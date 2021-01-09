Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung kullanıcıları artık Windows PC üzerinden çağrı gerçekleştirebilecek

    Microsoft, uyumlu Samsung telefonlar için çağrıları Windows PC'ye iletme özelliğini kullanıma sundu. Bu sayede Windows PC aracılığıyla çağrı gerçekleştirebilmek mümkün.
    16 sa.
    2,4b
    11
    13
    Windows
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Samsung kullanıcıları artık Windows PC üzerinden çağrı gerçekleştirebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın çapraz platformlar arası çağrı iletme özelliğinin bir benzeri, Microsoft tarafından Android-Windows ikilisi için de kullanıma sunuldu. Yaklaşık bir senedir test edilen çağrı yönlendirme özelliği sayesinde, Android kullanıcıları doğrudan bilgisayar üzerinden arama yapıp gelen çağrıları yanıtlayabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Bankalar arasında 7/24 para transferi dönemi başladı"

    Android telefonların Windows PC'lerle haberleşmesini sağlayan Link to Windows servisleri aracılığıyla çalışan çağrı yönlendirme özelliği, Samsung-Microsoft ortaklığından ötürü öncelikle Samsung telefonlarda kullanıma sunuldu. Bu bağlamda çağrı iletme özelliğini destekleyen Samsung telefon modellerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

    Samsung kullanıcıları artık Windows PC üzerinden çağrı gerçekleştirebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Aramalar olarak adlandırılan özellik, Windows bilgisayarlardaki "Telefonunuz" uygulamasında yeni bir işlev olarak yerini almış durumda. Ancak bu özelliği kullanabilmek için yalnızca uyumlu bir Samsung telefona sahip olmak yetmiyor. Öyle ki bilgisayarın da yerleşik Bluetooth alıcısına sahip olması gerekiyor. Zira "Telefonunuz" uygulamasının harici Bluetooth alıcılarını tanımadığı ve bundan ötürü bu bilgisayarlarda çağrı yönlendirme özelliğinin çalışmadığı dile getiriliyor. Ayrıca çağrı yönlendirme özelliğinin henüz tüm ülkelerde kullanıma açılmadığı bildirilirken, bu özelliğin zamanla diğer bölgelerde ve diğer Android telefonlarda da çalışacak şekilde genişleyeceği belirtiliyor.

    Çağrı iletme uyumlu Samsung telefonlar

    • Samsung Galaxy Fold

    • Samsung Galaxy Note20 5G

    • Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

    • Samsung Galaxy S20

    • Samsung Galaxy S20+

    • Samsung Galaxy S20 FE

    • Samsung Galaxy S20 Ultra

    • Samsung Galaxy XCover Pro

    • Samsung Galaxy Z Flip

    • Samsung Galaxy Z Flip 5G

    • Samsung Galaxy Z Fold2 5G

    • Samsung Galaxy A8s

    • Samsung Galaxy A30s

    • Samsung Galaxy A31

    • Samsung Galaxy A40

    • Samsung Galaxy A41

      İlginizi Çekebilir Avatar Samsung, Windows 10 için bir ekran kaydetme uygulaması geliştiriyor

    • Samsung Galaxy A42 5G

    • Samsung Galaxy A50

    • Samsung Galaxy A50s

    • Samsung Galaxy A51

    • Samsung Galaxy A51 5G

    • Samsung Galaxy A60

    • Samsung Galaxy A70

    • Samsung Galaxy A70s

    • Samsung Galaxy A71

    • Samsung Galaxy A71 5G

    • Samsung Galaxy A80

    • Samsung Galaxy A90s

    • Samsung Galaxy A90 5G

    • Samsung Galaxy Note9

    • Samsung Galaxy Note10

    • Samsung Galaxy Note10+

    • Samsung Galaxy Note10 Lite

    • Samsung Galaxy S9

    • Samsung Galaxy S9+

    • Samsung Galaxy S10

    • Samsung Galaxy S10+

    • Samsung Galaxy S10e

    • Samsung Galaxy S10 Lite



    https://www.sammobile.com/news/some-galaxy-smartphones-support-windows-pc-call-forwarding/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi
    3 hf.
    Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı
    3 hf.
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    aniceman (aniceman ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu özellik markadan bağımsız olmasın, zira Poco F2 de denedim çalışıyor...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    keremec (Kerem Safa ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben uzun zamandır kullanıyorum bu özelliği Huawei telefonumla ?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blackimmo 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    M serisi telefonlar A serisi telefonlarla birebir aynı olmasına rağmen (A71 = M51 gibi) Samsung'un bu özellikleri M serisine vermemesi gerçekten üzücü bana kalırsa
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dijitall (ResuL Yazici) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Denedim oldu. Ama daha %100 stabilite yok. iş görüyor ama.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İphone içinde yasanız iyi olurdu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elLbufFer (selçuk dabak) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence çok güzel bir uygulama özellikle masa başı işi olanlar için .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır var zaten link to windows uygulamasına yeni gelmiş sadece sanki olmayan bişey gibi haber yapılmış
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefon Eşlikçisi denilen uygulama ile bu uygulamanın farkı ne ola ki?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmetkaraci (ahmet karaci) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) BekirHan
    sen akıllı bir arkadaşa benziyorsun.seni seo yapmak lazım samsung'a :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    UnicornKnight (Onur Aksu) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    HTC 10 ve OnePlus 5'in yanı sıra, ayrıca yine yeni aldığım Samsung M51 ile de zaten birkaç aydır kullandığım (diğerleri ile birkaç aydır, Samsung ile henüz 3 hafta oldu) bir özellik. üstelik masaüstü bir PC kullanıyorum ve kullandığım bluetooth ekipmanı da harici. (Edimax N150 WiFi & Bluetooth Dongle)

