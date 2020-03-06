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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı

    Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni nesil iPhone modelleriyle ilgili sızıntılar devam ediyor. Yeni bilgiler cihazın teknik detaylarını ortaya koyuyor.
    2 hf.
    11,7b
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    38
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone serisini Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 12 modelleriyle ilgili çok fazla sızıntı mevcut değil ancak gelen bilgilerin güvenilir bir kaynaktan olduğunu söyleyebiliriz.

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    5G desteği ile gelecek

    Yeni sızıntılar, XDA geliştiriciler forumundan Max Weinbach ve 8 milyon takipçiye sahip olan Youtube kanalı EverythingApplePro'dan geliyor. Weinbach'a göre Apple önümüzdeki modellerde de üçlü kamera kurulumuna devam edecek ve şirket Pro modellerine ToF sensörü eklemeyi planlıyor. Apple ayrıca yeni nesil iPhone modellerini 64MP'lik kamera ile test ediyor ve yakınlaştırma yeteneklerini de geliştirmenin peşinde.

    iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı
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    Şirketin ayrıca cihazlardaki gelişmiş HDR ve Makro modu üzerinde de çalışmalar yaptığı belirtilmiş. iPhone 12 Pro Max modelinin 4.400 mAh pil dışında 120Hz yenileme hızı sunan ekran ve 5G desteği ile gelmesi muhtemel. Şirketin ayrıca siyah çerçeve ve kırmızı cam kaplamalı özel bir iPhone modeli için Verizon'la iş birliği yaptığı da sızan bilgiler arasında.



    https://mspoweruser.com/leak-confirms-camera-and-key-specs-of-iphone-12/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirTemel (Bekir ) 2 hf. en beğenilen
    Çentik yoksa gelsin
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    Hyponsoinage 2 hf.
    Biz zaten alamayız da umarım böyle bir ekranla gelir. Çentik nedir ya yıl olmuş 2020
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    Yorumlar (32) Yorum Yaz Forumda Gör
    Das Boot 2 gün
    Gorseldeki gibi gelmesi munkun degil. Fiziksel olarak mercek kucukte olsa arkada sensor baya yer kapliyor. Bunu youtube da teardown videolarinda gorebilirsiniz bariz. En fazla ahizeyi ekran altina ya da s10 pluslardaki gbii ekranin ustune yerlestirip centigi kucultceklerdir.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün
    Çentiğin görsellerdeki gibi kalkması lazım aksi takdirde satışları düşer
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    ONUR_345241 (ONUR D. ) 3 gün
    2020 de çıksa ben en kötü 2022 2023 de falan alırım anca.

    2023 te de Süper Güçlü Türkiye ayağına Dolar olur 8 -10 ₺ falan o zamanda ben almam.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Gördüğünüz gibi Apple da MP arttırıyor, yani 12mp çöp oldu artık. Ama hala Mi 10 Pro seviyesinde değil. 108mp kalitesi için iphone 13'ü beklemeniz gerekecek.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Tasarım resimdekinin aynısı olursa 10 numara olur
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    heyxme 1 hf.
    Apple'ın her zaman ön yüzünde kendini belli eden bir özelliği olmuştur 8 serisine kadar Home tuşuydu X ve sonrasında ise önünde olan çentikti. Ve her iki görünüm de bir çok marka tarafından taklit edilen bir özellik oldu ne kadar eleştirilse de. O yüzden ben apple'ın çentikten vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ayrıca benim fikrim çentik bu kadar fazla takılsaydı çentikle çıkan 3.nesil telefon bile en çok satılan telefon seçilmezdi
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    ufo 1 hf.
    5W hizli sarj (evet bes watt)

    sakin 6 watt yapma apple ok mi?
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf.
    Iphone 12 de çentik kalkmaz ise satışları düşer
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    bluerush06 (Mehmet G) 1 hf.
    5G yi ayrı bir versiyon olarak çıkaracağını düşünüyorum.
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    wolwes 1 hf.
    Apple eğer bu sayılan özelliklerin 3/1 ini koyarsa direk kafadan 25 milyar fiyatla gelir.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    11699 kez okundu.
    29 kişi, toplam 32 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 12 ve
    2 etiket daha sızıntı teknik özellikler
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