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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı

    Bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımı ortaya çıktı. CAD çizimlerini temel alan görüntüler akıllı telefonun "çapraz kamera" dizilimiyle geleceğini gösteriyor.
    15 Nisan 2021, 11:11 (4 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı
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    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 13 mini yeniden tasarlanmış bir kamera ünitesiyle karşımıza çıkacak. SvetApple tasarımcıları akıllı telefonun gerçeğe yakın render görüntülerini paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde"

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    Yayınlanan görseller daha önce ortaya çıkan CAD çizimlerini temel aldığı için gerçeğe dönüşme ihtimali son derece yüksek. Yani karşımızda herhangi bir dayanağı olmayan, hayal gücü üzerine kurulu bir konsept tasarım yok.

    iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı
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    Çapraz lens yerleşimi

    Ana değişiklik kamera ünitesiyle ilgili. Kamera lensleri iPhone 12 mini'de olduğu gibi aynı hizada yer almayacak. Bunun yerine çapraz olarak konumlandırılacak. Böylelikle cihaz önceki modelden ayırt edilebilecek.

    Tasarımcılar, Apple'ın iPhone 13 mini'de sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme özelliği sunacağını düşündükleri için kamera lenslerini büyüttüklerini söylüyorlar. Bildiğiniz üzere iPhone 12 Pro Max'te de benzer bir çözüm kullanılıyor.

    iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı
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    Tüm bunlara ek olarak iPhone 13'teki ekran çentiğinin önceki tüm iPhone'lardan yaklaşık %30 daha küçük olması bekleniyor. Dolayısı ile iPhone 13 mini görsellerinde çentiğin biraz daha küçüldüğünü görüyoruz. Apple yeni akıllı telefonlarını Eylül ayında tanıtacak.



    https://svetapple.sk/zariadenia/iphone-ipad/iphone-13-mini-concept-by-svetapple-sk/
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    Burcu Ateş 4 saat önce

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mck94 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    1 gün önce: iPhone mini modeli cikarmayacak.



    1 gün sonra: iPhone 13 mini sızdırıldı
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    B bursali46 47 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yenilik diye ufak dokunuşlar yapıp salacaklar gene desenize...
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    T TylerDurden_35 (İsmail Ükünç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel duruyor telefon hele o iPhone kırmızısı ışıl ışıl resmen ben burdayım diyor cihaz. Keşke fiyatlar uygun olsa da alıp kullanabilsek.
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    O okanhalic 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kameraya bak dellen..
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    joven ( joven) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Minik canavar
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    çapraz takıntım var düz olmalı
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    Mr. Jingles 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi masaya telefonu ters koyanları görün. iPhone 13 olduğu belli olsun. Yoksa kahrından ölür adam.
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    K Krone 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık ön yüzden yeni model olduğu anlaşılmayacağı için her sene kameranın yerini değiştirip duruyorlar. Yoksa millet nasıl birbirine hava atacak ki ?
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    U uranüslü_- 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    çapraz tasarım güzel gözükmüyor ancak bu tasarım ilk çıktığında da beğenmemiştik ve zamanla göze hoş geldi belki bu da öyle olur
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    M mrspotter 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İphone miniler tutmadı ne zaman ikna olucaksınız
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    A ARC118i (Arca Nedim Birguvi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cercevelerini paslanmaz celik yaparlarsa tutar :)
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    2685 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    Galeri, Apple ve
    7 etiket daha iphone 12 mini tasarım cad çizim render görüntü Mobil Teknolojiler
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