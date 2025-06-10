iOS 26, kilit ekranında iPhone'un ne kadar sürede şarj olacağını gösterecek

Yavaş bir bağlantıyla veya 5W ile sınırlı Qi tabanlı bir şarj cihazıyla şarj ediyorsanız, yeni ayar size yavaş şarj cihazının bağlı olduğunu bildirecek. Ayarlar uygulamasının Pil bölümünde tam şarja kalan süreyi görebileceksiniz. Apple, bu özellik için şimdilik yeni bir araç takımı sunmuyor, şarj için kalan tahmini süreyi kilit ekranında gösteriyor.
Apple, iOS 26 ile ayrıca “Adaptive Power” adında yeni bir pil yönetimi özelliği ekledi. Batarya kullanımının normalden daha yüksek olması durumunda iPhone’un ufak performans ayarlamaları yaparak pil ömrünü artıran özelliğe Ayarlar - Pil - Güç Modu ekranından erişilebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.