iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön sipariş tarihleri belli oldu

Apple’ın dün itibariyle fiyatlandırmasını açıkladığı iPhone 12 serisinin ülkemizdeki ön sipariş ve satış tarihleri de belli oldu. İlk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro satışa çıkıyor. Diğer iki model biraz gecikecek.
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro çıkış tarihi
Apple tüm iPhone 12 modellerinin fiyatlarını açıkladı ancak satış tarafında aşamalı bir yol izleyecek. İlk etapta iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri satışa çıkıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max ise daha sonraki bir dönemde muhtemelen Ocak -Şubat döneminde satışa sunulacak.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Türkiye fiyatları Apple tarafından resmen açıklandı!"
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için Apple 27 Kasım 2020 tarihini ön sipariş tarihi olarak belirlemiş. Ön siparişlerin sevkiyatı ve asıl satışın başlama tarihi ise 4 Aralık 2020. Muhtemelen bu tarihte diğer anlaşmalı platformlar da satışa başlayacaklar.
Pandemiye rağmen yurt dışında iPhone 12 kuyrukları görmüştük. Ülkemizde sokak kısıtlamaları nedeniyle geceden kuyruğa giren olmayacaktır ancak sabah 10.00’dan itibaren yoğunluk yaşanabilir. iPhone 12 serisinin açıklanan fiyatları şu şekilde:
iPhone 12 mini 64 GB: 9999TL
iPhone 12 mini 128 GB: 10499TLİlginizi Çekebilir iPhone 12 Pro modelleri sosyal mesafenizi koruyacak
iPhone 12 mini 256 GB: 11499TL
iPhone 12 64 GB: 10999TL
iPhone 12 128 GB: 11499TL
iPhone 12 256 GB: 12499TL
iPhone 12 Pro 128 GB: 14999TL
iPhone 12 Pro 256 GB: 15999TL
iPhone 12 Pro 512 GB: 17999TL
iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16999TL
iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17999TL
iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19999TL
https://www.apple.com/tr/iphone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim biz buna
Not: Bu mesajımda zenginmişim gibi davrandım. Gerçekten güzel duygu gibi.
Oled paneldeki piksel kapanmama sorunu (siyah yerine gri-yesil gorunum sorunu) cozulur mu yoksa kronik olarak kalacak mi? Kovid doneminde ne olsa-ciksa hep topal oluyor