iPadOS 16.1 ile Stage Manager yaygınlaşıyor

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Apple’ın ilk kez WWDC 2022 etkinliğinde duyurduğu ve Mac cihazları haricinde Apple M1 tabanlı iPad modellerinde de kullanılan Stage Manager özelliği uzun bir aradan sonra diğer iPad modellerine de geliyor.

iPadOS 16.1 güncellemesinde sevindiren gelişme

Stage Manager çoklu görev yöneticisi yan tarafa 8 adede kadar aktif pencereyi sıralarken ortada ise üzerinde çalıştığınız uygulamayı gösteriyor. Ekranda yer alan görev pencerelerinin boyutları ayarlanabilirken yine pencereler arasında sürükle-bırak işlemleri yapılabiliyor. Özellik, Kontrol Merkezi üzerinden aktif edilebiliyor ve otomatik olarak sıralama yapıyor.

StageManager nedir? 3 ay önce eklendi

Bu özellik biraz işlemci gücü istediği için beta sürecinde M1 yongası ile sınırlı kalmıştı. iPadOS 16.1 güncellemesi ile birlikte üçüncü ve dördüncü nesil iPad Pro 12.9 modelleri ile ilk nesil iPad Pro 11 de Stage Manager özelliğini kullanmaya başlayacak ancak sadece 4 adede kadar uygulama eklenebilecek.

iPadOS 16 güncellemesi özellikle Stage Manager nedeniyle ertelendi ve önümüzdeki günlerde indirmeye sunulacak. iPadOS 16.1 bu açıdan daha geç bir zamanda gelecek. Ayrıca harici ekranda Stage Maneger kullanabilme imkânı kaldırıldı ve M1 tabanlı iPad modelleri için ileri bir tarihte yeniden sunulacak. Diğer iPad Pro modellerine ise hiç gelmeyecek.

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