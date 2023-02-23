iPhone 15'in tasarımı deşifre oldu: Daha büyük ekran, Dinamik Ada ve USB-C

Akıllı telefonu genel hatlarıyla gösteren üç boyutlu çizimlerdeki en önemli detay "Dinamik Ada" olarak öne çıkıyor. Mevcut iPhone serisinde sadece Pro'larda gördüğümüz etkileşimli çentik 2023'te çıkacak tüm iPhone'larda yer alacak. Bloomberg de zaten bu yönde bir rapor yayınlamıştı.
Ekran boyutu ve USB-C
Bunlara ek olarak iPhone 14'te 6.1 inçlik bir ekran kullanılmasına rağmen CAD dosyaları 6.2 inçlik bir ekrana işaret ediyor. Panel çözünürlüğü ve yenileme hızı hakkında henüz bir detay yok. iPhone 15'deki bir diğer önemli değişiklik Lightning yerine USB-C bağlantı noktasına geçecek olması.
Avrupa Birliği'nin USB-C bağlantı noktasını tüm elektronik cihazlar için tek evrensel standart haline getirecek yasası 2024 yılı itibariyle yürürülüğe girecek. Görünen o ki Apple normal takvimden bir yıl erken davranarak iPhone'ları yeni düzenlemelere uyumlu hale getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.