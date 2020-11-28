iPhone 12 Pro Max'in parça maliyeti belli oldu

Mydrivers internet sitesinin raporuna göre iPhone 12 Pro Max'in parça maliyeti 440 dolar seviyesinde. Akıllı telefonun perakende fiyatı 1.100 dolardan başlıyor. Türkiye'de ise 16.999 TL gibi bir başlangıç fiyatı belirlenmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı"
Yapılan analizler iPhone 12 Pro'nun 406 dolar maliyetle üretildiğini ortaya koydu. Ancak Pro Max daha büyük ekran, daha güçlü kamera ve daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip. Buna göre Apple, en çok kârı iPhone 12 Pro Max'ten elde ediyor.
iPhone 11 Pro Max'in maliyeti ne kadardı?
Belirtilen maliyetin maaş, pazarlama, Ar-Ge çalışmaları ve yazılım gibi diğer giderleri yansıtmadığını unutmamak gerekir. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl 1.100 dolara satılan iPhone 11 Pro Max'in parça maliyetinin 490.50 dolar olduğunu da hatırlatalım.
https://news.mydrivers.com/1/726/726366.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.