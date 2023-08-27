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    Yeni iPad Pro ve Magic Keyboard detaylanıyor

    Tablet pazarının en başarılı ürünlerinden olan iPad Pro, yakında yenilenecek. Güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bilgiler, Apple’ın yeni iPad Pro ve Magic Keyboard ürünlerini detaylandırıyor.
    iPad Pro için Magic Keyboard yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda iPad ailesine ciddi yatırımlar yapan Apple, bu süreçte birçok iPad modeli ve aksesuarı tanıttı. Pencil ve Magic Keyboard gibi ürünler ile iPad’e birçok farklı kullanım amacı veren Apple, bu konuda yeni adımlar aymaya hazırlanıyor.

    M3 işlemcili iPad Pro modelleri yenilenmiş Magic Keyboard ile gelecek

    Geçtiğimiz yıllarda iPad Pro modellerini M serisi işlemcileri ile güncelleyen Apple, Magic Keyboard aksesuarı ve iPadOS geliştirmeleri ile bu seriyi birçok açıdan bir bilgisayara dönüştürdü. Yeni iddialara göre firma, gelecek nesil iPad Pro modellerinde bilgisayar ve tablet ayrımını daha da azaltacak.

    iPad Pro için Magic Keyboard yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg’in güvenilir kaynaklarından olan Mark Gurman, Power On haber köşesinde Apple’ın yeni iPad Pro modelleri hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple, OLED ekrana sahip olacak M3 işlemcisinden güç alacak iPad Pro modelleri üzerinde çalışıyor. J717, J718, J720 ve J721 kod adına sahip olduğu belirtilen yeni ürünler, firmanın yenilenmiş Magic Keyboard klavyesine sahip olacak. Gurman’a göre yeni klavyeler, iPad’e dizüstü bilgisayar görünümü verecek ve daha büyük trackpade sahip olacak. Cam yapısı ve daha geniş alanı sayesinde yeni nesil Magic Keyboard, iPad Pro modellerinde MacBook’a benzer bir kullanım sunacak. Yeni Magic Keyboard’un var olan iPad Pro ve iPad Air modelleri ile çalışıp çalışmayacağı ise henüz belli değil.

    M3 işlemcili yeni iPad Pro ailesinin yakın zamanda tanıtılması beklenmiyor. Kaynaklara göre Apple, M3 işlemcisini ilk olarak MacBook Air, iMac ve Mac mini modellerinde kullanacak bu nedenle yeni nesil iPad Pro’nun en erken gelecek sene tanıtılması bekleniyor. Ayrıca iddialara göre Apple, yeni nesil iPad Pro serisinde ciddi bir fiyat artışına gidecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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