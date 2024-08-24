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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 18 öncesi AirPods Pro 2 için önemli bir beta güncellemesi yayınladı

    Apple, AirPods Pro 2 kullanıcıları için yeni beta güncellemesini yayınladı. Bu yazılım, kafa hareketleri gibi iOS 18 ile gelen yeni özellikleri ekliyor.         
    apple airpods pro 2 beta ios 18 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, USB-C ve Lightning şarj kutulu AirPods Pro 2 için yeni güncelleme yayınladı. Bu, Apple’ın Haziran ayında yeni AirPods Pro 2 özelliklerini duyurmasından bu yana yayınladığı dördüncü güncelleme ve artık iOS 18 ile gelen yeni özellikler kullanılabiliyor.

    Kafa hareketiyle kontrol ve ses yalıtımı özelliği geldi 

    iOS 18’in bir parçası olarak AirPods Pro’ye gelen birden fazla özellik var. Bu özellikler 7A5266c numaralı yazılım güncellemesiyle dahil edildi. Yeni özelliklerin başında baş hareketiyle kontrol geliyor. Örneğin; arama geldiğinde cevaplamak istemiyorsanız başınızı sağa sola sallamanız veya aramayı kabul edecekseniz başınızı yukarı aşağı hareket ettirmeniz yeterli. Kafa hareketiyle Siri’yi kontrol etmenin tek avantajı aramaları hızlıca yanıtlamak değil, gelen mesajlara ve bildirimlere yanıt vermek için kullanılabiliyor.

    Yeni beta ayrıca AirPods Pro’ya ses yalıtımı özelliği ekliyor. Bu özellik, yüksek arka plan seslerini azaltmakla birlikte oyunlara özel yeni kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği ekliyor. Oyun geliştiricileri, daha sürükleyici ses deneyimi için oyunlarına uzamsal ses dahil edebilecek.

    AirPods beta yazılımını yüklemek için, Xcode 16 betayı indirip iPhone veya iPad’de geliştirici menüsünü etkinleştirmek gerekiyor. Ardından AirPods beta yazılım yükleme seçeneği çıkıyor. Elbette yeni AirPods özelliklerinden faydalanmak için iOS 18 beta sürümün de yüklü olması gerekiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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