iPhone 12 modellerinin detayları netleşmeye başladı

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Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone serisini Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 12 modelleriyle ilgili çok fazla sızıntı mevcut değil ancak gelen bilgilerin güvenilir bir kaynaktan olduğunu söyleyebiliriz.

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5G desteği ile gelecek

Yeni sızıntılar, XDA geliştiriciler forumundan Max Weinbach ve 8 milyon takipçiye sahip olan Youtube kanalı EverythingApplePro'dan geliyor. Weinbach'a göre Apple önümüzdeki modellerde de üçlü kamera kurulumuna devam edecek ve şirket Pro modellerine ToF sensörü eklemeyi planlıyor. Apple ayrıca yeni nesil iPhone modellerini 64MP'lik kamera ile test ediyor ve yakınlaştırma yeteneklerini de geliştirmenin peşinde.

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Şirketin ayrıca cihazlardaki gelişmiş HDR ve Makro modu üzerinde de çalışmalar yaptığı belirtilmiş. iPhone 12 Pro Max modelinin 4.400 mAh pil dışında 120Hz yenileme hızı sunan ekran ve 5G desteği ile gelmesi muhtemel. Şirketin ayrıca siyah çerçeve ve kırmızı cam kaplamalı özel bir iPhone modeli için Verizon'la iş birliği yaptığı da sızan bilgiler arasında.

https://mspoweruser.com/leak-confirms-camera-and-key-specs-of-iphone-12/

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