ASUS Zenfone 7 kanlı canlı görüntülendi

Daha önce fiyatıyla ilgili spekülasyonların paylaşıldığı ASUS Zenfone 7, bu kez kanlı canlı görüntülendi. Weibo'da paylaşılan görseller telefonun tasarımını gözler önüne sererken, motorize kamera iddialarını da doğruladı.

İlginizi Çekebilir

ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor

Ayrıca Bkz. "LG'nin şeffaf OLED ekranları Çin metrolarında kullanılmaya başlandı"

Elektrik mavisi rengiyle oldukça albenili görünen Zenfone 7, kameraları şerit gibi alt alta sıralanan telefonların yanı sıra motorize kamera mekanizmasıyla kendine özgü tarzını ortaya koyuyor. Daha önce Zenfone 6'da da karşımıza çıkan bu kamera mekanizmasının içerisinde 64MP çözünürlüklü Sony IMX686, 12MP çözünürlüğünde ulta geniş açılı kamera ve bir de 8 MP telefoto kamerasensörünün olacağı bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör

Zenfone 7 motorize kamerayla geliyor

Hazır Zenfone 6 demişken, Zenfone 6'nın arkasında yer alan fiziksel parmak izi tarayıcının Zenfone 7'de görünmüyor oluşu, bunun güç tuşuna entegre edildiği şeklinde yorumlanıyor. Zira Zenfone 7'de 6.67 inç büyüklüğünde LCD panel kullanılacağı yönünde iddialar olduğu için tüm ihtimaller güç tuşuna entegre bir parmak izi tarayıcısına yöneliyor.

BOE tarafından üreticileceği söylenen bu ekranın FHD+ çözünürlük sunacağı ve 60 Hz tazeleme hızı desteğine sahip olacağı konuşuluyor. Diğer bir sızıntı bilgi ise Zenfone 7'nin Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağı ve bu yongaya 8GB RAM ile 128 GB dahili depolama biriminin eşlik edeceği şeklinde. Şimdilik iddianın ötesine geçemeyen bu bilgiler, Zenfone 7'nin 26 Ağustos'ta duyurulmasıyla birlikte netlik kazanacak.

https://www.gizmochina.com/2020/08/22/leaked-live-photos-show-off-the-zenfone-7-triple-rear-cameras/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.