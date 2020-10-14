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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası

    OnePlus, gerçekleştirdiği etkinlikle OnePlus 8T'yi tanıttı. Akıl telefon üreticisin son telefonu OnePlus 8T, Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası
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    OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'yu bu yılın başlarında piyasaya sürdükten sonra OnePlus, birkaç özelliği değiştirilmiş ve daha ucuz bir versiyonu olarak OnePlus 8 Pro'ya benzeyen bir telefon olan OnePlus 8T'yi tanıttı. OnePlus 8T, 120 Hz  yenileme hızına sahip ekranı, dörtlü arka kamera kurulumu, Snapdragon 865 yonga seti ve yeni 65W hızlı şarj teknolojisi ile dikkatleri çekiyor.

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    OnePlus 8T teknik özellikleri

    OnePlus 8T, 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel kullanan 6,55 inç Full HD + (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü ekrana sahip. Ekran, HDR10 + sertifikalı ve sRGB ve DCI-P3 renk gamı aralığını destekliyor. Telefon ayrıca bir ekran içi parmak izi sensörüyle donatılmış.

    OnePlus 8T, 7nm sürecinde üretilen, 5G desteği ve X55 modemli Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor. Yonga seti, 8 GB / 12 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş.

    OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası
    Tam Boyutta Gör

    OnePlus 8T, Sony IMX586 sensörlü ve f / 1.7 diyafram açıklığına sahip 48MP birincil sensör, 123 derecelik görüş alanına sahip 16 MP ultra geniş açılı sensör, 5 MP makro lens ve 2 MP tek renkli lensten oluşan dörtlü kamera kurulumuna sahip. Birincil kamera, 60FPS'ye kadar 4K UHD videoları ve 240FPS'ye kadar süper ağır çekim videoları kaydetmeye yardımcı olan OIS'yi destekliyor.

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    Ön tarafta, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip Sony IMX471 sensörünü kullanan 16MP selfie kamerası var. Ön kamera, 1080p video kayıt özelliği sunuyor.

    OnePlus8T, Android 11 tabanlı OxygenOS 11'i çalıştıracak.

    8,4 milimetre kalınlığında ve 188 gram ağırlığında olan OnePlus 8T, Warp Charge 65'in sağladığı 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh batarya ile donatılmış. Şirket, bu yeni Warp Charge 65 standardının, OnePlus 8T'yi sadece 39 dakikada % 0-100 şarj edebileceğini iddia ediyor.

    OnePlus 8T fiyatı

    İki farklı varyanta sahip OnePlus 8Tnin Avrupa fiyatları ise şöyle olacak;

    OnePlus 8 T, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama: 599 Euro

    OnePlus 8T, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama: 699 Euro



    https://www.theverge.com/2020/10/14/21514368/oneplus-8t-announced-120hz-display-65w-charging-release-date-price-news-features Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    __Nikolaus__ 1 hf. en beğenilen
    Yavaştan saçmalamaya başladılar



    50 tane cihazında imx586 kullandı yeter artık 2 senelik sensör kullanıyor hala , 7T de olan optik zoom kamerası gitmiş yerine saçma sapan 2mp sensör gelmiş , koymuş olmak için koyulan sensörler Makro ve derinlik.



    On kamera da tam 3 senedir değişmedi el insaf bir de aksine 7T de F2.0 olan diyafram F2.4 e çıkmış.



    120 Hz ve 65 watt haricinde tamamen boş bir cihaz olmuş.



    Not: 7T kullanıcısı.
    Yavaştan saçmalamaya başladılar 50 tane cihazında imx586 kullandı yeter artık 2 senelik sensör kullanıyor hala , 7T de olan optik zoom kamerası ...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    CheckVizoR (Seyfo ) 16 sa.
    Bu telefonu getirmeyi düşünen yok herhalde hiç. ..
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    Sedat. (S. Y.) 3 gün
    Ahh be 7T Pro Mclaren Edition'dan sonra O.p telefon falan üretmedi, kısa sürede elimden çıkardığıma çok pişman olduğum bir telefondu.



    Şimdi ise Elinde kalan eski sensörleri & bileşenleri toplayıp telefona çeviriyo son 1 senedir.. 9 serisinde adam akıllı toparlanirlarsa güzel olur, piyasaya lazım bir marka oneplus. Ama şu haliyle olacaksa olmasada olur. Ek olarak oneplus markasından geçen gün marka yöneticisi, kurucularından 2 kişi oneplus'dan da ayrılmış diye haber vardı bi kaç yerde. Umarım 9 serisinde yine bomba gibi telefonlarla piyasaya giriş yaparlar.
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    PantheraPardus ( ...) 6 gün
    İphone 12 ile bunun arasında kararsızım.
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    Passenger (Necati ) 4 gün PantheraPardus
    S20 kullanan biri olarak benim da radarımda hocam. Yurt dışı da olsa düşünüyorum.
    Samsung S21'de de ekmek çıkmayacak anladım. SD işlemciler her zaman daha uzun ömürlü. EX ile rahat edemiyorum.
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    Morthor (Umut Ufuksen) 1 hf.
    7T'den daha küçük olsun diye Samsung S10'a geçmiştim ama Oneplus'tan sonra cihaz çok yavaş geldi. :) Düz ekran sevdiğim için 8T beklediğim bir cihazdı. Bence gayet güzel olmuş. Sadece 7T'nin rengi daha güzeldi. Yeşil renk hiç olmamış. Mecbur gri renk alıcaz.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Iphone 12 den daha iyi ve ucuz bir telefon olmuş kıymeti bilinmiyor. Apple büyük ekranlı, küçük çentikli, 65W şarj olan telefonu 1100 dolardan aşağı satmaz
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    w8core (Mustafa Koçyiğit) 1 hf.
    İphone 12 mini al daha iyi
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    rtsbora (rts bora) 1 hf.
    Fiyatta indirim yapılmış. Oneplus 8'in fiyatı 699 eurodan başlıyordu. 8T ise 599 eurodan başlıyor.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 hf.
    Sonunda beklediğim fiyatta bir amiral gemisi. Kulaklık girişi olmaması kötü olmuş.
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    __Nikolaus__ 1 hf. en beğenilen
    Yavaştan saçmalamaya başladılar



    50 tane cihazında imx586 kullandı yeter artık 2 senelik sensör kullanıyor hala , 7T de olan optik zoom kamerası gitmiş yerine saçma sapan 2mp sensör gelmiş , koymuş olmak için koyulan sensörler Makro ve derinlik.



    On kamera da tam 3 senedir değişmedi el insaf bir de aksine 7T de F2.0 olan diyafram F2.4 e çıkmış.



    120 Hz ve 65 watt haricinde tamamen boş bir cihaz olmuş.



    Not: 7T kullanıcısı.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Karamanenes (enes karaman) 1 hf. __Nikolaus__
    Aynen öyle bende 7t kullanıyorum 8t ye geçerim diyordum ama sırf bunlar için değmez ımx 686 veya 689 bekliyordum. 7t nin tasarımı daha güzel
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    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    OnePlus bugüne kadar kullanıp en memnun kaldığım marka diyebilirim. Özellikle Oxygen OS kullanması gerçekten keyifli ve verimli çalışan bir arayüz.
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    3711 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    6 etiket daha oneplus 8t oneplus 8t özellikler oneplus 8T tanıtıldı snapdragon 865 Warp Charge 65 Mobil Teknolojiler
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