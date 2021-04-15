iPhone 13 mini'nin muhtemel tasarımını ortaya koyan yeni görüntüler yayınlandı

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Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 13 mini yeniden tasarlanmış bir kamera ünitesiyle karşımıza çıkacak. SvetApple tasarımcıları akıllı telefonun gerçeğe yakın render görüntülerini paylaştı.

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Çapraz lens yerleşimi

Ana değişiklik kamera ünitesiyle ilgili. Kamera lensleri iPhone 12 mini'de olduğu gibi aynı hizada yer almayacak. Bunun yerine çapraz olarak konumlandırılacak. Böylelikle cihaz önceki modelden ayırt edilebilecek.

Tasarımcılar, Apple'ın iPhone 13 mini'de sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme özelliği sunacağını düşündükleri için kamera lenslerini büyüttüklerini söylüyorlar. Bildiğiniz üzere iPhone 12 Pro Max'te de benzer bir çözüm kullanılıyor.

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Tüm bunlara ek olarak iPhone 13'teki ekran çentiğinin önceki tüm iPhone'lardan yaklaşık %30 daha küçük olması bekleniyor. Dolayısı ile iPhone 13 mini görsellerinde çentiğin biraz daha küçüldüğünü görüyoruz. Apple yeni akıllı telefonlarını Eylül ayında tanıtacak.

https://svetapple.sk/zariadenia/iphone-ipad/iphone-13-mini-concept-by-svetapple-sk/

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