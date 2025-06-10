iOS 26, kilit ekranında iPhone'un ne kadar sürede şarj olacağını gösterecek

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Tam Boyutta Gör iOS 26, kilit ekranında iPhone’un şarj olacağı süreyi gösterecek. iPhone’unuzu ister kablosuz şarj cihazıyla ister şarj adaptörüyle şarj ediyor olun pilin ne kadar sürede dolacağını görebileceksiniz.

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Yavaş bir bağlantıyla veya 5W ile sınırlı Qi tabanlı bir şarj cihazıyla şarj ediyorsanız, yeni ayar size yavaş şarj cihazının bağlı olduğunu bildirecek. Ayarlar uygulamasının Pil bölümünde tam şarja kalan süreyi görebileceksiniz. Apple, bu özellik için şimdilik yeni bir araç takımı sunmuyor, şarj için kalan tahmini süreyi kilit ekranında gösteriyor.

Apple, iOS 26 ile ayrıca “Adaptive Power” adında yeni bir pil yönetimi özelliği ekledi. Batarya kullanımının normalden daha yüksek olması durumunda iPhone’un ufak performans ayarlamaları yaparak pil ömrünü artıran özelliğe Ayarlar - Pil - Güç Modu ekranından erişilebiliyor.

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iOS 26, iPhone'un ne kadar sürede şarj olacağını gösterecek

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