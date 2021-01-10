iPhone 13 nasıl olacak?

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iPhone 12 'nin ateşi henüz sönmemişken, teknoloji dünyasındaki gözler de bir yandan Apple'ın 2021 planlarına çevrilmiş durumda. Bu bağlamda Çinli tedarik zincirlerine dayandırılan son bilgiler, iPhone 13 tasarımı hakkında önemli ayrıntılar içeriyor.

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iPhone 12 çıkmadan iPhone 13 sızıntıları başladı

iPhone 13 ile çentik küçülecek

Gelen bilgilere göre Apple, bu yıl da dört iPhone opsiyonu sunmaya devam edecek. Bu telefonların tasarımsal olarak, ufak birkaç değişiklik dışında iPhone 12'ye benzemesi bekleniyor. En büyük değişiminse ekran çentiği noktasında olacağı bildiriliyor. Öyle ki iPhone 13 ile bilirkte çentiğin küçülmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu noktada, Apple'ın çentiği küçültmek için çentiğin içerisindeki ahizeyi ekranın üstündeki çerçeveye taşıyacağı söyleniyor. Böylece alandan tasarruf edilerek, iPhone 13'lerin daha küçük bir çentikle gelmesi sağlanacak.

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iPhone 13 hakkında paylaşılan diğer detaylar arasında, kamera ile ilgili bilgiler bulunuyor. Buna göre tüm iPhone 13 modellerindeki kamera modülünün safir camla kaplanacağı ve buna bağlı olarak kamera çıkıntısının 0.9 mm artacağı belirtiliyor. Ayrıca boyut noktasında telefonların yükseklik ve genişlik değerlerinde herhangi bir değişiklik beklenmezken, tüm modellerin 0.26 mm kalınlaşacağı da gelen bilgiler arasında.

Kamera ile ilgili dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise iPhone 13 Pro'nun arka kamera modülünün iPhone 13 Pro Max ile aynı boyutta olması. Böylelikle kamera noktasındaki sabitleme sisteminin, Pro ve Pro Max modellerinde farklılık göstermesi beklenmiyor. Öyle ki iPhone 13 Pro'nun da iPhone 13 Pro Max'in de sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olması kuvvetle muhtemel.

İşbu diğer iPhone 13 sızıntılarına geldiğinde ise bazı modellerin 120 Hz tazeleme hızına sahip LTPO OLED ekranlara ev sahipliği yapması bekleniyor. Apple'ın yeni iPhone modellerini, bir aksilik olmazsa eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.

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