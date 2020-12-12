iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesi çıkmayabilir

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Apple, iPhone 12'yi duyurmadan önce kullanıcılara iPhone ile birlikte gelen şarj cihazlarını nasıl kullandıklarını soran bir anket düzenlemişti. Şirket şimdi de gelecekteki akıllı telefonlarının kutu içeriğindeki muhtemel değişikliklere işaret eden bir başka kamuoyu araştırması yapıyor.

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Apple Portekiz'e ait resmi web sitesinde iPhone sahiplerinin Face ID'den memnun olup olmadığını sorgulayan bir anket var. Cevabı "hayır" olanlara ise aşağıda listelenen maddelerle ilgili fikirleri soruluyor:

Güvenlik veya gizlilik endişeleri

Face ID'yi kullanmak için illa telefonu elime alıp yüzümü göstermek zorunda kalmaktan hoşlanmıyorum

Yavaş/gecikmeli performans

Yüzümü her koşulda algılamıyor (örneğin düşük ışıkta, farklı açılarda, yatarak, güneş gözlüğü takarken)

Touch ID'yi tercih ederim

Güvenilir değil: iPhone'un kilidini her zaman açamıyor

Diğer (belirtin)

Emin değilim

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Kutudan aksesuar çıkarmaya devam mı?

Buna ek olarak Apple tüketicilere iPhone 12 Pro Max kutusundan çıkan SIM kart iğnesi ve USB-C - Lightning Kablosu'nu kullanıp kullanmadıklarını soruyor. Şirket iPhone 12'nin kutusundan şarj cihazını çıkarmadan önce de benzer bir anket yapmıştı.

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Apple, Touch ID'yi akıllı telefonlarına geri getirmeyi mi planlıyor? Şirket iPhone kutusundan aksesuar çıkarmaya devam mı edecek? Tüm bu kritik soruların cevabını önümüzdeki yıl hep birlikte öğreneceğiz.

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