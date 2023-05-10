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    Realme 11, 11 Pro ve 11 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, Çin'de düzenlenen etkinlikte merakla beklenen Realme 11 serisini tanıttı. Peki Realme 11, 11 Pro ve Pro+ neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı
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    Realme 11 ve 11 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Realme, merakla beklenen Realme 11 serisini tanıttı. Peki uygun fiyat ve güçlü özellikleri ile dikkat çeken telefonlar neler sunuyor? İşte Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ özellikleri ve fiyatı.

    Realme 11 neler sunuyor?

    Realme 11 ailesinin temel modeli Realme 11, ön tarafta Full HD+ çözünürlük, 430 nit parlaklık (1000 nit maksimum), 90Hz yenileme hızı sunan 6,43 inç boyutlarında AMOLED panele sahip. Kaputun altında ise 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilen cihaz, gücünü Dimensity 6020 yonga setinden alıyor.

    Realme 11 ve 11 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümünde Realme 11, 64MP birincil ve 2MP makro sensörü ile destekleniyor. Ön tarafta ise 8MP selfie sensörüne yer verilmiş. Cihazın diğer özellikleri arasında Android 13 tabanlı Realme UI 4.0, 33W hızlı şarj destekli 5000mAh pil, 3,5mm kulaklık jakı ve microSD kart desteği bulunuyor.

    Realme 11 özellikleri

    • Boyutlar: 159.8 x 72.9 x 7.9 mm
    • Ağırlık: 182 gr
    • Ekran: 6,43 inç Full HD+ AMOLED, 90 Hz, 430nit parlaklık (1000 nit maksimum)
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
    • RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 128GB ve 256 GB
    • Arka kamera: 64 MP f/1.8 1/2.0", 0.7µm, PDAF, (birincil) 2MP f/2.4 (makro)
    • Ön kamera: 8 MP, f/2.1, 24mm
    • Pil: 5000mAh, 33W kablo
    • İşletim sistemi: Android 13 Realme UI 4.0
    • Diğer: Bluetooth 5.2, 3,5 mm kulaklık jakı, GPS
    • Fiyat:
    • 8GB+256GB = 230 dolar
    • 12GB+256GB = 259 dolar

    Realme 11 Pro ve Pro+

    Realme 11 Pro ve Pro+'a gelecek olursak, her iki model ön tarafta Full HD+ çözünürlük, HDR 10+ ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında kavisli AMOLED panele sahip. Ayrıca Realme 11 Pro+ modelinin, 2160 PWM karartma, yüzde 100 DCI P3 renk gamı ​​desteği sunduğunu belirtelim.

    Realme 11 ve 11 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kaputun altında ise her iki telefona, 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 1 TB'a kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 7050 yonga seti eşlik ediyor. Ayrıca Realme 11 Pro ve 11 Pro+, temel modelin 5.000mAh pil kapasitesini koruyor. Ancak 11 Pro'da 67W, 11 Pro+ modelinde ise 100W hızlı şarj desteğine yer verilmiş. 
    Realme 11 ve 11 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kamera bölümünde Realme 11 Pro, 108MP birincil sensör ve 2MP makro sensöründen oluşan çift kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta 16MP selfie kamerası barındırıyor. Ailenin amiral gemisi modeli Realme 11 Pro+ ise, OIS desteği ve 2.24μm piksel boyutuna sahip 200MP birincil (Samsung ISOCELL HM3), 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro sensörün eşlik ettiği üçlü kamera kurulumu ile kullanıcılara sunulacak. Bu arada ön tarafta 32MP selfie kamerası bulunuyor.

    Realme 11 Pro ve Pro+'ın diğer özellikleri arasında Dolby Atmos destekli çift hoparlör, ekran altı parmak izi sensörü, 8 GB'a kadar sanal bellek ve NFC desteği (Yalnızca Pro+) yer alıyor.

    Realme 11 Pro özellikleri ve fiyatı

    • Boyutlar: 161.7 x 73.9 x 8.2 mm
    • Ağırlık: 189 gr
    • Ekran: 6,7 inç Full HD+, HDR 10+, AMOLED, 120Hz
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7020
    • RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 256GB ve 512GB
    • Arka kamera: 100 MP, f/1.8, 26mm PDAF, OIS (birincil),
      2 MP, f/2.4, (makro)
    • Ön kamera: 16 MP, f/2.5, 25mm
    • Pil: 5000mAh, 67W kablo
    • İşletim sistemi: Android 13 Realme UI 4.0
    • Diğer: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 3,5 mm kulaklık jakı, GPS
    • Fiyat:
    • 8GB+256GB = 245 dolar
    • 12GB+256GB = 289 dolar
    • 12GB+512GB = 318 dolar

    Realme 11 Pro+ özellikleri ve fiyatı

    • Boyutlar: 161.7 x 73.9 x 8.2 mm
    • Ağırlık: 189 gr
    • Ekran: 6,7 inç Full HD+, HDR 10+, AMOLED, 120Hz
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7020
    • RAM: 12 GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 200 MP, f/1.7, 23mm (birincil), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS
      8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (geniş açı)
      2 MP, f/2.4, (makro)
    • Ön kamera: 32 MP, f/2.5, 22mm
    • Pil: 5000mAh, 100W kablo
    • İşletim sistemi: Android 13 Realme UI 4.0
    • Diğer: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 3,5 mm kulaklık jakı, 
    • GPS, ekran altı parmak izi sensörü
    • Fiyat:
    • 12GB+256GB = 303 dolar
    • 12GB+512GB = 346 dolar
    • 12GB+1TB = 404 dolar
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 6 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 12 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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