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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı

    iPhone 12 ailesinin dört üyesinden ikisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu ön siparişle satın alabilirsiniz. iPhone 12 Mini ve Pro Max modelleri daha sonra satışa sunulacak
    1 sa.
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    iPhone
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı
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    Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, sonunda Türkiye’de satışa sunuldu. Bugün iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri ön siparişe açıldı. Ürünler 4 Aralık’ta gönderilmeye başlanacak.

    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri ön siparişe açıldı ancak serinin diğer üyeleri olan iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri ülkemize daha sonra gelecek. Apple, koronavirüs kaynaklı tedarik sorunu nedeniyle diğer ülkelerde de Mini ve Max modellerini sonraki haftalarda satışa sunmuştu. Türkiye için de aynı durum söz konusu.

    https://www.apple.com/tr/iphone/

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro ve iPhone 12, ne sunuyor? iPhone 11'den geçilir mi?"

    iPhone 12 fiyatları

    iPhone 12 Mini: 64 GB 9999 TL, 128 GB 10499 TL, 256 GB 11499 TL

    iPhone 12: 64 GB 10999 TL, 128 GB 11499 TL, 256 GB 12499 TL

    iPhone 12 Pro: 128 GB 14999 TL, 256 GB 15999 TL, 512 GB 17999 TL

    iPhone 12 Pro Max: 128 GB 16999 TL, 256 GB 17999 TL, 512 GB 19999 TL



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    1 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    6 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    20 bin ne ki 2 bin euro al geç
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl bir yere düştük hiçbir şey alamaz olduk. Yemin ederim karın tokluğuna yaşıyoruz, ömrümüz böyle geçip gidiyor işte.

    Sözüm bu kıçı kırık telefon için değil aklınıza gelecek her ürün için geçerli. Çok değil.
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 44 dk. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    askıdan al bi ekmek ve şükret
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Emeği geçenlerin yanaklarından öpüyorum
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    palamutix 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sudan ucuz
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