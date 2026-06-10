Apple, güncel iOS 26 kullanım oranını açıkladı

Apple, iOS 27 beta 1 sürümünden önce iOS 26 ve iPadOS 26'nın nihai kullanım oranlarını açıkladı ve aktif iPhone ve iPad'lerin büyük çoğunluğunun artık en son yazılımı kullandığını gösterdi. Rakamlar, WWDC 2026'nın başlamasından bir gün önce, 7 Haziran 2026'da App Store'da işlem yapan cihazlara dayanıyor.
iPhone'ların %86'sında iOS 26 yüklü
Apple'ın son verileri, özellikle yeni cihazlar arasında, iPhone serisinde güçlü kullanım oranını gösteriyor.
- Son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'ların %86'sı iOS 26 çalıştırıyor
- Tüm aktif iPhone'ların %79'unda iOS 26 yüklü
- Tüm iPhone'ların %14'ü hâlâ iOS 18 çalıştırıyor
- iPhone’ların %7'si daha eski bir iOS sürümünü kullanıyor
iPad'lerde iPadOS 26 kullanımı
iPadOS 26 kullanımı iPhone kullanımından daha düşük ancak aktif iPad'lerin büyük çoğunluğu zaten güncellenmiş durumda.
- Son dört yılda piyasaya sürülen iPad'lerin %79'u iPadOS 26 çalıştırıyor
- Tüm aktif iPad'lerin %68'inde iPadOS 26 yüklü
- Tüm iPad'lerin %17'si iPadOS 18 çalıştırıyor
- iPad’lerin %15'i ise iPadOS'un daha önceki bir sürümünü kullanıyor
Haziran 2025'te paylaşılan iOS 18 benimseme oranıyla karşılaştırıldığında, son rakamlar hem iPhone hem de iPad’de hafif düşüş olduğunu gösteriyor. Geçen yıl, iOS 18 tüm iPhone'ların %82'sine, iPadOS 18 ise tüm iPad'lerin %71'ine ulaşmıştı.
iOS 27 beta testleri şu anda devam ederken, bu rakamlar Apple'ın iOS 26 benimsemesiyle ilgili son güncellemesini işaret ediyor ve bir sonraki büyük sürüm gelmeden önce kullanıcıların yazılımı ne kadar hızlı benimsediğine dair hızlı bakış sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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