Apple, güncel iOS 26 kullanım oranını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Apple, güncel iOS 26 ve iPadOS 26 kullanım oranını paylaşarak, WWDC 2026'nın başlamasından ve ilk iOS 27 geliştirici beta sürümünün yayınlanmasından bir gün önce kaç iPhone ve iPad'in bu yazılım sürümlerini çalıştırdığını ortaya koydu.

Apple, iOS 27 beta 1 sürümünden önce iOS 26 ve iPadOS 26'nın nihai kullanım oranlarını açıkladı ve aktif iPhone ve iPad'lerin büyük çoğunluğunun artık en son yazılımı kullandığını gösterdi. Rakamlar, WWDC 2026'nın başlamasından bir gün önce, 7 Haziran 2026'da App Store'da işlem yapan cihazlara dayanıyor.

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iPhone'ların %86'sında iOS 26 yüklü

Apple'ın son verileri, özellikle yeni cihazlar arasında, iPhone serisinde güçlü kullanım oranını gösteriyor.

Son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'ların %86'sı iOS 26 çalıştırıyor

Tüm aktif iPhone'ların %79'unda iOS 26 yüklü

Tüm iPhone'ların %14'ü hâlâ iOS 18 çalıştırıyor

iPhone’ların %7'si daha eski bir iOS sürümünü kullanıyor

iPad'lerde iPadOS 26 kullanımı

iPadOS 26 kullanımı iPhone kullanımından daha düşük ancak aktif iPad'lerin büyük çoğunluğu zaten güncellenmiş durumda.

Son dört yılda piyasaya sürülen iPad'lerin %79'u iPadOS 26 çalıştırıyor

Tüm aktif iPad'lerin %68'inde iPadOS 26 yüklü

Tüm iPad'lerin %17'si iPadOS 18 çalıştırıyor

iPad’lerin %15'i ise iPadOS'un daha önceki bir sürümünü kullanıyor

Haziran 2025'te paylaşılan iOS 18 benimseme oranıyla karşılaştırıldığında, son rakamlar hem iPhone hem de iPad’de hafif düşüş olduğunu gösteriyor. Geçen yıl, iOS 18 tüm iPhone'ların %82'sine, iPadOS 18 ise tüm iPad'lerin %71'ine ulaşmıştı.

iOS 27 beta testleri şu anda devam ederken, bu rakamlar Apple'ın iOS 26 benimsemesiyle ilgili son güncellemesini işaret ediyor ve bir sonraki büyük sürüm gelmeden önce kullanıcıların yazılımı ne kadar hızlı benimsediğine dair hızlı bakış sunuyor.

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iOS Haberleri

Apple, güncel iOS 26 kullanım oranını açıkladı

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