Realme 11, 11 Pro ve 11 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Realme 11 neler sunuyor?
- Realme 11 özellikleri
- Realme 11 Pro ve Pro+
- Realme 11 Pro özellikleri ve fiyatı
- Realme 11 Pro+ özellikleri ve fiyatı
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Realme 11 neler sunuyor?
Realme 11 ailesinin temel modeli Realme 11, ön tarafta Full HD+ çözünürlük, 430 nit parlaklık (1000 nit maksimum), 90Hz yenileme hızı sunan 6,43 inç boyutlarında AMOLED panele sahip. Kaputun altında ise 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilen cihaz, gücünü Dimensity 6020 yonga setinden alıyor.
Realme 11 özellikleri
- Boyutlar: 159.8 x 72.9 x 7.9 mm
- Ağırlık: 182 gr
- Ekran: 6,43 inç Full HD+ AMOLED, 90 Hz, 430nit parlaklık (1000 nit maksimum)
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
- RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM
- Depolama: 128GB ve 256 GB
- Arka kamera: 64 MP f/1.8 1/2.0", 0.7µm, PDAF, (birincil) 2MP f/2.4 (makro)
- Ön kamera: 8 MP, f/2.1, 24mm
- Pil: 5000mAh, 33W kablo
- İşletim sistemi: Android 13 Realme UI 4.0
- Diğer: Bluetooth 5.2, 3,5 mm kulaklık jakı, GPS
- Fiyat:
- 8GB+256GB = 230 dolar
- 12GB+256GB = 259 dolar
Realme 11 Pro ve Pro+
Realme 11 Pro ve Pro+'a gelecek olursak, her iki model ön tarafta Full HD+ çözünürlük, HDR 10+ ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında kavisli AMOLED panele sahip. Ayrıca Realme 11 Pro+ modelinin, 2160 PWM karartma, yüzde 100 DCI P3 renk gamı desteği sunduğunu belirtelim.
Realme 11 Pro ve Pro+'ın diğer özellikleri arasında Dolby Atmos destekli çift hoparlör, ekran altı parmak izi sensörü, 8 GB'a kadar sanal bellek ve NFC desteği (Yalnızca Pro+) yer alıyor.
Realme 11 Pro özellikleri ve fiyatı
- Boyutlar: 161.7 x 73.9 x 8.2 mm
- Ağırlık: 189 gr
- Ekran: 6,7 inç Full HD+, HDR 10+, AMOLED, 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7020
- RAM: 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM
- Depolama: 256GB ve 512GB
- Arka kamera: 100 MP, f/1.8, 26mm PDAF, OIS (birincil),
2 MP, f/2.4, (makro)
- Ön kamera: 16 MP, f/2.5, 25mm
- Pil: 5000mAh, 67W kablo
- İşletim sistemi: Android 13 Realme UI 4.0
- Diğer: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 3,5 mm kulaklık jakı, GPS
- Fiyat:
- 8GB+256GB = 245 dolar
- 12GB+256GB = 289 dolar
- 12GB+512GB = 318 dolar
Realme 11 Pro+ özellikleri ve fiyatı
- Boyutlar: 161.7 x 73.9 x 8.2 mm
- Ağırlık: 189 gr
- Ekran: 6,7 inç Full HD+, HDR 10+, AMOLED, 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7020
- RAM: 12 GB LPDDR4X RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 200 MP, f/1.7, 23mm (birincil), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS
8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (geniş açı)
2 MP, f/2.4, (makro)
- Ön kamera: 32 MP, f/2.5, 22mm
- Pil: 5000mAh, 100W kablo
- İşletim sistemi: Android 13 Realme UI 4.0
- Diğer: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 3,5 mm kulaklık jakı,
- GPS, ekran altı parmak izi sensörü
- Fiyat:
- 12GB+256GB = 303 dolar
- 12GB+512GB = 346 dolar
- 12GB+1TB = 404 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.