Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video]

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Samsung Galaxy S21 serisi için geri sayım başlamış durumda. Lansmana sayılı günler kala sızıntıların sayısı da giderek artıyor. Son olarak serinin Plus versiyonunu gözler önüne seren bir video paylaşıldı.

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Samsung Galaxy S21 Plus'ın görüntüleri Random Stuff 2 YouTube kanalında yayınlandı. Video önceki tüm sızıntıları doğruluyor. Cihaz delikli ekran ve ultra ince çerçeveleriyle şık bir görünüm sunacak.

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Yayınlanan ön inceleme tadındaki video ayrıca amiral gemisinin üçlü ana kamera ve mat bir arka panele sahip olacağını gösteriyor. Arka yüzün plastik mi yoksa cam mı olduğunu söylemek şu an için zor.

Geekbench 5 test sonuçları

Bu arada video Geekbench 5 performans testi sonuçlarını da ortaya koyuyor. Galaxy S21 Plus tek çekirdek testinde 1.115 puan, çok çekirdekte ise 3.326 puan almayı başarmış durumda.

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Cihaz peformans olarak iPhone 12 Pro'ya (1585 ve 3924 puan) yetişememiş olsa da Galaxy S20 Plus modeline (830 ve 3087 puan) kıyasla iyi bir artış yakaladığını söylemek mümkün.

Gelen son bilgilere göre Galaxy S21 serisi akıllı telefonlar 14 Şubat'ta tanıtılacak. Şirketin yeni akıllı telefonlarla birlikte Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığını da tanıtması bekleniyor.

https://www.youtube.com/watch?v=_Lf3p_1m4NE

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