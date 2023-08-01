Samsung, iPhone 15 serisinin OLED ekranlarını üretmeye başladı

- Samsung, iPhone 15 serisinin ekranları için düğmeye bastı
- iPhone 15 Pro Max üretimi istenen seviyede değil
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Samsung, iPhone 15 serisinin ekranları için düğmeye bastı
Kore merkezli The Elec'in haberine göre Samsung Display, rakipleri LG Display ve BOE'nin önünde 1 Ağustos'ta iPhone 15 serisinin OLED ekranlarının üretimine başladı. Her iki iPhone 15 Pro modeli için OLED panel tedarik eden LG Display, daha küçük olan iPhone 15 Pro için şartlı onay aldı ve iPhone 15 Pro Max için resmi onayın bir ya da iki ay içinde alınması bekleniyor. Standart iPhone 15 ve daha büyük iPhone 15 Plus için OLED ekran tedarik eden BOE ise Apple'dan hala koşullu onay bekliyor.
Söylentilere göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro modellerine göre daha ince çerçevelere sahip olacak ve çerçeve boyutundaki bu azalma üretim de zorluklar yaratıyor. Özellikle LG Display'in daha küçük çerçeveleri uygulamada aksaklıklar yaşadığı ve hem LG hem de BOE'nin Dynamic Island için kesikler eklemede zorlandığı söyleniyor. Hatta BOE’nin ilk sevkiyatları Samsung’a kaptırdığı da belirtiliyor.
iPhone 15 Pro Max üretimi istenen seviyede değil
Apple'ın bu yılki iPhone Pro modellerinin tedarikini sağlamak için öncelikli olarak 6.1 inçlik Pro modelini ürettiği belirtiliyor. Bunun nedeni, 6.7 inçlik Pro Max modelinde yaşanan üretim aksaklıklarının olması olabilir. Böylece, tedarik sorunlarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Rapor, Apple'ın Eylül ayında tüm iPhone 15 modellerini piyasaya süreceğini doğruluyor ancak, lansmanın hemen ardından, başlangıçta sınırlı sayıda iPhone 15 Pro Max cihazının satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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