iOS 18 çıkışı öncesi AirPods Pro 2 güncellendi: İşte gelen yeni özellikler

- Kafa hareketleriyle Siri kontrolü
- Ses izolasyonu ve oyunlar için uzamsal ses
- AirPods Pro nasıl güncellenir?
- Yorumlar
AirPods Pro 2’ye eklenen yeni özellikler arasında; ses izolasyonu, kafa hareketleri ve kişiselleştirilmiş uzamsal sese yönelik iyileştirmeler yer alıyor.
Kafa hareketleriyle Siri kontrolü
Artık başınızı sağa sola ya da yukarı aşağı sallayarak Siri’yi kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin; telefon aramasını yanıtlamak istemiyorsanız başınızı hayır anlamında sallayabilir veya aramayı yanıtlamak için başınızı sallayabilirsiniz. Baş hareketiyle Siri’yi yönetmek, aramalarla sınırlı değil; gelen mesajlara, bildirimlere yanıt vermek için de kullanabiliyorsunuz.
Ses izolasyonu ve oyunlar için uzamsal ses
Apple, daha kolay duymanızı sağlamak için yüksek arka plan seslerini azaltmak amacıyla AirPods Pro’ya ses yalıtımı özelliği ekledi. Ayrıca oyunlara özgü yeni kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği geldi. Oyun geliştiriciler, daha sürükleyici ses deneyimi sunmak için oyunlarına uzamsal sesi dahil edebilecek.
AirPods Pro nasıl güncellenir?
AirPods Pro yazılımı iPhone’lar kadar basit güncellenmiyor. AirPods şarj olurken ve WiFi’a bağlı iPhone, iPad veya Mac’inize yakın mesafedeyken yazılım güncellemesi otomatik olarak indirilip yükleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.