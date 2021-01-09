Samsung kullanıcıları artık Windows PC üzerinden çağrı gerçekleştirebilecek

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Apple'ın çapraz platformlar arası çağrı iletme özelliğinin bir benzeri, Microsoft tarafından Android-Windows ikilisi için de kullanıma sunuldu. Yaklaşık bir senedir test edilen çağrı yönlendirme özelliği sayesinde, Android kullanıcıları doğrudan bilgisayar üzerinden arama yapıp gelen çağrıları yanıtlayabiliyor.

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Android telefonların Windows PC'lerle haberleşmesini sağlayan Link to Windows servisleri aracılığıyla çalışan çağrı yönlendirme özelliği, Samsung-Microsoft ortaklığından ötürü öncelikle Samsung telefonlarda kullanıma sunuldu. Bu bağlamda çağrı iletme özelliğini destekleyen Samsung telefon modellerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

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Aramalar olarak adlandırılan özellik, Windows bilgisayarlardaki "Telefonunuz" uygulamasında yeni bir işlev olarak yerini almış durumda. Ancak bu özelliği kullanabilmek için yalnızca uyumlu bir Samsung telefona sahip olmak yetmiyor. Öyle ki bilgisayarın da yerleşik Bluetooth alıcısına sahip olması gerekiyor. Zira "Telefonunuz" uygulamasının harici Bluetooth alıcılarını tanımadığı ve bundan ötürü bu bilgisayarlarda çağrı yönlendirme özelliğinin çalışmadığı dile getiriliyor. Ayrıca çağrı yönlendirme özelliğinin henüz tüm ülkelerde kullanıma açılmadığı bildirilirken, bu özelliğin zamanla diğer bölgelerde ve diğer Android telefonlarda da çalışacak şekilde genişleyeceği belirtiliyor.

Çağrı iletme uyumlu Samsung telefonlar

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Note20 5G

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

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Samsung Galaxy A42 5G

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 5G

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 Lite

https://www.sammobile.com/news/some-galaxy-smartphones-support-windows-pc-call-forwarding/

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