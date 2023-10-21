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    İddia: Yeni nesil iPad Pro modelleri LCD ekrana sahip olacak

    Tablet pazarının en başarılı ürünlerinden olan iPad Pro’nun önümüzdeki yıl güncellenmesi bekleniyor. Yeni bir iddia, yeni nesil cihazların hayal kırıklığı yaratacağını belirtiyor.
    Yeni nesil iPad Pro modelleri LCD ekrana sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Üretkenlik konusunda en başarılı tabletlerden biri olan iPad Pro, geçtiğimiz yıllarda M serisi işlemcilere geçerek adeta bir dizüstü bilgisayara dönüşmüştü. Ayrıca Apple, geçtiğimiz yıllarda iPad Pro’nun 12.9 inçlik modelini mini-LED ekran ile güncelleyerek görsel sanatçılar için daha da çekici hale getirmişti. Ancak iddialara göre firma, gelecek sene tanıtacağı iPad Pro serisi ile hayal kırıklığı yaratacak.

    OLED iPad Pro ertelenmiş olabilir

    Geçtiğimiz aylarda birçok iddia, M3 işlemcili iPad Pro serisinin OLED teknolojisine yer vereceğini ve ekran kalitesi konusunda oldukça başarılı olacağını belirtmişti. Ancak DigiTimes’ın raporuna göre Apple, yeni nesil iPad Pro ailesinde OLED teknolojisini kullanmayacak, hatta yeni iPad Pro 12.9’un da LCD ekrana sahip olacağı gelen bilgiler arasında.

    DigiTimes’a göre Apple’ın böyle bir hamle yapmasındaki asıl sebep finansal. Firmanın iPad Pro pazar payını arttırmak için LCD teknolojisine geri döneceğini, böylece yeni nesil iPad Pro’nun ciddi bir fiyat artışına sahip olmayacağı tahmin ediliyor. DigiTimes’ın bu iddiaları henüz doğrulanmadı, ayrıca birçok kaynak yeni nesil iPad Pro ailesinin OLED ekrana sahip olacağını belirtmeye devam ediyor. Apple’ın 2024 model iPad Pro ailesinde LCD ekran kullanması, birçok kullanıcıyı rahatsız edecektir, belki de Apple, 12.9 inç iPad Pro’nun daha uygun fiyatlı versiyonu üzerinde çalışıyordur.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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