iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı

Tam Boyutta Gör

Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 12 ve iPhone 12 Pro, sonunda Türkiye’de satışa sunuldu. Bugün iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri ön siparişe açıldı. Ürünler 4 Aralık’ta gönderilmeye başlanacak.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri ön siparişe açıldı ancak serinin diğer üyeleri olan iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri ülkemize daha sonra gelecek. Apple, koronavirüs kaynaklı tedarik sorunu nedeniyle diğer ülkelerde de Mini ve Max modellerini sonraki haftalarda satışa sunmuştu. Türkiye için de aynı durum söz konusu.

https://www.apple.com/tr/iphone/

İlginizi Çekebilir

iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu [DH Özel Haber]

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro ve iPhone 12, ne sunuyor? iPhone 11'den geçilir mi?"

iPhone 12 fiyatları

iPhone 12 Mini: 64 GB 9999 TL, 128 GB 10499 TL, 256 GB 11499 TL

iPhone 12: 64 GB 10999 TL, 128 GB 11499 TL, 256 GB 12499 TL

iPhone 12 Pro: 128 GB 14999 TL, 256 GB 15999 TL, 512 GB 17999 TL

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 16999 TL, 256 GB 17999 TL, 512 GB 19999 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.