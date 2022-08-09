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    Yeni iPad Pro serisi ile Smart Connector güçlenecek

    Apple’ın M2 işlemcisi ile yenileyeceği iPad Pro modellerinden bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu sonbaharda tanıtılması beklenen yeni iPad Pro modelleri, 4 pinli Smart Connector’e sahip olabilir.
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    iPad modellerindeki Smart Connector güncelleniyor
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    Apple, iPad Pro’nun tanıtımı ile adeta yeni bir cihaz segmenti oluşturmuştu. iPad modellerini her geçen gün daha çok “bilgisayara” dönüştüren firma, geçtiğimiz yıl iPad Pro modellerini M1 işlemcisi ile donatarak oldukça ilginç bir hamle yapmıştı. Önümüzdeki aylarda da M2 işlemcisi ile güncellenmesi beklenen yeni iPad Pro serisi, daha gelişmiş Smart Connector’e sahip olabilir.

    Aksesuarlar daha güçlü olabilir

    Mac Otakara’dan gelen bilgilere yeni nesil iPad Pro modelleri, dört pinli Smart Connector’e sahip olacak. Böylece Smart Connector ile bağlanan cihazlar, üç pinli iPad Pro’lara göre daha fazla güce erişebilecek. Smart Connector, Apple’ın Magic Keyboard modellerine güç veren bir bağlantı sistemi. M2 işlemcili ve MagSafe destekli yeni 11 ve 12.9 inçlik iPad Pro modellerinin yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor.

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