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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesi çıkmayabilir

    Apple'ın iPhone kutularından kablolu kulaklık ve şarj aletini çıkarması pek hoş karşılanmamıştı. Şirket önümüzdeki yıl iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesini de çıkarabilir.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    13

    iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesi çıkmayabilir
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    Apple, iPhone 12'yi duyurmadan önce kullanıcılara iPhone ile birlikte gelen şarj cihazlarını nasıl kullandıklarını soran bir anket düzenlemişti. Şirket şimdi de gelecekteki akıllı telefonlarının kutu içeriğindeki muhtemel değişikliklere işaret eden bir başka kamuoyu araştırması yapıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 13 serisi detaylanıyor: İşte model sayısı ve kamera bilgileri

    Ayrıca Bkz. "Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video]"

    Apple Portekiz'e ait resmi web sitesinde iPhone sahiplerinin Face ID'den memnun olup olmadığını sorgulayan bir anket var. Cevabı "hayır" olanlara ise aşağıda listelenen maddelerle ilgili fikirleri soruluyor:

    • Güvenlik veya gizlilik endişeleri
    • Face ID'yi kullanmak için illa telefonu elime alıp yüzümü göstermek zorunda kalmaktan hoşlanmıyorum
    • Yavaş/gecikmeli performans
    • Yüzümü her koşulda algılamıyor (örneğin düşük ışıkta, farklı açılarda, yatarak, güneş gözlüğü takarken)
    • Touch ID'yi tercih ederim
    • Güvenilir değil: iPhone'un kilidini her zaman açamıyor
    • Diğer (belirtin)
    • Emin değilim

    iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesi çıkmayabilir
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    Kutudan aksesuar çıkarmaya devam mı?

    Buna ek olarak Apple tüketicilere iPhone 12 Pro Max kutusundan çıkan SIM kart iğnesi ve USB-C - Lightning Kablosu'nu kullanıp kullanmadıklarını soruyor. Şirket iPhone 12'nin kutusundan şarj cihazını çıkarmadan önce de benzer bir anket yapmıştı.

    iPhone 13 kutusundan Lightning kablosu ve SIM kart iğnesi çıkmayabilir
    Tam Boyutta Gör

    Apple, Touch ID'yi akıllı telefonlarına geri getirmeyi mi planlıyor? Şirket iPhone kutusundan aksesuar çıkarmaya devam mı edecek? Tüm bu kritik soruların cevabını önümüzdeki yıl hep birlikte öğreneceğiz.



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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sıradaki haber : iPhone 14 kutusundan iPhone çıkmayabilir.
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    MK* (m k) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Poşetle satsanıza telefonu, 25 kuruş daha fazla kazanırsınız.
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    the_hornet (Mustafa Sancar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yakında telefonu "elimize" verip gönderecekler
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    Yorumlar (83) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Cerkes555 (Doğukan Bilen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendilerini kıçı kırık bir telefona milyarlar vererek statü sahibi olarak görenler birazdan gelip apple bizi düşünüyor demeye başlarlar.
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    borukuzen (faruk puka) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Harika fikir! Eğer bu gerçekleşirse IPhone almamak için harika bir yöntem geliştirilmiş olur.



    Bir sonraki jenerasyonda telefonun kutusu hakkında da bir yenilik bekliyorum. Kutu yerine darbeleri önlemek için kullanılan patlayan naylonlarla sarılıp, Apple usulü bantlanırsa devrim yapmış olurlar. İleriki nesillerde çıkacak IPhone'ları artık düşünmek bile istemiyorum.



    Benzer bir hamleyi Apple'ın politikalarını benimseyen Samsung'dan da bekliyorum. Nasıl olsa "Apple ne yaparsa doğru yapar" mantığı bazı çevrelerde hakim.
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    MaXiLoPeZ 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimse yazmadan ben yazayım.

    Yakında kutudan telefon da çıkmayacak. ehehe espri yaptım..

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    sagropa (Kaan Türker) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İphone 14'te İphone çıkmayabilir.
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    mShinQda 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    la fakirr fukara tayfası , hem alamıyonuz paranız yetmiyor, hem dükkanın önünü kapıyorsunuz.

    şakkanadak bi 10 milyar bassın epıl da çil yavrusu gibi dağılın.
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    karagece25 (Mehmet Ali TARHAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu alaycı mesajları hep artıladım,tek tek.

    Gıcığım şu elmaya.
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya aslında şu var. Adaptörler eskisi gibi artık trafo barındırmıyor bozulma riskleri çok az. Yer gök iphone adaptörü doldu... Bende hala İphone 4s adaptörü var çalışıyor.

    Şöyle bir düşünceleri olsa. İphone 12 de adaptör koymadık maliyetten düştük ve faturanıza bir kısmını yansıttık amacımız çevre kirliliğini önlemek ve dünya kaynaklarını hunharca harcanmasını karşı çıkmak. Cihazınızı nereden alırsanız alın faturanızla şu internet adresine kayıt ettiğinizde dilediğiniz an en yakın Apple Mağazalarında yada anlaşmalı mağazalardan 1 seferlik olmak üzere ücretsiz adaptörünüzü alabilirsiniz.

    Aynı şekilde şarj kablosu içinde yapılabilir.


    İğne konusu zaten gereksiz hiç kullanmadım. Sim kart yuvasını dışarıya koysunlar kartınızı koyun ittirin. Bir daha ne zaman lazım olur kim bilir. O zamanda zaten elinizin altında olmuyor.


    Her şeye ok varımda şu şarj kablosunun kalitesizliğine anlam veremiyorum 6 ömrü var üzerindeki malzemede resmen yaşam alanlarında ( ev araba ofis ) belki atmosferde yok olacak malzemeden yapılmış. Kulaklık öyle değildi mesela 4 senedir kullanıyorum sorun yok onda ama kablosu cidden çöp.
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    Androge0s (Atakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iPhone 12'de olduğu gibi fiyatlar düşecek ya da yeni özellik ekleyeceklerse çıkabilir. Herkesin evinde olan şeyler zaten bunlar. Böyle olmayacaksa çıkarmasınlar.
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    Lexco (E. Y.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İphone 14: kutunun içinde İphone çıkmayacak
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    defb 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    halbuki sadece lightning kablosu ve iğneyi alabilecek bütçeye sahibiz
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8232 kez okundu.
    82 kişi, toplam 83 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 13 ve
    5 etiket daha Lightning kablosu sim kart iğnesi kutu aksesuar Mobil Teknolojiler
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