geldiğinde cevaplamak istemiyorsanız başınızı sağa sola sallamanız veya aramayı kabul edecekseniz başınızı yukarı aşağı hareket ettirmeniz yeterli. Kafa hareketiyle Siri’yi kontrol etmenin tek avantajı aramaları hızlıca yanıtlamak değil, gelen mesajlara ve bildirimlere yanıt vermek için kullanılabiliyor.
Yeni beta ayrıca AirPods Pro’ya ses yalıtımı özelliği ekliyor. Bu özellik, yüksek arka plan seslerini azaltmakla birlikte oyunlara özel yeni kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği ekliyor. Oyun geliştiricileri, daha sürükleyici ses deneyimi için oyunlarına uzamsal ses dahil edebilecek.
AirPods beta yazılımını yüklemek için, Xcode 16 betayı indirip iPhone veya iPad’de geliştirici menüsünü etkinleştirmek gerekiyor. Ardından AirPods beta yazılım yükleme seçeneği çıkıyor. Elbette yeni AirPods özelliklerinden faydalanmak için iOS 18 beta sürümün de yüklü olması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.