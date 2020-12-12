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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video]

    Samsung, amiral gemisi Galaxy S21 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtım etkinliğine sayılı günler kala Galaxy S21 Plus'ı çalışırken gösteren 4 dakikalık bir video yayınlandı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video]
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    Samsung Galaxy S21 serisi için geri sayım başlamış durumda. Lansmana sayılı günler kala sızıntıların sayısı da giderek artıyor. Son olarak serinin Plus versiyonunu gözler önüne seren bir video paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları"

    Samsung Galaxy S21 Plus'ın görüntüleri Random Stuff 2 YouTube kanalında yayınlandı. Video önceki tüm sızıntıları doğruluyor. Cihaz delikli ekran ve ultra ince çerçeveleriyle şık bir görünüm sunacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy S21 modelleri ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte kamera özellikleri

    Yayınlanan ön inceleme tadındaki video ayrıca amiral gemisinin üçlü ana kamera ve mat bir arka panele sahip olacağını gösteriyor. Arka yüzün plastik mi yoksa cam mı olduğunu söylemek şu an için zor.

    Geekbench 5 test sonuçları

    Bu arada video Geekbench 5 performans testi sonuçlarını da ortaya koyuyor. Galaxy S21 Plus tek çekirdek testinde 1.115 puan, çok çekirdekte ise 3.326 puan almayı başarmış durumda.

    Ultra ince çerçeveli Samsung Galaxy S21 Plus çalışırken görüntülendi [Video]
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    Cihaz peformans olarak iPhone 12 Pro'ya (1585 ve 3924 puan) yetişememiş olsa da Galaxy S20 Plus modeline (830 ve 3087 puan) kıyasla iyi bir artış yakaladığını söylemek mümkün.

    Gelen son bilgilere göre Galaxy S21 serisi akıllı telefonlar 14 Şubat'ta tanıtılacak. Şirketin yeni akıllı telefonlarla birlikte Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığını da tanıtması bekleniyor.



    https://www.youtube.com/watch?v=_Lf3p_1m4NE Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu Facebook' du Linkedin' di önyüklü gelmese ne güzel olacak. Telefonu alıyorsun, ilk 2 saati ön yüklüleri devre dışı bırakmakla geçiyor. Office yüklüyor bilmemne yüklüyor. Yav kendimiz yükleriz ihtiyaç olursa, başlayacam sizin şirketlere arası anlaşmalarınıza dedirtiyor insana, eşşek yükü para veriyoruz lan şu cihazlara.

    Bence Lean Edition diye bir versiyonu da olmalı modellerin. Baz uygulamalar gelsin, gerisi isteğe bağlı olsun...
    Şu Facebook' du Linkedin' di önyüklü gelmese ne güzel olacak. Telefonu alıyorsun, ilk 2 saati ön yüklüleri devre dışı bırakmakla geçiyor. Office yüklüyor bilmem...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanıltıcı ve saçma bir video. Algı kasıyor bildiğin.
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    Greylights (THE E ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayal ettiğimiz telefon olmuş resmen. Çağı yakalayan en iyi tasarım bence. Mekanik parça da yok. Sadece ön kamera daha üste çerçeveye yakın yerleştirmeye çalışılsaymış Meizu gibi, uygulama kullanımında üst bar kalınığı azalırmış.

    Şunun böyle 4.5'' 5.5'' 6.5'' ekranlı modellerini yapsalar donanım farkı olmadan, millet de isteğini alsa, daha donanımlı diye büyük ekrana zorlamasalar..
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sızdıran elemanın yüzünün ekranda yansıması var.yakalyıp ifadesini almışlardır şimdiden :)
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    ozansirinn (ozansirin89 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eğim olmadimi güzel düz ve çerçevesiz ekran en iyisi eğimin faydası yok ekran koruyucu kalkıyor yüksek fiyatlara satılıyor
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    Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çerçevesiz tasarım çok şık duruyor. Kullanımı da çok güzel. Edge Panel ve Edge Kenar gibi eğim de olursa süper olur.
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    lazloo (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yakında telefonu tutacak boşluk kalmayacak milletin çerçeve takıntısı yüzünden.
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) lazloo
    Cidden öyle samsung s9 kullanirken cok sik kenarlarina yanlislikla bastigim oluyordu
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben bir farklılık göremedim çerçevelerinde.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu Facebook' du Linkedin' di önyüklü gelmese ne güzel olacak. Telefonu alıyorsun, ilk 2 saati ön yüklüleri devre dışı bırakmakla geçiyor. Office yüklüyor bilmemne yüklüyor. Yav kendimiz yükleriz ihtiyaç olursa, başlayacam sizin şirketlere arası anlaşmalarınıza dedirtiyor insana, eşşek yükü para veriyoruz lan şu cihazlara.

    Bence Lean Edition diye bir versiyonu da olmalı modellerin. Baz uygulamalar gelsin, gerisi isteğe bağlı olsun...
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    palamutix 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    Bende senin gibi düşünüyorum ama aksi olması şuan için mümkün değil amerika samsung u mecbur tutuyor .facebok tamamen insanların takip edilmesi bilgilerinin amerika tarafından çalınması için kullanılıyor. Diğer çöp app lar microsoft tarafından mecbur tutuluyor. Parent ,lisans öne sürülerek hırsızlık ve para için
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