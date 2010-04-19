iPad WiFi + 3G, 7 Mayıs'ta satışa sunuluyor

Uluslararası satışı Mayıs sonuna ertelenen iPad'in, WiFi + 3G donanımlı üst modelinin Amerika satışı da ertelendi. Daha önce açıklanan yol haritasına göre içinde bulunduğumuz Nisan ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen modelin resmi satışına 7 Mayıs'ta başlanacak.

16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak iPad WiFi + 3G, sadece WiFi destekli modelle aynı özellikleri paylaşırken, farklı olarak adından da anlaşılabileceği üzere 3G desteği ile geliyor ve bu sayede daha geniş bağlantı olanakları sunabiliyor.

1GHz'de çalışan Apple A4 işlemciisnden güç alan ve çoklu dokunmatik özellikli 9.7-inç ekrana sahip olan iPad'in diğer özellikleri arasında entegre akselometre pusula ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklere yer verilirken ve sahip olduğu pil ile 10 saate kadar çalışma süresi sunacağı bildiriliyor.

iPad WiFi + 3G kapasitesine göre 629$, 729$ ve 829$ seviyesindeki fiyatlarla sunulacak.