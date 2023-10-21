İddia: Yeni nesil iPad Pro modelleri LCD ekrana sahip olacak

OLED iPad Pro ertelenmiş olabilir
Geçtiğimiz aylarda birçok iddia, M3 işlemcili iPad Pro serisinin OLED teknolojisine yer vereceğini ve ekran kalitesi konusunda oldukça başarılı olacağını belirtmişti. Ancak DigiTimes’ın raporuna göre Apple, yeni nesil iPad Pro ailesinde OLED teknolojisini kullanmayacak, hatta yeni iPad Pro 12.9’un da LCD ekrana sahip olacağı gelen bilgiler arasında.
DigiTimes’a göre Apple’ın böyle bir hamle yapmasındaki asıl sebep finansal. Firmanın iPad Pro pazar payını arttırmak için LCD teknolojisine geri döneceğini, böylece yeni nesil iPad Pro’nun ciddi bir fiyat artışına sahip olmayacağı tahmin ediliyor. DigiTimes’ın bu iddiaları henüz doğrulanmadı, ayrıca birçok kaynak yeni nesil iPad Pro ailesinin OLED ekrana sahip olacağını belirtmeye devam ediyor. Apple’ın 2024 model iPad Pro ailesinde LCD ekran kullanması, birçok kullanıcıyı rahatsız edecektir, belki de Apple, 12.9 inç iPad Pro’nun daha uygun fiyatlı versiyonu üzerinde çalışıyordur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.