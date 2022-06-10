Apple, 15 inçlik MacBook Air ve 12 inçlik MacBook üzerinde çalışıyor

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WWDC 2022 etkinliğinde tanıttığı M2 işlemcisi ve yeni nesil MacBook Air ile dikkatleri üzerine çeken Apple, MacBook ailesini genişletmeyi düşünüyor. Bloomberg, Apple’ın önümüzdeki senelerde tanıtacağı MacBook cihazları hakkında yeni bilgiler paylaştı.

15 inçlik MacBook Air, 2023 yılında tanıtılabilir

Apple hakkında verdiği raporların doğru çıkması ile bilinen Bloomberg, Apple’ın yeni MacBook Air planı hakkında konuştu. Bloomberg’e göre Apple, 15 inçlik bir MacBook Air modeli üzerinde çalışıyor. 13,6 inçlik modelin genişletilmiş bir versiyonu olarak belirtlien 15 inçlik MacBook Air, 2023’ün baharında tanıtılabilir. 15 inçlik MacBook Air, geçtiğimiz haftalarda Ross Young tarafından da raporlanmıştı.

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12 inçlik MacBook geri dönebilir

Gelen bilgiler, Apple’ın bir de 12 inçlik MacBook üzerinde çalıştığını belirtiyor. 12 inçlik MacBook serisi, Intel Core m işlemcilerinin termal sınırlamaları ve performans düşüklüğü nedeniyle 2019 yılında iptal edilmişti. Ancak Apple Silicon işlemcilerinin verimliliğine güvenen Apple, 12 inçlik MacBook modelini canlandırmak istiyor. 12 inçlik yeni MacBook’un en erken 2023 sonunda veya 2024 başında tanıtılması planlanıyor.

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14 ve 16 inçlik MacBook Pro’lar bu yıl güncellenebilir

Apple, 2021 yılının sonunda MacBook Pro ailesini M1 Pro ve M1 Max ile güncellemişti. 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modelleri oldukça yeni olsa da Apple, yıl bitmeden MacBook Pro modellerini güncellemeyi düşünüyor. J414 ve J416 kod adlarına sahip MacBook Pro modelleri, şimdiki nesile oldukça benzer bir ürün olacak ancak M2 Pro ve M2 Max işlemcilerini barındıracak. Apple, işler yolunda gitmezse yeni MacBook Pro’ları 2023’ün başına erteleyebilir.

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