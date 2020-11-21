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    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön sipariş tarihleri belli oldu

    Dün itibariyle resmi olarak ülkemizde de başlayan iPhone 12 hareketliliği önümüzdeki hafta artarak devam edecek. 27 Kasım itibariyle iPhone 12 serisi ön siparişlere başlıyor.
    5 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön sipariş tarihleri belli oldu
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    Apple’ın dün itibariyle fiyatlandırmasını açıkladığı iPhone 12 serisinin ülkemizdeki ön sipariş ve satış tarihleri de belli oldu. İlk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro satışa çıkıyor. Diğer iki model biraz gecikecek.

    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro çıkış tarihi

    Apple tüm iPhone 12 modellerinin fiyatlarını açıkladı ancak satış tarafında aşamalı bir yol izleyecek. İlk etapta iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri satışa çıkıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max ise daha sonraki bir dönemde muhtemelen Ocak -Şubat döneminde satışa sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı!"

    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için Apple 27 Kasım 2020 tarihini ön sipariş tarihi olarak belirlemiş. Ön siparişlerin sevkiyatı ve asıl satışın başlama tarihi ise 4 Aralık 2020. Muhtemelen bu tarihte diğer anlaşmalı platformlar da satışa başlayacaklar.

    Pandemiye rağmen yurt dışında iPhone 12 kuyrukları görmüştük. Ülkemizde sokak kısıtlamaları nedeniyle geceden kuyruğa giren olmayacaktır ancak sabah 10.00’dan itibaren yoğunluk yaşanabilir. iPhone 12 serisinin açıklanan fiyatları şu şekilde:

    iPhone 12 mini 64 GB: 9999TL

    iPhone 12 mini 128 GB: 10499TL

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    iPhone 12 mini 256 GB:   11499TL

    iPhone 12 64 GB: 10999TL

    iPhone 12 128 GB:  11499TL

    iPhone 12 256 GB: 12499TL

    iPhone 12 Pro 128 GB: 14999TL

    iPhone 12 Pro 256 GB:   15999TL

    iPhone 12 Pro 512 GB: 17999TL  

    iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16999TL

    iPhone 12 Pro Max 256 GB:  17999TL     

    iPhone 12 Pro Max 512 GB:  19999TL      



    https://www.apple.com/tr/iphone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    anl_clk (Anıl Çelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şubat'ta 19999tlye 12pro Max 512 GB alıp 7 ay sonra yenisi tanitilacagindan eskiyecek olması Apple a yakışır hareket
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    ilkerk88 (ilker ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Playstation 5 ön siparişim kargoda gelmek üzere iphone 12 mini 128 gb ön siparişimi de ilk açıldığı an vermeyi düşünüyorum.

    Not: Bu mesajımda zenginmişim gibi davrandım. Gerçekten güzel duygu gibi.
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    eapantherea (EA 5D) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    12 mini tr sartlari fiyattan oturu dusunuldugunde en cok tercih edilecek modellerden biri ama tee ocak subatta gelecek demisler, apple tr iskalamis bence bu detayi... Bir de gec gelecegi icin sanirim doviz kurunu da dusunerek 12 mini ve 12 pro maxta fiyatlar olmasi gerekenden daha yuksek (12 pro 256 ile 12 pro max 128 ayni fiyat olmasi gerekirken 1000 kayme daha yukarda, ayni sekilde 12 mini de duz 12 den sadece 1000₺ ucuz olmamaliydi)



    Oled paneldeki piksel kapanmama sorunu (siyah yerine gri-yesil gorunum sorunu) cozulur mu yoksa kronik olarak kalacak mi? Kovid doneminde ne olsa-ciksa hep topal oluyor
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    ahmetdu (Ahmet D) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi oldu çok da güzel oldu. Artık alan almayan belli oldu arkadaş. Ben XS kullanıyorum dağdaki çoban da kullanıyordu. Şimdi 12 Pro alacağım ve herkes anyayı konyayı görecek. Ama hangi renk almalıyım ona karar vermem lazım sıkıldım siyahtan....
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    xense 3 sa. ( Mesaj Silindi ) ahmetdu
    pasific blue alcaz tabi ki. 11 kullanıyorum değiştirme zamanı geldi.
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    JourneyToTheWest 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hadi hep beraber varımızı yoğumuzu satıp sırf hava atmak için iphone'un en pahalı telefonunu alıyoruz.
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    xense 3 sa. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    varını yoğunu satıp iphone almaya çalışanlar almasınlar. sonra çobanla aynı telefonu kullanmak zorunda kalıyoruz. eski telefonu uygun satarız biz. 1-2 sene geriden gelsinler yaw.
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    Yürüyen Hoparlör 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şuna bak 20.000 tl ye son model iPhone.İşte şimdi tam zengin telefonu olmuş.
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    palamutix 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zuhahaha minisi bile 10k en iyisi micro yu bekleyin bu gidişle oda çıkar
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    monacomen 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım bu da PS5 gibi yüksek fiyatına rağmen stoklarda kalmadı tükendi ibareleri ile bizi şok edecek mi?
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pro Max için Ocak Şubat öngörülüyor. Vay beee :)
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    erkanrap (erkan arslan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çerez parası
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1118 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    iphone 12 pro, iPhone 12 ve Apple
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