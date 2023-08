Samsung, iPhone 15 serisinin OLED ekranlarını üretmeye başladı

Tam Boyutta Gör Apple ile Samsung, akıllı telefon pazarında ezeli rakip olsa da esasında diğer yandan birbirlerinin en önemli müşterileri arasında yer alıyor. Apple, uzunca bir süredir iPhone ve diğer ürünlerinin ekranları için Samsung’un üretim bantlarını kullanıyor. Bu durum iPhone 15 serisinde de devam edecek. Aktarılanlara göre Samsung, halihazırda yaklaşan yeni iPhone’lar için OLED ekran üretimine de başlamış durumda.

Samsung, iPhone 15 serisinin ekranları için düğmeye bastı

Kore merkezli The Elec'in haberine göre Samsung Display, rakipleri LG Display ve BOE'nin önünde 1 Ağustos'ta iPhone 15 serisinin OLED ekranlarının üretimine başladı. Her iki iPhone 15 Pro modeli için OLED panel tedarik eden LG Display, daha küçük olan iPhone 15 Pro için şartlı onay aldı ve iPhone 15 Pro Max için resmi onayın bir ya da iki ay içinde alınması bekleniyor. Standart iPhone 15 ve daha büyük iPhone 15 Plus için OLED ekran tedarik eden BOE ise Apple'dan hala koşullu onay bekliyor.

Söylentilere göre iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro modellerine göre daha ince çerçevelere sahip olacak ve çerçeve boyutundaki bu azalma üretim de zorluklar yaratıyor. Özellikle LG Display'in daha küçük çerçeveleri uygulamada aksaklıklar yaşadığı ve hem LG hem de BOE'nin Dynamic Island için kesikler eklemede zorlandığı söyleniyor. Hatta BOE’nin ilk sevkiyatları Samsung’a kaptırdığı da belirtiliyor.

iPhone 15 Pro Max üretimi istenen seviyede değil

Tam Boyutta Gör LG Display zamanında seri üretim onayı alamamış olsa da, sektör gözlemcileri kamera modülü tedarik tarafında meydana gelen diğer üretim aksaklıkları nedeniyle LG'nin kayıplarının sınırlı olabileceğini öne sürdü. iPhone 15 serisi için görüntü sensörleri ağırlıklı olarak Sony tarafından tedarik edilirken, Pro Max modelindeki Periscope lensi için katlanmış zoom bileşenleri LG Innotek'ten geliyor. Ancak her iki bileşenin üretim veriminin beklentilerin altında kaldığı söyleniyor.

Apple'ın bu yılki iPhone Pro modellerinin tedarikini sağlamak için öncelikli olarak 6.1 inçlik Pro modelini ürettiği belirtiliyor. Bunun nedeni, 6.7 inçlik Pro Max modelinde yaşanan üretim aksaklıklarının olması olabilir. Böylece, tedarik sorunlarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Rapor, Apple'ın Eylül ayında tüm iPhone 15 modellerini piyasaya süreceğini doğruluyor ancak, lansmanın hemen ardından, başlangıçta sınırlı sayıda iPhone 15 Pro Max cihazının satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.

