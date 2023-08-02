Apple, iPad Mini 7 modelini bu yıl içinde çıkarabilir

Tam Boyutta Gör Apple, muhtemelen eylül ayı içerisinde yeni nesil iPhone 15 serisini tanıtacak. Teknoloji devinin bu etkinlikte yeni ürünlerini de duyurması bekleniyor. Öte yandan son çıkan bilgilere göre Apple, halihazırda yedinci nesil iPad mini üzerinde çalışıyor olabilir. iPad mini 7 modelinin bu yıl içerisinde çıkması planlanıyor gibi görünüyor.

iPad Mini 7 geliyor

"ShrimpApplePro" olarak bilinen sızıntı kaynağına göre, yedinci nesil iPad mini yolda. Apple Watch Series 9 ve ikinci nesil Apple Watch Ultra ile ilgili ayrıntıların yer aldığı bir dizi tweette, sızıntı yapan kişi en az bir yeni iPad modelinin, muhtemelen yedinci nesil iPad mini'nin geleceğine dair kanıtlar gördüklerini söyledi.

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Öte yandan 11. nesil iPad'de olduğu gibi, bir sonraki iPad mini'ye gelecek en olası özellik bir çip yükseltmesi olabilir. iPad mini şu anda A15 Bionic yongasıyla çalışıyor ve bu yonganın A16 Bionic veya A17 Bionic çiplerinden birisine yükseltilme olasılığı güçlü görünüyor. Benzer şekilde ön ve arka kameralarda da bir yükseltmenin olabileceği ve Photonic Engine gibi özelliklerin ilk kez iPad’e gelebileceği düşünülüyor.

En son iPad Pro modelleri, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı yükseltmelerini ilk kez iPad'e getirdi. Bu özelliklerin 2024 yılına kadar iPad mini'ye de gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Ayrıca iPad Pro'ya özel bir başka özellik olan Apple Pencil hover'ın da bir sonraki modelde iPad mini'ye gelmesi mümkün, ancak yenilenen cihazın tam olarak neler sunacağı hakkında şu anda çok az şey biliniyor.

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iPad Mini 7 bu yıl içinde çıkabilir