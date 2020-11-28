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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 Pro Max'in parça maliyeti belli oldu

    Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 12 Pro Max'in maliyeti belli oldu. Peki Türkiye fiyatı 16.999 TL'den başlayan akıllı telefonda ne kadarlık parça kullanıldı?
    21 dk.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12 Pro Max'in parça maliyeti belli oldu
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    Mydrivers internet sitesinin raporuna göre iPhone 12 Pro Max'in parça maliyeti 440 dolar seviyesinde. Akıllı telefonun perakende fiyatı 1.100 dolardan başlıyor. Türkiye'de ise 16.999 TL gibi bir başlangıç fiyatı belirlenmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı"

    Yapılan analizler iPhone 12 Pro'nun 406 dolar maliyetle üretildiğini ortaya koydu. Ancak Pro Max daha büyük ekran, daha güçlü kamera ve daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip. Buna göre Apple, en çok kârı iPhone 12 Pro Max'ten elde ediyor.

    iPhone 12 Pro Max'in parça maliyeti belli oldu
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    iPhone 11 Pro Max'in maliyeti ne kadardı?

    Belirtilen maliyetin maaş, pazarlama, Ar-Ge çalışmaları ve yazılım gibi diğer giderleri yansıtmadığını unutmamak gerekir. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl 1.100 dolara satılan iPhone 11 Pro Max'in parça maliyetinin 490.50 dolar olduğunu da hatırlatalım.



    https://news.mydrivers.com/1/726/726366.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    56 dakika önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    10 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    13 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    crazywinner3 16 sn. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat iyi. Ülke kötü. 999 dolar ortalama bir Avrupa veya Amerika vatandaşının rahatlıkla karşılayabileceği bir rakam. Hatta Türkiye de bile karşılanabilir ama vergilerle 2100 dolar oluyor. Devlet haraca bağlamış
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    ozkan_tpc (Özkan T) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden böbreği satınca alınabiliyordu, şimdi böbreği de satsan alamazsın.
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    Shovel Knight 6 dk. ( Mesaj Silindi ) ozkan_tpc
    böbrek satışına vergi gelmeli
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