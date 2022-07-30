Ekran altı Face ID teknolojisi iPad Pro ile gelebilir

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iPhone X ile birlikte Touch ID özelliğine veda eden ve Face ID yüz tanıma teknolojisine geçiş yapan Apple, bir iki model haricinde ısrarlı bir şekilde alışkanlığını devam ettiriyor. Bununla birlikte tasarım tarafında önemli değişiklikler olabilir.

Ekran altı Face ID

Bir süredir Apple’ın ekran altı Face ID teknolojisini test ettiği ve hatta iPhone 14 serisi ile birlikte sunacağı gündeme geliyordu. Böylece daha ince ekran çerçevelerinin de yolu açılmış olacaktı.

Apple’dan büyük başarı 1 gün önce eklendi

Ne var ki ortaya çıkan aksesuar sızıntıları iPhone 14 serisinde böyle bir gelişmenin olmayacağını ortaya koydu. Kaynaklar ise ekran altı Face ID teknolojisinin ilk kez iPad Pro ile geleceğini söylüyor.

iPad Pro biraz daha yenilikleri uygulamaya müsait bir cihaz sayılabilir. Apple’ın 2023-2025 yılları arasında iPad Pro üzerinde bu teknolojiyi test etmeyi planladığı ifade ediliyor. İşler istenildiği gibi giderse bu kez iPhone ile daha ana akım bir kullanıma alnına geçiş yapacak.

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iPad Pro ile ekran altı Face ID dönemi