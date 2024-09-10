iOS 18 çıkışı öncesi AirPods Pro 2 güncellendi: İşte gelen yeni özellikler

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Tam Boyutta Gör Apple, haftaya yayınlanacak iOS 18 öncesinde AirPods Pro 2. nesil için yeni güncelleme yayınladı. Apple’ın iOS 18’in parçası olarak AirPods 2’ye eklediği özellikler bu güncellemeyle geldi.

AirPods Pro 2’ye eklenen yeni özellikler arasında; ses izolasyonu, kafa hareketleri ve kişiselleştirilmiş uzamsal sese yönelik iyileştirmeler yer alıyor.

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Kafa hareketleriyle Siri kontrolü

Artık başınızı sağa sola ya da yukarı aşağı sallayarak Siri’yi kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin; telefon aramasını yanıtlamak istemiyorsanız başınızı hayır anlamında sallayabilir veya aramayı yanıtlamak için başınızı sallayabilirsiniz. Baş hareketiyle Siri’yi yönetmek, aramalarla sınırlı değil; gelen mesajlara, bildirimlere yanıt vermek için de kullanabiliyorsunuz.

Ses izolasyonu ve oyunlar için uzamsal ses

Apple, daha kolay duymanızı sağlamak için yüksek arka plan seslerini azaltmak amacıyla AirPods Pro’ya ses yalıtımı özelliği ekledi. Ayrıca oyunlara özgü yeni kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği geldi. Oyun geliştiriciler, daha sürükleyici ses deneyimi sunmak için oyunlarına uzamsal sesi dahil edebilecek.

AirPods Pro nasıl güncellenir?

AirPods Pro yazılımı iPhone’lar kadar basit güncellenmiyor. AirPods şarj olurken ve WiFi’a bağlı iPhone, iPad veya Mac’inize yakın mesafedeyken yazılım güncellemesi otomatik olarak indirilip yükleniyor.

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iOS 18 çıkışı öncesi AirPods Pro 2 güncellemesi: İşte yenilikler