Yeni iPad Pro ve Magic Keyboard detaylanıyor

M3 işlemcili iPad Pro modelleri yenilenmiş Magic Keyboard ile gelecek
Geçtiğimiz yıllarda iPad Pro modellerini M serisi işlemcileri ile güncelleyen Apple, Magic Keyboard aksesuarı ve iPadOS geliştirmeleri ile bu seriyi birçok açıdan bir bilgisayara dönüştürdü. Yeni iddialara göre firma, gelecek nesil iPad Pro modellerinde bilgisayar ve tablet ayrımını daha da azaltacak.
M3 işlemcili yeni iPad Pro ailesinin yakın zamanda tanıtılması beklenmiyor. Kaynaklara göre Apple, M3 işlemcisini ilk olarak MacBook Air, iMac ve Mac mini modellerinde kullanacak bu nedenle yeni nesil iPad Pro’nun en erken gelecek sene tanıtılması bekleniyor. Ayrıca iddialara göre Apple, yeni nesil iPad Pro serisinde ciddi bir fiyat artışına gidecek.
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