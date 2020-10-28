iPhone 13 serisiyle 1 TB depolama seçeneği geliyor

Tam Boyutta Gör

Apple hakkında güvenilir bilgiler paylaşan teknoloji analisti Jon Prosser, iPhone'un nihayet gelecek yıl 1 TB depolama seçeneğine kavuşacağını belirten bir tweet paylaştı.

İlginizi Çekebilir

Apple'ın ardından Samsung da Galaxy S21 kutusundan kulaklık ve şarj aletini çıkarıyor

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu"

Muhtemelen sadece üst sınıf iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde 1 TB depolama göreceğiz. iPhone 13 ve iPhone 13 mini, maksimum 512 GB depolama alanıyla donatılacaklar.

iPhone 13 sızıntıları

Kısa süre önce piyasaya sürülen iPhone 12 ve iPhone 12 mini 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleriyle gelmişti. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in ise 128, 256 veya 512 GB'lık versiyonları var.

Daha önce iPhone 13 serisinin A15 Bionic yonga setiyle güçlendirileceğini duyduk. Gelen son sızıntılara göre akıllı telefonlar 120 Hz ekran ve yeni nesil Touch ID parmak izi sensörüne sahip olacaklar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.