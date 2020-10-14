OnePlus 8T tanıtıldı: 120 Hz ekran, 65 W hızlı şarj, dörtlü arka kamera kurulumu ve daha fazlası

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OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'yu bu yılın başlarında piyasaya sürdükten sonra OnePlus, birkaç özelliği değiştirilmiş ve daha ucuz bir versiyonu olarak OnePlus 8 Pro'ya benzeyen bir telefon olan OnePlus 8T'yi tanıttı. OnePlus 8T, 120 Hz yenileme hızına sahip ekranı, dörtlü arka kamera kurulumu, Snapdragon 865 yonga seti ve yeni 65W hızlı şarj teknolojisi ile dikkatleri çekiyor.

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OnePlus 8T teknik özellikleri

OnePlus 8T, 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED panel kullanan 6,55 inç Full HD + (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü ekrana sahip. Ekran, HDR10 + sertifikalı ve sRGB ve DCI-P3 renk gamı aralığını destekliyor. Telefon ayrıca bir ekran içi parmak izi sensörüyle donatılmış.

OnePlus 8T, 7nm sürecinde üretilen, 5G desteği ve X55 modemli Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor. Yonga seti, 8 GB / 12 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleriyle eşleştirilmiş.

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OnePlus 8T, Sony IMX586 sensörlü ve f / 1.7 diyafram açıklığına sahip 48MP birincil sensör, 123 derecelik görüş alanına sahip 16 MP ultra geniş açılı sensör, 5 MP makro lens ve 2 MP tek renkli lensten oluşan dörtlü kamera kurulumuna sahip. Birincil kamera, 60FPS'ye kadar 4K UHD videoları ve 240FPS'ye kadar süper ağır çekim videoları kaydetmeye yardımcı olan OIS'yi destekliyor.

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Ön tarafta, f / 2.4 diyafram açıklığına sahip Sony IMX471 sensörünü kullanan 16MP selfie kamerası var. Ön kamera, 1080p video kayıt özelliği sunuyor.

OnePlus8T, Android 11 tabanlı OxygenOS 11'i çalıştıracak.

8,4 milimetre kalınlığında ve 188 gram ağırlığında olan OnePlus 8T, Warp Charge 65'in sağladığı 65W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh batarya ile donatılmış. Şirket, bu yeni Warp Charge 65 standardının, OnePlus 8T'yi sadece 39 dakikada % 0-100 şarj edebileceğini iddia ediyor.

OnePlus 8T fiyatı

İki farklı varyanta sahip OnePlus 8Tnin Avrupa fiyatları ise şöyle olacak;

OnePlus 8 T, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama: 599 Euro

OnePlus 8T, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama: 699 Euro

https://www.theverge.com/2020/10/14/21514368/oneplus-8t-announced-120hz-display-65w-charging-release-date-price-news-features

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