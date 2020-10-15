iOS14'e Spotify widgetı geldi

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Spotif, en son uygulama güncellemesiyle birlikte merakla beklenen iOS 14 widgetını yayınladı. Şimdilik hem küçük hem de orta boyutta gelen yeni widget, son çalınan sanatçılarınıza, albümlerinize ve podcastlerinize bir dokunuşla hızlı bir şekilde erişmenizi sağlıyor.

Spotify widgetı artık iPhone'larda

Orta boy Spotify widgetının en son çalınan beş sanatçı, çalma listesi, albüm veya podcast kapaklarını, küçük Spotify widgetı ise yalnızca Spotify'da çalınan son şarkıyı gösterecek.

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Widgetın bir başka özelliği, arka plan renginin küçük resimle eşleşecek şekilde otomatik olarak güncellenmesi.

İOS 14'teki Spotify widgetı aşağıdaki adımlarla eklenebilir.

Jiggle moduna geçmek için ana ekranınıza uzun basın.

Ekranın sol üst köşesindeki '+' simgesine dokunun.

Widget listesini aşağı kaydırın ve Spotify widgetını seçin.

Küçük ve orta ölçekli Spotify widgetları arasında seçim yapın.

Widgetları taşıyabilir ve ekranın herhangi bir boş kısmına yerleştirebilirsiniz.

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Kademeli olarak kullanıcılara sunulacak olan Spotify widgetını listede görüntüleyemiyorsanız, Spotify'ın güncel versiyonun(Sürüm 8.5.80) yüklü olduğundan emin olmalısınız.

Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify Müzik Ücretsiz 160.3 MB

https://www.macrumors.com/2020/10/14/spotify-home-screen-widgets-ios-14/

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