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    iPadOS 16 ile M1 işlemcili iPad’lere sürücü desteği geliyor

    WWDC 2022 konferansında birçok işletim sistemi için sürpriz duyurular yapan Apple, en çok iPadOS 16 ile dikkat çekti. iPadOS, yeni sürümü ile sürücü desteği kazanacak.
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    iPadOS 16, sürücü desteği ile geliyor
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    Apple, geliştirici konferansı WWDC 2022’de birçok duyuru yaparak dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden olan iOS, macOS ve iPadOS işletim sistemlerinin yeni versiyonlarını tanıtan Apple, en çok iPadOS ile dikkat çekti. Özellikle M1 işlemcili iPad’leri bilgisayar dönüştürmek için geliştirilen iPadOS 16 birçok yenilik ile geliyor.

    Artık iPad’lere sürücü yüklemek mümkün olacak

    Apple, iPadOS’un yeni sürümü ile beraber “DriverKit” uygulama programlama arayüzünü M1 destekli iPad’lere getiriyor. DriverKit, Apple tarafından macOS Catalina ve sonraki sürümlerde macOS cihazları için sürücü geliştirmeyi kolaylaştıran bir arayüz olarak tanıtılmıştı. DriverKit ile geliştirilen sürücüler, kernel uzantıları yerine kullanıcı alanında çalışarak gerekli olmayan sistem ayrıcalıklarına erişemiyor ve bu sayede güvenli bir kullanım sağlıyor.

    iPadOS 16, sürücü desteği ile geliyor
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    iPadOS 16 ile DriverKit, şimdilik yalnızca USB, PCI ve ses sistemleri ile çalışabilecek. DriverKit, yalnızca M1 destekli iPad’lerde çalışabilecek. Ancak macOS tarafında Apple Silicon destekli sürücüler, hızlı bir şekilde iPadOS’a port edilebilecek. DriverKit ile geliştirilen sürücüler, App Store’dan uygulama indirir gibi indirilebilecek ancak standart uygulamalardan daha çok sistem kaynağına erişim hakları olacak. iPad’leri dizüstü bilgisayar olarak pazarlayan Apple, bu iddiaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Artık seçili iPad modelleri, Thunderbolt ses kartları veya USB mikrofonları ile rahat bir kullanım sunacak. DriverKit yalnızca M1 işlemcili iPad Pro serisinde ve 2022 iPad Air’da çalışabilecek. Thunderbolt cihazlarıise yalnızca M1 işlemcili iPad Pro serisinde çalışabilecek.

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 2 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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