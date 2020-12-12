iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesi çıkmayabilir

Apple, iPhone 12'yi duyurmadan önce kullanıcılara iPhone ile birlikte gelen şarj cihazlarını nasıl kullandıklarını soran bir anket düzenlemişti. Şirket şimdi de gelecekteki akıllı telefonlarının kutu içeriğindeki muhtemel değişikliklere işaret eden bir başka kamuoyu araştırması yapıyor.İlginizi Çekebilir iPhone 13 serisi detaylanıyor: İşte model sayısı ve kamera bilgileri
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Apple Portekiz'e ait resmi web sitesinde iPhone sahiplerinin Face ID'den memnun olup olmadığını sorgulayan bir anket var. Cevabı "hayır" olanlara ise aşağıda listelenen maddelerle ilgili fikirleri soruluyor:
- Güvenlik veya gizlilik endişeleri
- Face ID'yi kullanmak için illa telefonu elime alıp yüzümü göstermek zorunda kalmaktan hoşlanmıyorum
- Yavaş/gecikmeli performans
- Yüzümü her koşulda algılamıyor (örneğin düşük ışıkta, farklı açılarda, yatarak, güneş gözlüğü takarken)
- Touch ID'yi tercih ederim
- Güvenilir değil: iPhone'un kilidini her zaman açamıyor
- Diğer (belirtin)
- Emin değilim
Kutudan aksesuar çıkarmaya devam mı?
Buna ek olarak Apple tüketicilere iPhone 12 Pro Max kutusundan çıkan SIM kart iğnesi ve USB-C - Lightning Kablosu'nu kullanıp kullanmadıklarını soruyor. Şirket iPhone 12'nin kutusundan şarj cihazını çıkarmadan önce de benzer bir anket yapmıştı.
Apple, Touch ID'yi akıllı telefonlarına geri getirmeyi mi planlıyor? Şirket iPhone kutusundan aksesuar çıkarmaya devam mı edecek? Tüm bu kritik soruların cevabını önümüzdeki yıl hep birlikte öğreneceğiz.
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Bir sonraki jenerasyonda telefonun kutusu hakkında da bir yenilik bekliyorum. Kutu yerine darbeleri önlemek için kullanılan patlayan naylonlarla sarılıp, Apple usulü bantlanırsa devrim yapmış olurlar. İleriki nesillerde çıkacak IPhone'ları artık düşünmek bile istemiyorum.
Benzer bir hamleyi Apple'ın politikalarını benimseyen Samsung'dan da bekliyorum. Nasıl olsa "Apple ne yaparsa doğru yapar" mantığı bazı çevrelerde hakim.
Yakında kutudan telefon da çıkmayacak. ehehe espri yaptım..
şakkanadak bi 10 milyar bassın epıl da çil yavrusu gibi dağılın.
Gıcığım şu elmaya.
Şöyle bir düşünceleri olsa. İphone 12 de adaptör koymadık maliyetten düştük ve faturanıza bir kısmını yansıttık amacımız çevre kirliliğini önlemek ve dünya kaynaklarını hunharca harcanmasını karşı çıkmak. Cihazınızı nereden alırsanız alın faturanızla şu internet adresine kayıt ettiğinizde dilediğiniz an en yakın Apple Mağazalarında yada anlaşmalı mağazalardan 1 seferlik olmak üzere ücretsiz adaptörünüzü alabilirsiniz.
Aynı şekilde şarj kablosu içinde yapılabilir.
İğne konusu zaten gereksiz hiç kullanmadım. Sim kart yuvasını dışarıya koysunlar kartınızı koyun ittirin. Bir daha ne zaman lazım olur kim bilir. O zamanda zaten elinizin altında olmuyor.
Her şeye ok varımda şu şarj kablosunun kalitesizliğine anlam veremiyorum 6 ömrü var üzerindeki malzemede resmen yaşam alanlarında ( ev araba ofis ) belki atmosferde yok olacak malzemeden yapılmış. Kulaklık öyle değildi mesela 4 senedir kullanıyorum sorun yok onda ama kablosu cidden çöp.
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