    arkadaş aylık haber giri kotasını doldurmaya çalışıyor olsa gerek sanırım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    senin bahsettigin telefonunuz uygulamasında ki olabilir. M serisi neden yok ki onu anlamadın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Abdülhak Hamit Tarhan ilk kez +728 2 Mr. Jingles 5. kez +487 3 Holk ilk kez +353
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    11 Kişi Okuyor (0 Üye, 11 Misafir) 3 Masaüstü 8 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2386 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama, uygulama haber ve
    10 etiket daha samsung windows 10 microsoft samsung link to windows çağrı iletme çağrı yönlendirme Yazılım Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Mobil Uygulamalar
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. Dishonored yaratıcısı, Dishonored ve Prey geliştiricileriyle yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 1 sa. JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu 1 sa. Intel, yonga üretiminin bir kısmını TSMC'ye yaptırmayı düşünüyor 2 sa. PS5 ve Xbox Series kontrolcülerinin Steam desteği geliştirildi 2 sa. Simülasyon oyunu Junkyard Simulator yakında mobil cihazlar için çıkacak 3 sa. MuteMe ile canlı görüşmelerde kazalara son 10 sa. 'Rust' oyunu patlama yaptı: Geliştirici çılgın paralar kazanıyor 11 sa. Sony’nin yeni işlemcisi, OLED TV’lerde çok daha parlak görüntüler vadediyor 12 sa. General Atomics’e ait Avenger İHA’lar, Skyborg projesi için test platformu olarak kullanılacak 12 sa. Kanser hücrelerinin kemoterapinin etkilerinden kaçış mekanizması incelendi 13 sa. Haftalık Dizi Önerisi 09: Daniel Sloss: Live Shows 13 sa. 8/16 Ryzen 7 5700G APU’su Ryzen 7 3800X’e %19 fark atıyor 14 sa. Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak 14 sa. Taşınabilir X-ray cihazı geliştirildi 14 sa. Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı 15 sa. Ryzen 9 5900 ve Ryzen 7 5800’ün frekansları sızdı, olası Ryzen 5 5600 fiyatı 16 sa. 8TB'a kadar kapasite 3500MB/sn okuma hızı! Corsair MP400 test masamızda 16 sa. DH Android uygulaması geliştirme günlüğü #2 16 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung kullanıcıları artık Windows PC üzerinden çağrı gerçekleştirebilecek Sonraki General Motors logosunu değiştirerek, elektrikli araçlarla ilişkilendirdi 17 sa. Volvo'nun ikinci elektrikli otomobili 2021'de üretime girecek 17 sa. Yaklaşan amiral gemisi IQOO 7'nin yeni görselleri paylaşıldı 18 sa. iPhone 12 kutusundan şarj cihazını çıkaran Apple, maliyetten ne kadar tasarruf etti? 18 sa. 200 megapiksel kameralı akıllı telefonlar geliyor 19 sa. Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri 20 sa. 2021 Fiat Egea donanım seviyeleri arasındaki farklar 20 sa. Hitman III'ten yeni oynanış videoları paylaşıldı 21 sa. Sosyal medya platformlarına reklam yasağı yolda 22 sa. Sosyal medyadan yasaklanan Trump; TikTok’a kaldı 22 sa. Konsolda Xbox'a özel olan psikolojik korku oyunu The Medium'dan oynanış videosu paylaşıldı 23 sa. JBL Reflect Mini NC kablosuz kulaklıklar yenilikçilik ödülü aldı 23 sa. Huawei P50 Pro'nun render görüntüleri şelale tasarım ekranı gösteriyor 1 gün Arcade shooter oyunu Arkfront, bu ay iOS cihazlara geliyor 1 gün Apple, geçtiğimiz yıl App Store'dan 64 milyar dolar kazandı 1 gün Haftaya BİM, ŞOK ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var 1 gün Snapdragon 750G'li Motorola One 5G Ace piyasaya sürüldü 1 gün Football Manager 2021 satış rekoru kırdı 1 gün İşte 2020'nin en çok indirilen mobil oyunları 1 gün Xiaomi Redmi 9T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız