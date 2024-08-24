Apple, iOS 18 öncesi AirPods Pro 2 için önemli bir beta güncellemesi yayınladı

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Tam Boyutta Gör Apple, USB-C ve Lightning şarj kutulu AirPods Pro 2 için yeni güncelleme yayınladı. Bu, Apple’ın Haziran ayında yeni AirPods Pro 2 özelliklerini duyurmasından bu yana yayınladığı dördüncü güncelleme ve artık iOS 18 ile gelen yeni özellikler kullanılabiliyor.

iOS 18'in AirPods Pro'ya getirdiği altı yeni özellik 3 hf. önce eklendi

Kafa hareketiyle kontrol ve ses yalıtımı özelliği geldi

iOS 18’in bir parçası olarak AirPods Pro’ye gelen birden fazla özellik var. Bu özellikler 7A5266c numaralı yazılım güncellemesiyle dahil edildi. Yeni özelliklerin başında baş hareketiyle kontrol geliyor. Örneğin; arama geldiğinde cevaplamak istemiyorsanız başınızı sağa sola sallamanız veya aramayı kabul edecekseniz başınızı yukarı aşağı hareket ettirmeniz yeterli. Kafa hareketiyle Siri’yi kontrol etmenin tek avantajı aramaları hızlıca yanıtlamak değil, gelen mesajlara ve bildirimlere yanıt vermek için kullanılabiliyor.

Yeni beta ayrıca AirPods Pro’ya ses yalıtımı özelliği ekliyor. Bu özellik, yüksek arka plan seslerini azaltmakla birlikte oyunlara özel yeni kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği ekliyor. Oyun geliştiricileri, daha sürükleyici ses deneyimi için oyunlarına uzamsal ses dahil edebilecek.

AirPods beta yazılımını yüklemek için, Xcode 16 betayı indirip iPhone veya iPad’de geliştirici menüsünü etkinleştirmek gerekiyor. Ardından AirPods beta yazılım yükleme seçeneği çıkıyor. Elbette yeni AirPods özelliklerinden faydalanmak için iOS 18 beta sürümün de yüklü olması gerekiyor.

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iOS 18 öncesi AirPods Pro 2 için önemli bir güncelleme yayınlandı