iPhone 12 Pro Max'in parça maliyeti belli oldu

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Mydrivers internet sitesinin raporuna göre iPhone 12 Pro Max'in parça maliyeti 440 dolar seviyesinde. Akıllı telefonun perakende fiyatı 1.100 dolardan başlıyor. Türkiye'de ise 16.999 TL gibi bir başlangıç fiyatı belirlenmiş durumda.

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Yapılan analizler iPhone 12 Pro'nun 406 dolar maliyetle üretildiğini ortaya koydu. Ancak Pro Max daha büyük ekran, daha güçlü kamera ve daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip. Buna göre Apple, en çok kârı iPhone 12 Pro Max'ten elde ediyor.

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iPhone 11 Pro Max'in maliyeti ne kadardı?

Belirtilen maliyetin maaş, pazarlama, Ar-Ge çalışmaları ve yazılım gibi diğer giderleri yansıtmadığını unutmamak gerekir. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl 1.100 dolara satılan iPhone 11 Pro Max'in parça maliyetinin 490.50 dolar olduğunu da hatırlatalım.

https://news.mydrivers.com/1/726/726366.htm

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