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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 nasıl olacak?

    iPhone 13 tasarımı ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Gelen son bilgilere göre iPhone 13 ile birlikte ekrandaki çentik küçülecek. İşte küçülen çentiğe ait tahmini görseller:
    16 sa.
    2,2b
    7
    35
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    4

    iPhone 13 nasıl olacak?
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    iPhone 12 'nin ateşi henüz sönmemişken, teknoloji dünyasındaki gözler de bir yandan Apple'ın 2021 planlarına çevrilmiş durumda. Bu bağlamda Çinli tedarik zincirlerine dayandırılan son bilgiler, iPhone 13 tasarımı hakkında önemli ayrıntılar içeriyor. 

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    iPhone 13 ile çentik küçülecek

    Gelen bilgilere göre Apple, bu yıl da dört iPhone opsiyonu sunmaya devam edecek. Bu telefonların tasarımsal olarak, ufak birkaç değişiklik dışında iPhone 12'ye benzemesi bekleniyor. En büyük değişiminse ekran çentiği noktasında olacağı bildiriliyor. Öyle ki iPhone 13 ile bilirkte çentiğin küçülmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Bu noktada, Apple'ın çentiği küçültmek için çentiğin içerisindeki ahizeyi ekranın üstündeki çerçeveye taşıyacağı söyleniyor. Böylece alandan tasarruf edilerek, iPhone 13'lerin daha küçük bir çentikle gelmesi sağlanacak.

    iPhone 13 nasıl olacak?
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    iPhone 13 hakkında paylaşılan diğer detaylar arasında, kamera ile ilgili bilgiler bulunuyor. Buna göre tüm iPhone 13 modellerindeki kamera modülünün safir camla kaplanacağı ve buna bağlı olarak kamera çıkıntısının 0.9 mm artacağı belirtiliyor. Ayrıca boyut noktasında telefonların yükseklik ve genişlik değerlerinde herhangi bir değişiklik beklenmezken, tüm modellerin 0.26 mm kalınlaşacağı da gelen bilgiler arasında.

    Kamera ile ilgili dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise iPhone 13 Pro'nun arka kamera modülünün iPhone 13 Pro Max ile aynı boyutta olması. Böylelikle kamera noktasındaki sabitleme sisteminin, Pro ve Pro Max modellerinde farklılık göstermesi beklenmiyor. Öyle ki iPhone 13 Pro'nun da iPhone 13 Pro Max'in de sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olması kuvvetle muhtemel.

    İşbu diğer iPhone 13 sızıntılarına geldiğinde ise bazı modellerin 120 Hz tazeleme hızına sahip LTPO OLED ekranlara ev sahipliği yapması bekleniyor. Apple'ın yeni iPhone modellerini, bir aksilik olmazsa eylül ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.



    Kaynakça http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-40812.html https://www.macrumors.com/2021/01/08/iphone-13-thinner-notch/ https://9to5mac.com/2021/01/08/rumor-iphone-13-to-be-slightly-thicker-feature-smaller-notch-and-same-camera-bump/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple'ın çentiği ile diğer telefonların çentiği aynı değil. Şuan piyasada Face-ID gibi çalışan bir sistem yok.
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Rakiplerinden büyük çentik olacak, Dxomark, Antutu, 3dmark ve batarya konusunda yine Xiaomi'yi geçemeyecek. Sadece fiyatı geçer -_-
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    DH Misafiri 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    ABD'de hiç bir yerde 13 yok. O yüzden IPhone 13 olmayacak 14'e geçilecek.;)
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    Barni Moloztaş (Eren ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sözde bu sene küçülecekti tasarımlar öyle gözüküyordu ama neyse küçülünce de Android telefonlara benzemiş garip olmuş. Bence asıl değişim 1-2 yıla şarj girişini kaldıracaklar.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şarj girişinin kaldırılacağına değinilmemiş, neyse biz değinelim
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Face id rakipsiz.Kullanmayan bilemez.O yüzden çentik zorunlu gibi bir şey.
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    Patria o Muerte 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    kablosuz şarjla geleceğini düşünüyorum yeni modellerin.
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Patria o Muerte
    Kablosuz şarj var zaten
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    alpino (alpay avcı) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    boşverin çentiği mentiği esas şu lanet lightning giriş yerine usb-c koyun artık.
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    e_capkan (emre capkan) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    mini modeli 1 mm kalın yapıp bataryayı büyültmemeleri iyi olmadı .
    düzgün bir batarya koyarlar umarım.
    2227mah az bu devirde.
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    Le7els (Kaan Sener) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    2022 de 3nm işlemciye geçecekmiş iphone o zaman batarya süresi uzayacak sanırım.
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    MyFirstDogMorphine 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çentik küçülürse berbat bir görüntü olacak kalkmayacaksa küçülmesinin anlamı yok.Dandik android telefonlar gibi görünür.
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    frudi (ferdi istanbul) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) MyFirstDogMorphine
    Haklısın çentik bu şekilde çok güzel duruyor.
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