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iPad WiFi + 3G, 7 Mayıs'ta satışa sunuluyor

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uluslararası satışı Mayıs sonuna ertelenen iPad'in, WiFi + 3G donanımlı üst modelinin Amerika satışı da ertelendi. Daha önce açıklanan yol haritasına göre içinde bulunduğumuz Nisan ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen modelin resmi satışına 7 Mayıs'ta başlanacak.

16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak iPad WiFi + 3G, sadece WiFi destekli modelle aynı özellikleri paylaşırken, farklı olarak adından da anlaşılabileceği üzere 3G desteği ile geliyor ve bu sayede daha geniş bağlantı olanakları sunabiliyor.

1GHz'de çalışan Apple A4 işlemciisnden güç alan ve çoklu dokunmatik özellikli 9.7-inç ekrana sahip olan iPad'in diğer özellikleri arasında entegre akselometre pusula ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklere yer verilirken ve sahip olduğu pil ile 10 saate kadar çalışma süresi sunacağı bildiriliyor.

iPad WiFi + 3G kapasitesine göre 629$, 729$ ve 829$ seviyesindeki fiyatlarla sunulacak.


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DH Misafiri 8 yıl
Wifi modelini satıyorum: sahibinden.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
“ G.antepde yaşıyorum.Ürünün ilk burada tanıtılacağından haberim yoktu.Elmacı pazarına öylesine uğramıştım.İpad'i görünce hemen inceledim.İşimden dolayı 15 yıldır bilgisayar başındayım.Hangi marka hangi özellikleriyle öne çıkar, artıları ve eksileri nedir, fiyat aralığı nedir hepsini takip eder teknolijiyi sevdiğim için int'den video incelemlrni seyrederim.Gelelim İpad'e.İlk elinize aldığınızda o hızı ve daha hiçbir markanın (htc,hp,sams.vs... pc ve tlfnun) yapamadığı dokunmadaki hassasiyet mükemmel.Haritada gezinirken veya e-kitap okurken sayfayı gerçek kağıt gibi atlama özelliği çok güzel.Film dosyası olarak mov ve mp4 açıyor.Yani film seyredecekseniz dönüştürmeniz gerekiyor.İnternete şu anda sadece Wi-fi ile bağlanabiliyorsunuz.İphonedeki Safari int taraycı kullanıyor gayet hızlı.Fotoğraf görüntüleme yine çok zevkli.En büyük eksiği ise hala şirketler arası çekişmeden dolayı hala Flash desteğinin olmaması.Yani webde gezerken Flash içerikleri göremiyorsnz.Kamerasıda yok bu arada ne önde ne arkada.insan bu kadar paraya en azında önde 1.3 lük bir kemara istiyor görüntülü konuşma için.Telefon özelliğini atın biraz ebat olarak büyüğünü düşünün başka bir farkı yok iphoneden.Son olarak 7 aylık bir teknoliji sağlar elinizde, bu süre içinde diğer markalardan da daha iyisi çıkacaktır....”
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cosef 9 yıl
İpadle telefon görüşmesi yapılabilir mi peki?
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alito 9 yıl
cihaz güzel ama fiyatı daha uygun olabilirdi.
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SerhanUygur 9 yıl
başka bir haber editörü de çıkış tarihi olaral 30 nisan yazmış.. Tarihleri bir gözden geçirmekte fayda var tabiki.

fiyatlar uçmuş... çok iyi bir netbook alınabiliyor aynı paraya. Hani bu malzemeden kar etmeyip program satışlarından edeceklerdi? ne anladık bu işten.
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DH Misafiri 9 yıl
Bide buna bakın derim...
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e-rover 9 yıl
Bide buna bakın derim..
forum.donanimhaber.com/...
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Batuist 9 yıl
Adamlar ne yapsa satılıyor.. Önyargı bu olsa gerek..
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rabbitweed 9 yıl
onyargilisi olan sensin,anti-apple ci.surekli apple topiclerine post yazipda kotuleyip duruyorsun
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