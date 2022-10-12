iPadOS 16.1 için vakit daralıyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın orijinalde Eylül ayı için planladığı ancak özellikle Stage Manager özelliğinin verimli entegrasyonu nedeniyle ertelenen iPadOS 16 güncellemesi iPadOS 16.1 olarak ay sonuna doğru indirmeye sunulacak.

iPadOS 16.1 neler sunuyor?

Gelen bilgilere göre iPadOS 16 güncellemesi iptal edildi ve yenilikler iPadOS 16.1 güncellemesine entegre edildi. 24 Ekim itibariyle iPadOS 16.1 güncellemesinin indirmeye sunulacağı ifade ediliyor.

iPadOS 16.1 neler sunacak? 2 hf. önce eklendi

iPadOS 16.1 güncellemesi ile birlikte üçüncü ve dördüncü nesil iPad Pro 12.9 modelleri ile ilk nesil iPad Pro 11 de Stage Manager özelliğini kullanmaya başlayacak ancak sadece 4 adede kadar uygulama eklenebilecek.

Ekim sonunda Apple’ın bir basın bülteni ile yeni Apple M2 tabanlı bir iPad, iPad Pro, Apple M2 Max ve Apple M2 Pro yonga setlerini tanıtması bekleniyor. Bu bakımdan 24 Ekim tarihinde hem bu tanıtımlar hem de iPadOS 16.1 güncellemesi gerçekleşebilir.

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