Huawei Nova 6 ve 6 5G modelleri tanıtıldı

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Huawei genelde alternatifli akıllı telefon modelleriyle tüketicinin karşısına çıkıyor. Huawei Mate 30 modeline alternatif gösterilen V30 serisinin ardından V30 serisine alternatif olarak gösterilen Huawei Nova 6 serisi de tanıtıldı.

Huawei Nova 6 özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 6 modelinde 6.57 inçlik 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran bizi karşılıyor. Çift kamera olduğu için delik tasarımı biraz daha ovale dönmüş. Cam kaplama tasarım ve 14 katmanlı nano koruma kaplaması ile telefonun dayanıklılığı arttırılmış. Amiral gemisi Kirin 990 yonga seti ile donatılan modele 8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor.

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Arka kısımda 40MP çözünürlüğündeki f/1.8 sensör yanında 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör ve 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde sensör ve 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör çifti bulunuyor.

4100mAh kapasiteli bataryanın 40W hızlı şarj ile desteklendiği telefonda çift frekanslı GPS, çift bant WiFi, kablo üzerinden ters şarj gibi özellikler mevcut. Google hizmetlerinin olmadığı telefon Android 10 üzerinde EMUI 10 ara yüzü çalıştırıyor. Huawei Nova 6 için 454$ civarında fiyat etiketi belirlenmiş.

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Huawei Nova 6 5G özellikleri ve fiyatı

Huawei Nova 6 5G biraz daha yukarıya tırmanıyor. Ekran ve donanım özellikleri aynı olan Huawei Nova 5G için farklılıkları saymak gerekirse: 256GB depolama seçeneği, ana kamerada 40MP RYYB Sony sensör, OIS desteği, 32MP Sony IMX616 f/2.2 otomatik odaklamalı özçekim sensörü ve EIS desteği. Modelin DxOMark testlerinde en iyi özçekim telefonu olduğunu belirtmek gerek. Huawei Nova 6 5G modeli 539$ ve 596$ fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/12/05/huawei-nova-6-and-nova-6-5g-launch-as-affordable-alternatives-to-the-mate-30-series/