iPhone 13 serisinde periskop lensler Samsung’a emanet

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iPhone 12 serisini piyasaya süren Apple; iPhone 13 için de çalışmalara başlamış durumda. Bu yıl ilk kez iPhone serilerinde LIDAR lazer tabanlı derinlik sensörlerine yer veren Apple gelecek yıl büyük sürprizlere imza atacak.

Periskop lensler geliyor

Apple özellikle Plus versiyonları ile birlikte optik yakınlaştırma özelliğine yer vermeye başlamıştı. Akıllı telefon dünyasında da optik yakınlaştırma özellikle orta üst seviyeden başlamak üzere kullanılıyor. Bununla birlikte periskop tarzındaki güçlü çözümler Android cephesini bir adım öne geçirmişti.

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Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro, Vivo X50 Pro+, OPPO Find X2 Pro, Huawei Mate40 Pro gibi pek çok amiral gemisinde periskop lenslere yer veriliyor. Gerek yazılım gerekse yapay zeka sayesinde 100x ve üzeri dijital yakınlaştırma elde edilebiliyor. iPhone 12 serisinde ise 10x dijital yakınlaştırmaya ulaşmak mümkün ancak yine de rakip modeller biraz daha keskin yakınlaştırma yapabiliyor.

Apple görünen o ki optik yakınlaştırma tarafında rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. İddialara göre gelecek yıl periskop tabanlı bir yakınlaştırma çözümü için Samsung ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Burada önemli bir nokta var zira geçtiğimiz dönemde periskop lensler tasarlayan Corephotonics firmasını Samsung satın almıştı. Corephotonics yakınlaştırma teknolojileri ile ilgili Samsung ve Apple’a yaptığı suçlamalarla biliniyor. Samsung satın aldıktan sonra haliyle ilgili patentler de Samsung’a geçti.

Henüz iPhone 13 serisinde ne tür bir periskop lens tarcihi yapılacak bilinmiyor ancak Apple muhtemelen teknolojiyi daha da olgunlaştırarak kullanıma sunacaktır.

https://www.gizmochina.com/2020/11/30/apple-samsung-periscope-lens-iphone/

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