iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ön sipariş tarihleri belli oldu

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Apple’ın dün itibariyle fiyatlandırmasını açıkladığı iPhone 12 serisinin ülkemizdeki ön sipariş ve satış tarihleri de belli oldu. İlk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro satışa çıkıyor. Diğer iki model biraz gecikecek.

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro çıkış tarihi

Apple tüm iPhone 12 modellerinin fiyatlarını açıkladı ancak satış tarafında aşamalı bir yol izleyecek. İlk etapta iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri satışa çıkıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max ise daha sonraki bir dönemde muhtemelen Ocak -Şubat döneminde satışa sunulacak.

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iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için Apple 27 Kasım 2020 tarihini ön sipariş tarihi olarak belirlemiş. Ön siparişlerin sevkiyatı ve asıl satışın başlama tarihi ise 4 Aralık 2020. Muhtemelen bu tarihte diğer anlaşmalı platformlar da satışa başlayacaklar.

Pandemiye rağmen yurt dışında iPhone 12 kuyrukları görmüştük. Ülkemizde sokak kısıtlamaları nedeniyle geceden kuyruğa giren olmayacaktır ancak sabah 10.00’dan itibaren yoğunluk yaşanabilir. iPhone 12 serisinin açıklanan fiyatları şu şekilde:

iPhone 12 mini 64 GB: 9999TL

iPhone 12 mini 128 GB: 10499TL

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iPhone 12 mini 256 GB: 11499TL

iPhone 12 64 GB: 10999TL

iPhone 12 128 GB: 11499TL

iPhone 12 256 GB: 12499TL

iPhone 12 Pro 128 GB: 14999TL

iPhone 12 Pro 256 GB: 15999TL

iPhone 12 Pro 512 GB: 17999TL

iPhone 12 Pro Max 128 GB: 16999TL

iPhone 12 Pro Max 256 GB: 17999TL

iPhone 12 Pro Max 512 GB: 19999TL

https://www.apple.com/tr/iphone/

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