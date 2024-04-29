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    Yeni iPad Pro en gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olacak

    Apple’ın yapay zekâ yatırımları kapsamında yeni bir döneme giriliyor. Bu yıldan itibaren firmanın piyasaya sürdüğü her ürün yapay zeka odaklı olarak lanse edilecek.
    iPad Pro 2024 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 7 Mayıs tarihinde düzenleyeceği 7 Mayıs tarihli Let Loose etkinliğine geri sayım devam ederken, tanıtılacak cihazlar ile ilgili iddialar da çoğalıyor. Yeni iPad Pro 2024 serisi Apple ailesinde bir ilke imza atacak.

    iPad Pro 2024 ve Apple M4

    Ünlü analiz uzmanı Mark Gunman hazırladığı raporda yeni iPad Pro serisi ile ilgili dikkat çekici iddialar paylaştı. Gunman beklendiğinin aksine yeni iPad Pro serisi Apple M3 yongası ile değil Apple M4 yongası ile gelecek. Henüz Apple M4 ile ilgili bilgi yok ancak nöral motorun en güçlü haliyle geleceği ön görülüyor.

    Bu sayede yeni iPad Pro serisi en gelişmiş yapay zekâ özelliklerine sahip olacak ve Apple ekosisteminde bir ilke imza atacak. Ayrıca firmanın ilk yapay zekâ odaklı ürünleri sloganını da taşıyacak.

    Apple bu etkinliğin ardından WWDC 2024 etkinliği de dahil tanıttığı her ürününü yapay zekâ cihazı ya da yapay zekâ odaklı yazılım şeklinde tanımlayacak. Örneğin iOS 18 cihaz üzeri yapay zekâ işlemlerini yapabilen güncelleme olarak tanıtılacak. Elbette bunun sonucunda yeni iPad Pro serisinin 16GB RAM konfigürasyonu da tüketiciye sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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