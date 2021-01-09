Samsung kullanıcıları artık Windows PC üzerinden çağrı gerçekleştirebilecek

Apple'ın çapraz platformlar arası çağrı iletme özelliğinin bir benzeri, Microsoft tarafından Android-Windows ikilisi için de kullanıma sunuldu. Yaklaşık bir senedir test edilen çağrı yönlendirme özelliği sayesinde, Android kullanıcıları doğrudan bilgisayar üzerinden arama yapıp gelen çağrıları yanıtlayabiliyor.
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Android telefonların Windows PC'lerle haberleşmesini sağlayan Link to Windows servisleri aracılığıyla çalışan çağrı yönlendirme özelliği, Samsung-Microsoft ortaklığından ötürü öncelikle Samsung telefonlarda kullanıma sunuldu. Bu bağlamda çağrı iletme özelliğini destekleyen Samsung telefon modellerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.
Aramalar olarak adlandırılan özellik, Windows bilgisayarlardaki "Telefonunuz" uygulamasında yeni bir işlev olarak yerini almış durumda. Ancak bu özelliği kullanabilmek için yalnızca uyumlu bir Samsung telefona sahip olmak yetmiyor. Öyle ki bilgisayarın da yerleşik Bluetooth alıcısına sahip olması gerekiyor. Zira "Telefonunuz" uygulamasının harici Bluetooth alıcılarını tanımadığı ve bundan ötürü bu bilgisayarlarda çağrı yönlendirme özelliğinin çalışmadığı dile getiriliyor. Ayrıca çağrı yönlendirme özelliğinin henüz tüm ülkelerde kullanıma açılmadığı bildirilirken, bu özelliğin zamanla diğer bölgelerde ve diğer Android telefonlarda da çalışacak şekilde genişleyeceği belirtiliyor.
Çağrı iletme uyumlu Samsung telefonlar
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Samsung Galaxy Fold
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Samsung Galaxy Note20 5G
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Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
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Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20+
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Samsung Galaxy S20 FE
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Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy XCover Pro
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Samsung Galaxy Z Flip
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Samsung Galaxy Z Flip 5G
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Samsung Galaxy Z Fold2 5G
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Samsung Galaxy A8s
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Samsung Galaxy A30s
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Samsung Galaxy A31
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Samsung Galaxy A40
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Samsung Galaxy A42 5G
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Samsung Galaxy A50
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Samsung Galaxy A50s
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Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51 5G
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Samsung Galaxy A60
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Samsung Galaxy A70
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Samsung Galaxy A70s
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Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71 5G
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Samsung Galaxy A80
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Samsung Galaxy A90s
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Samsung Galaxy A90 5G
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Samsung Galaxy Note9
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Samsung Galaxy Note10
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Samsung Galaxy Note10+
-
Samsung Galaxy Note10 Lite
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Samsung Galaxy S9
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Samsung Galaxy S9+
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Samsung Galaxy S10
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Samsung Galaxy S10+
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Samsung Galaxy S10e
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Samsung Galaxy S10 Lite
https://www.sammobile.com/news/some-galaxy-smartphones-support-windows-pc-call-forwarding/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
arkadaş aylık haber giri kotasını doldurmaya çalışıyor olsa gerek sanırım.