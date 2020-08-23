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    ASUS Zenfone 7 kanlı canlı görüntülendi

    ASUS'un uygun fiyatlı olacağı söylenen amiral gemisi telefonu Zenfone 7, lansmana günler kala görüntülendi. İşte karşınızda kendine özgü tasarımıyla Zenfone 7!
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    ASUS Zenfone 7 kanlı canlı görüntülendi

    Daha önce fiyatıyla ilgili spekülasyonların paylaşıldığı ASUS Zenfone 7, bu kez kanlı canlı görüntülendi. Weibo'da paylaşılan görseller telefonun tasarımını gözler önüne sererken, motorize kamera iddialarını da doğruladı.

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    Elektrik mavisi rengiyle oldukça albenili görünen Zenfone 7, kameraları şerit gibi alt alta sıralanan telefonların yanı sıra motorize kamera mekanizmasıyla kendine özgü tarzını ortaya koyuyor. Daha önce Zenfone 6'da da karşımıza çıkan bu kamera mekanizmasının içerisinde 64MP çözünürlüklü Sony IMX686, 12MP çözünürlüğünde ulta geniş açılı kamera ve bir de 8 MP telefoto kamerasensörünün olacağı bildiriliyor. 

    ASUS Zenfone 7 kanlı canlı görüntülendi
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    Zenfone 7 motorize kamerayla geliyor

    Hazır Zenfone 6 demişken, Zenfone 6'nın arkasında yer alan fiziksel parmak izi tarayıcının Zenfone 7'de görünmüyor oluşu, bunun güç tuşuna entegre edildiği şeklinde yorumlanıyor. Zira Zenfone 7'de 6.67 inç büyüklüğünde LCD panel kullanılacağı yönünde iddialar olduğu için tüm ihtimaller güç tuşuna entegre bir parmak izi tarayıcısına yöneliyor.

    BOE tarafından üreticileceği söylenen bu ekranın FHD+ çözünürlük sunacağı ve 60 Hz tazeleme hızı desteğine sahip olacağı konuşuluyor. Diğer bir sızıntı bilgi ise Zenfone 7'nin Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağı ve bu yongaya 8GB RAM ile 128 GB dahili depolama biriminin eşlik edeceği şeklinde. Şimdilik iddianın ötesine geçemeyen bu bilgiler, Zenfone 7'nin 26 Ağustos'ta duyurulmasıyla birlikte netlik kazanacak. 



    https://www.gizmochina.com/2020/08/22/leaked-live-photos-show-off-the-zenfone-7-triple-rear-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 3 gün en beğenilen
    kanlı canlı ne ya :D
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolwes 22 sa.
    Gözünüzü seveyim artık şu ekran içi parmak izi okuyucuyu amoled ekranı kablosuz şarjı standart haline getirin. Vestel bile kullanıyor artık bunları 2.500 liralık telefonda.
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    DH Misafiri 2 gün
    İlk nesil Zenfone 5 kullandım. Memnundum.<br /><br />İkinci nesil Zenfone 5 kullanıyorum memnunum. <br /><br />Zenfone 7 gelirse fiyatı önemli değil alırım. <br /><br /><br /><br />Asus üstün teknoloji. Değeri bilinmiyor maalesef...
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    DH Misafiri 2 gün
    Zenfone 3'üm hala elimde... Umarım tekrar Türkiye piyasasına girerler...
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    usb2.0 3 gün
    bir fırıncı küreği daha
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 3 gün en beğenilen
    kanlı canlı ne ya :D
    Yanıtla +17
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    Bloodin 3 gün
    Bu cihazın özelliklerinin yayinlandığı bir yerde "ülkeler" altında "TR" ibaresi de vardı, umarım Zenfone 6'nın aksine Zenfone 7 Türkiye'ye gelir
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