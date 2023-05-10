Realme 11, 11 Pro ve 11 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının iddialı oyuncularından Realme, merakla beklenen Realme 11 serisini tanıttı. Peki uygun fiyat ve güçlü özellikleri ile dikkat çeken telefonlar neler sunuyor? İşte Realme 11, Realme 11 Pro ve Realme 11 Pro+ özellikleri ve fiyatı.

Realme 11 neler sunuyor?

Realme 11 ailesinin temel modeli Realme 11, ön tarafta Full HD+ çözünürlük, 430 nit parlaklık (1000 nit maksimum), 90Hz yenileme hızı sunan 6,43 inç boyutlarında AMOLED panele sahip. Kaputun altında ise 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilen cihaz, gücünü Dimensity 6020 yonga setinden alıyor.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümünde Realme 11, 64MP birincil ve 2MP makro sensörü ile destekleniyor. Ön tarafta ise 8MP selfie sensörüne yer verilmiş. Cihazın diğer özellikleri arasında Android 13 tabanlı Realme UI 4.0, 33W hızlı şarj destekli 5000mAh pil, 3,5mm kulaklık jakı ve microSD kart desteği bulunuyor.

Realme 11 özellikleri

Boyutlar : 159.8 x 72.9 x 7.9 mm

: 159.8 x 72.9 x 7.9 mm Ağırlık : 182 gr

: 182 gr Ekran : 6,43 inç Full HD+ AMOLED, 90 Hz, 430nit parlaklık (1000 nit maksimum)

: 6,43 inç Full HD+ AMOLED, 90 Hz, 430nit parlaklık (1000 nit maksimum) İşlemci : MediaTek Dimensity 6020

: MediaTek Dimensity 6020 RAM : 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM

: 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM Depolama : 128GB ve 256 GB

: 128GB ve 256 GB Arka kamera : 64 MP f/1.8 1/2.0", 0.7µm, PDAF, (birincil) 2MP f/2.4 (makro)

: 64 MP f/1.8 1/2.0", 0.7µm, PDAF, (birincil) 2MP f/2.4 (makro) Ön kamera : 8 MP, f/2.1, 24mm

: 8 MP, f/2.1, 24mm Pil : 5000mAh, 33W kablo

: 5000mAh, 33W kablo İşletim sistemi : Android 13 Realme UI 4.0

: Android 13 Realme UI 4.0 Diğer : Bluetooth 5.2, 3,5 mm kulaklık jakı, GPS

: Bluetooth 5.2, 3,5 mm kulaklık jakı, GPS Fiyat :

: 8GB+256GB = 230 dolar

12GB+256GB = 259 dolar

Realme 11 Pro ve Pro+

Realme 11 Pro ve Pro+'a gelecek olursak, her iki model ön tarafta Full HD+ çözünürlük, HDR 10+ ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında kavisli AMOLED panele sahip. Ayrıca Realme 11 Pro+ modelinin, 2160 PWM karartma, yüzde 100 DCI P3 renk gamı ​​desteği sunduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında ise her iki telefona, 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 1 TB'a kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 7050 yonga seti eşlik ediyor. Ayrıca Realme 11 Pro ve 11 Pro+, temel modelin 5.000mAh pil kapasitesini koruyor. Ancak 11 Pro'da 67W, 11 Pro+ modelinde ise 100W hızlı şarj desteğine yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Kamera bölümünde Realme 11 Pro, 108MP birincil sensör ve 2MP makro sensöründen oluşan çift kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta 16MP selfie kamerası barındırıyor. Ailenin amiral gemisi modeli Realme 11 Pro+ ise, OIS desteği ve 2.24μm piksel boyutuna sahip 200MP birincil (Samsung ISOCELL HM3), 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro sensörün eşlik ettiği üçlü kamera kurulumu ile kullanıcılara sunulacak. Bu arada ön tarafta 32MP selfie kamerası bulunuyor.

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Realme 11 Pro ve Pro+'ın diğer özellikleri arasında Dolby Atmos destekli çift hoparlör, ekran altı parmak izi sensörü, 8 GB'a kadar sanal bellek ve NFC desteği (Yalnızca Pro+) yer alıyor.

Realme 11 Pro özellikleri ve fiyatı

Boyutlar : 161.7 x 73.9 x 8.2 mm

: 161.7 x 73.9 x 8.2 mm Ağırlık : 189 gr

: 189 gr Ekran : 6,7 inç Full HD+, HDR 10+, AMOLED, 120Hz

: 6,7 inç Full HD+, HDR 10+, AMOLED, 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 7020

: MediaTek Dimensity 7020 RAM : 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM

: 8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAM Depolama : 256GB ve 512GB

: 256GB ve 512GB Arka kamera : 100 MP, f/1.8, 26mm PDAF, OIS (birincil),

2 MP, f/2.4, (makro)

: 100 MP, f/1.8, 26mm PDAF, OIS (birincil), 2 MP, f/2.4, (makro) Ön kamera : 16 MP, f/2.5, 25mm

: 16 MP, f/2.5, 25mm Pil : 5000mAh, 67W kablo

: 5000mAh, 67W kablo İşletim sistemi : Android 13 Realme UI 4.0

: Android 13 Realme UI 4.0 Diğer : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 3,5 mm kulaklık jakı, GPS

: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 3,5 mm kulaklık jakı, GPS Fiyat :

: 8GB+256GB = 245 dolar

12GB+256GB = 289 dolar

12GB+512GB = 318 dolar

Realme 11 Pro+ özellikleri ve fiyatı

Boyutlar : 161.7 x 73.9 x 8.2 mm

: 161.7 x 73.9 x 8.2 mm Ağırlık : 189 gr

: 189 gr Ekran : 6,7 inç Full HD+, HDR 10+, AMOLED, 120Hz

: 6,7 inç Full HD+, HDR 10+, AMOLED, 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 7020

: MediaTek Dimensity 7020 RAM : 12 GB LPDDR4X RAM

: 12 GB LPDDR4X RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 200 MP, f/1.7, 23mm (birincil), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS

8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (geniş açı)

2 MP, f/2.4, (makro)

: 200 MP, f/1.7, 23mm (birincil), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (geniş açı) 2 MP, f/2.4, (makro) Ön kamera : 32 MP, f/2.5, 22mm

: 32 MP, f/2.5, 22mm Pil : 5000mAh, 100W kablo

: 5000mAh, 100W kablo İşletim sistemi : Android 13 Realme UI 4.0

: Android 13 Realme UI 4.0 Diğer : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 3,5 mm kulaklık jakı,

: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 3,5 mm kulaklık jakı, GPS, ekran altı parmak izi sensörü

Fiyat :

: 12GB+256GB = 303 dolar

12GB+512GB = 346 dolar

12GB+1TB = 404 dolar

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Realme 11 ve 11 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı