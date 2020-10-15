Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS14'e Spotify widgetı geldi

    Spotify son güncellemesiyle beraber, iOS 14 için ana ekran widgetı getirdi. Artık kullanıcılar, uygulamaya girmeden widget üzerinden Spotify'dan yararlanabilecekler.
    1 hf.
    2,5b
    1
    15
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    iOS14'e Spotify widgetı geldi
    Tam Boyutta Gör

    Spotif, en son uygulama güncellemesiyle birlikte merakla beklenen iOS 14 widgetını yayınladı. Şimdilik hem küçük hem de orta boyutta gelen yeni widget, son çalınan sanatçılarınıza, albümlerinize ve podcastlerinize bir dokunuşla hızlı bir şekilde erişmenizi sağlıyor.

    Spotify widgetı artık iPhone'larda

    Orta boy Spotify widgetının en son çalınan beş sanatçı, çalma listesi, albüm veya podcast kapaklarını, küçük Spotify widgetı ise yalnızca Spotify'da çalınan son şarkıyı gösterecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Spotify, artık şarkı sözlerine göre arama yapmanıza izin veriyor

    Widgetın bir başka özelliği, arka plan renginin küçük resimle eşleşecek şekilde otomatik olarak güncellenmesi.

    İOS 14'teki Spotify widgetı aşağıdaki adımlarla eklenebilir.

    • Jiggle moduna geçmek için ana ekranınıza uzun basın.
    • Ekranın sol üst köşesindeki '+' simgesine dokunun.
    • Widget listesini aşağı kaydırın ve Spotify widgetını seçin.
    • Küçük ve orta ölçekli Spotify widgetları arasında seçim yapın.
    • Widgetları taşıyabilir ve ekranın herhangi bir boş kısmına yerleştirebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası"

    Kademeli olarak kullanıcılara sunulacak olan Spotify widgetını listede görüntüleyemiyorsanız, Spotify'ın güncel versiyonun(Sürüm 8.5.80) yüklü olduğundan emin olmalısınız.

    Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify - Müzik ve Podcast'ler Spotify Müzik Ücretsiz 160.3 MB



    https://www.macrumors.com/2020/10/14/spotify-home-screen-widgets-ios-14/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SilentHunterHD 1 hf. en beğenilen
    8 sene önceki android telefonuma ekleyebiliyordum bunun şimdi haber olması ve iphone severlerin çılgına dönmesi çok garibime gidiyor :D
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf. SilentHunterHD
    10 sene önce Jailbreak yaparak İPhone’da eklenebiliyordu :)
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    drsdkmc 5 gün
    Sonuçta iphone demek gelişimleri 10 yıl geriden takip etmek demektir. Tüm appleboylara günaydınlar diliyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    soneday (Soner Çakır) 6 gün
    10 sene sonra widget haberi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 1 hf.
    WP’yi de es geçmeyelim. Canlı kutucuklar vardı. Küçük, orta, büyük ayarlayabiliyordun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 1 hf.
    güzel olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf.
    iPhone 4S çıktığından beri iPhone kullanıyorum; 5, 5S, 6S Plus, 7 vs. hepsini kullandım. Şuan elimde iPhone 11 var. Şu widget konusunda eleştiri yapanlar sonuna kadar haklılar. Hani 2-3 sene sonra koyarsın anlarım da, kaç sene sonra gelmesi abes. Hadi Widgetlar falan sistem şişiyordu 4, 4S’e koymadın. Ekran ufak geldi 5, 5S’e de koymadın ama be güzel kardeşim 6S Plus sonrası kesinlikle bi widget olmalıydı. Apple’ı çok seviyorum, android kullanamam çünkü tam bi sürpriz paketi fakat Apple’ın da bu “gıdım gıdım” verme huyu sinirlendirmeye başladı.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. Silent Guardian
    Zaten iOS 8'den beri sol tarafta widget var. Bu kadar yıl farketmedin mi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    müthiş hizmet
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    torabi 1 hf.
    Oleyyyyyy sonunda widget yeterince olgunlaştı yeahhhh büyük yenilik
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SilentHunterHD 1 hf. en beğenilen
    8 sene önceki android telefonuma ekleyebiliyordum bunun şimdi haber olması ve iphone severlerin çılgına dönmesi çok garibime gidiyor :D
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf. SilentHunterHD
    10 sene önce Jailbreak yaparak İPhone’da eklenebiliyordu :)
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Google Asistan'a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldi 6 gün PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu 6 gün Apple Store internet mağazası kapandı; zam mı geliyor? 6 gün iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max satıştan kaldırıldı 6 gün S-400'lerin bugün test edilmesi bekleniyor 6 gün Daha ucuz Mi True Wireless Earbuds 2C kulaklık tanıtıldı 1 hf. Akıllı telefon uygulaması şizofrenik relapsları önceden tahmin edebilir 1 hf. Xbox Series X arayüzü 1080p, PS5 arayüzü ise 4K çözünürlük ve HDR desteği ile geliyor 1 hf. iPhone 12 serisinin 5G hızları neden farklı 1 hf. Facebook, yenilenebilir enerjinin çok daha etkin depolanması için yapay zekâyı devreye soktu 1 hf. İşte elektrikli araç dünyasının Megane'ı: Yeni Renault Megane eVision konsepti tanıtıldı 1 hf. Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi 1 hf. Elgato yakalama kartları Xbox Series X/S konsollarına hazır 1 hf. Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı 1 hf. Imagination B serisi grafik birimleri 6TFLOPS performans vadediyor 1 hf. Kafayı sallayan titreşimli kulaklık! "Corsair HS60 Haptic incelemesi" 1 hf. Elon Musk, 7 koltuklu Tesla Model Y için tarih verdi 1 hf. HomePod Mini hoparlörü Thread bağlantı teknolojisini destekliyor 1 hf. 55 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 1 hf. Bilim insanları, ilk kez oda sıcaklığında süperiletkenliğe ulaştı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN iOS14'e Spotify widgetı geldi Sonraki İlk defa! FUJIFILM X-S10 inceleme "YouTube ve Vlog için uygun özelliklerde aynasız kamera!" 1 hf. PS5 arayüzü resmen ortaya çıktı! İşte yeni nesil arayüz 1 hf. İstanbul Bilişim'in iflasına karar verildi 1 hf. Dexter Morgan, uzun bir aranın ardından 2021 yılında geri dönüyor 1 hf. iPhone 12 serisindeki RAM miktarları belli oldu 1 hf. OnePlus'tan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık geldi: OnePlus Buds Z 1 hf. Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi 1 hf. HomePod mini ve HomePod arasında stereo eşleştirme yapılamayacak 1 hf. RTÜK'ten son dakika Spotify açıklaması 1 hf. Samsung Galaxy S20 FE modelinde dokunmatik sorunları başladı 1 hf. Makyajlı 2021 Mitsubishi Eclipse Cross tanıtıldı 1 hf. AMD Ryzen 5000 işlemcileriyle Far Cry 6 hediye edecek 1 hf. realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde 1 hf. Beyaz eşya firması BSH-Pitsos, üretimini Yunanistan'dan Türkiye'ye taşıyor 1 hf. Telekom firmaları üretimi Çin’den kaydırıyor 1 hf. AV1 kodeği nedir? Ne kadar verimlilik sunuyor? 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Ekim 2020 1 hf. Oppo, Huawei'yi geçerek Avrupa'nın üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi olmak istiyor 1 hf. Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir 1 hf. Samsung Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesi aldı Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız