iPhone 12 modellerinin ekranı nasıl olacak? İşte ekran boyutları ve kullanılacak yeni ekran teknolojisi

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Yeni nesil iPhone'larla birlikte modellere göre LCD, OLED panel ayrımı sona eriyor. Böylelikle uygun fiyatlı iPhone 12'de de OLED ekran kullanacak olan Apple, bu sefer de baz modelden farklı olarak iPhone 12 Pro/Pro Max'de Y-OCTA ekran teknolojisine yer verecek.

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Y-OCTA panellerle birlikte ekran incelecek

Kore kaynaklı raporlara göre; yeni iPhone modellerinin ekranları 5.4, 6.1 ve 6.7 inç boyutunda olacak. Bu ekranlarda OLED paneller kullanılcakken, 5.4 inç ekranlı iPhone 12 ve 6.7 inç büyüklüğündeki iPhone 12 Pro Max'in ekranında Y-OCTA teknolojisine yer verilecek. Bu sayede Pro modellerinin ekranı daha ince bir yapıya sahip olacak. Peki Y-OCTA teknolojisi ne vaat ediyor da ekranlar inceliyor?

Geleneksel OLED paneller birden fazla katmandan meydana gelir. Bu katmanlardan birisi de dokunmatik sensörülerin olduğu katmandır. Ancak Samsung tarafından geliştirilen Y-OCTA ekran teknolojisiyle birlikte bu katmana ihtiyaç duyulmuyor. Zira Y-OCTA paneller, dokunma işlevlerini algılamak için ayrı bir katman ihtiyacını ortadan kaldıran entegre dokunmatik modül ile geliyor. Bu sayede daha ince bir ekran formu elde edilirken, aynı zamanda da maliyetler azaltılıyor.

Endüstri kaynaklarından gelen bilgiler, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'de kullanılacak bu panellerin tamamının Samsung Display tarafından üretileceği yönünde. 6.1 inç ekranlı iPhone 12'de yer alacak geleneksel OLED paneller ise Samsung ve LG tarafından üretilecek.

iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'deki ekran çentiğinin daha küçük boyutlarda olması beklenirken, daha önceki raporlarda ise Pro modellerindeki ekran tazeleme hızının 120 Hz olacağı ortaya çıkmıştı.

http://english.etnews.com/20191127200002