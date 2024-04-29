Yeni iPad Pro en gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olacak

iPad Pro 2024 ve Apple M4
Ünlü analiz uzmanı Mark Gunman hazırladığı raporda yeni iPad Pro serisi ile ilgili dikkat çekici iddialar paylaştı. Gunman beklendiğinin aksine yeni iPad Pro serisi Apple M3 yongası ile değil Apple M4 yongası ile gelecek. Henüz Apple M4 ile ilgili bilgi yok ancak nöral motorun en güçlü haliyle geleceği ön görülüyor.
Bu sayede yeni iPad Pro serisi en gelişmiş yapay zekâ özelliklerine sahip olacak ve Apple ekosisteminde bir ilke imza atacak. Ayrıca firmanın ilk yapay zekâ odaklı ürünleri sloganını da taşıyacak.
Apple bu etkinliğin ardından WWDC 2024 etkinliği de dahil tanıttığı her ürününü yapay zekâ cihazı ya da yapay zekâ odaklı yazılım şeklinde tanımlayacak. Örneğin iOS 18 cihaz üzeri yapay zekâ işlemlerini yapabilen güncelleme olarak tanıtılacak. Elbette bunun sonucunda yeni iPad Pro serisinin 16GB RAM konfigürasyonu da tüketiciye sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.