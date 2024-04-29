Yeni iPad Pro en gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın 7 Mayıs tarihinde düzenleyeceği 7 Mayıs tarihli Let Loose etkinliğine geri sayım devam ederken, tanıtılacak cihazlar ile ilgili iddialar da çoğalıyor. Yeni iPad Pro 2024 serisi Apple ailesinde bir ilke imza atacak.

iPad Pro 2024 ve Apple M4

Ünlü analiz uzmanı Mark Gunman hazırladığı raporda yeni iPad Pro serisi ile ilgili dikkat çekici iddialar paylaştı. Gunman beklendiğinin aksine yeni iPad Pro serisi Apple M3 yongası ile değil Apple M4 yongası ile gelecek. Henüz Apple M4 ile ilgili bilgi yok ancak nöral motorun en güçlü haliyle geleceği ön görülüyor.

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Bu sayede yeni iPad Pro serisi en gelişmiş yapay zekâ özelliklerine sahip olacak ve Apple ekosisteminde bir ilke imza atacak. Ayrıca firmanın ilk yapay zekâ odaklı ürünleri sloganını da taşıyacak.

Apple bu etkinliğin ardından WWDC 2024 etkinliği de dahil tanıttığı her ürününü yapay zekâ cihazı ya da yapay zekâ odaklı yazılım şeklinde tanımlayacak. Örneğin iOS 18 cihaz üzeri yapay zekâ işlemlerini yapabilen güncelleme olarak tanıtılacak. Elbette bunun sonucunda yeni iPad Pro serisinin 16GB RAM konfigürasyonu da tüketiciye sunulacak.

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iPad Pro 2024 tamamen yapay zekâ odaklı olacak