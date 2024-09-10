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    iOS 18 çıkışı öncesi AirPods Pro 2 güncellendi: İşte gelen yeni özellikler

    iOS 18 final sürümü önümüzdeki hafta yayınlanacak. Öncesinde Lightning & USB-C bağlantılı AirPods Pro 2 için güncelleme yayınladı ve kullanışlı birkaç yeni özellik geldi.
    airpods pro 2 güncelleme ios 18 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, haftaya yayınlanacak iOS 18 öncesinde AirPods Pro 2. nesil için yeni güncelleme yayınladı. Apple’ın iOS 18’in parçası olarak AirPods 2’ye eklediği özellikler bu güncellemeyle geldi.

    AirPods Pro 2’ye eklenen yeni özellikler arasında; ses izolasyonu, kafa hareketleri ve kişiselleştirilmiş uzamsal sese yönelik iyileştirmeler yer alıyor.

    Kafa hareketleriyle Siri kontrolü

    Artık başınızı sağa sola ya da yukarı aşağı sallayarak Siri’yi kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin; telefon aramasını yanıtlamak istemiyorsanız başınızı hayır anlamında sallayabilir veya aramayı yanıtlamak için başınızı sallayabilirsiniz. Baş hareketiyle Siri’yi yönetmek, aramalarla sınırlı değil; gelen mesajlara, bildirimlere yanıt vermek için de kullanabiliyorsunuz.

    Ses izolasyonu ve oyunlar için uzamsal ses

    Apple, daha kolay duymanızı sağlamak için yüksek arka plan seslerini azaltmak amacıyla AirPods Pro’ya ses yalıtımı özelliği ekledi. Ayrıca oyunlara özgü yeni kişiselleştirilmiş uzamsal ses özelliği geldi. Oyun geliştiriciler, daha sürükleyici ses deneyimi sunmak için oyunlarına uzamsal sesi dahil edebilecek.

    AirPods Pro nasıl güncellenir?

    AirPods Pro yazılımı iPhone’lar kadar basit güncellenmiyor. AirPods şarj olurken ve WiFi’a bağlı iPhone, iPad veya Mac’inize yakın mesafedeyken yazılım güncellemesi otomatik olarak indirilip yükleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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