İddia: Yeni nesil iPad Pro modelleri LCD ekrana sahip olacak

Tam Boyutta Gör Üretkenlik konusunda en başarılı tabletlerden biri olan iPad Pro, geçtiğimiz yıllarda M serisi işlemcilere geçerek adeta bir dizüstü bilgisayara dönüşmüştü. Ayrıca Apple, geçtiğimiz yıllarda iPad Pro’nun 12.9 inçlik modelini mini-LED ekran ile güncelleyerek görsel sanatçılar için daha da çekici hale getirmişti. Ancak iddialara göre firma, gelecek sene tanıtacağı iPad Pro serisi ile hayal kırıklığı yaratacak.

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OLED iPad Pro ertelenmiş olabilir

Geçtiğimiz aylarda birçok iddia, M3 işlemcili iPad Pro serisinin OLED teknolojisine yer vereceğini ve ekran kalitesi konusunda oldukça başarılı olacağını belirtmişti. Ancak DigiTimes’ın raporuna göre Apple, yeni nesil iPad Pro ailesinde OLED teknolojisini kullanmayacak, hatta yeni iPad Pro 12.9’un da LCD ekrana sahip olacağı gelen bilgiler arasında.

DigiTimes’a göre Apple’ın böyle bir hamle yapmasındaki asıl sebep finansal. Firmanın iPad Pro pazar payını arttırmak için LCD teknolojisine geri döneceğini, böylece yeni nesil iPad Pro’nun ciddi bir fiyat artışına sahip olmayacağı tahmin ediliyor. DigiTimes’ın bu iddiaları henüz doğrulanmadı, ayrıca birçok kaynak yeni nesil iPad Pro ailesinin OLED ekrana sahip olacağını belirtmeye devam ediyor. Apple’ın 2024 model iPad Pro ailesinde LCD ekran kullanması, birçok kullanıcıyı rahatsız edecektir, belki de Apple, 12.9 inç iPad Pro’nun daha uygun fiyatlı versiyonu üzerinde çalışıyordur.

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Yeni nesil iPad Pro modelleri LCD ekrana sahip olabilir