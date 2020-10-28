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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 serisiyle 1 TB depolama seçeneği geliyor

    iPhone 12 lansmanının üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken yeni nesil iPhone'larla ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Apple, iPhone 13 serisinde 1 TB depolama seçeneği sunabilir.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 13 serisiyle 1 TB depolama seçeneği geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple hakkında güvenilir bilgiler paylaşan teknoloji analisti Jon Prosser, iPhone'un nihayet gelecek yıl 1 TB depolama seçeneğine kavuşacağını belirten bir tweet paylaştı.

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro'da "boya soyulması" sorunu"

    Muhtemelen sadece üst sınıf iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde 1 TB depolama göreceğiz. iPhone 13 ve iPhone 13 mini, maksimum 512 GB depolama alanıyla donatılacaklar.

    iPhone 13 sızıntıları

    Kısa süre önce piyasaya sürülen iPhone 12 ve iPhone 12 mini 64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleriyle gelmişti. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in ise 128, 256 veya 512 GB'lık versiyonları var.

    Daha önce iPhone 13 serisinin A15 Bionic yonga setiyle güçlendirileceğini duyduk. Gelen son sızıntılara göre akıllı telefonlar 120 Hz ekran ve yeni nesil Touch ID parmak izi sensörüne sahip olacaklar.



    Kaynakça https://twitter.com/jon_prosser/status/1321241186313637888 https://wccftech.com/2021-iphone-13-1tb-storage-models/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
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    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa.
    Hafıza artırmak karlı iş aslında.parasını müşteriden aldigi için firmaya giren çıkan yok.1tb hafıza kullana kisi daha çok icloud alanı satın alır. Bu da para demek.
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    Chillout 1 sa.
    Ya töbe töbe
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    dugers (syt dgr) 2 sa.
    İyi seneyi bekleyelim o zaman.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 2 sa. yeni yorumcu
    Bence çoktan gelmeliydi. Zaten kamera gibi kullanılıyor bir kesim tarafından ve ne kadar çok alan o kadar uzun çekim süresi. Sonrası bilgisayar ya da tablete aktarılıp düzenleme oluyor.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa.
    Zaten 12 sadece piyasa boş kalmasın diye üretildi hiç bir artısı olmayan boş bir telefon. Fakat 13 rakiplerle gerçekten yarışabilecek seviyede olacak..
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    cand. 3 sa.
    Gelsin de biz gidip görüyoruz anca
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    mert1907 (Mert Karakoç) 3 sa.
    Geliyor, gelebilir...
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    ozanbey86 4 sa.
    12'yi bi elimize alaydıkta sonra 13'e baksaydık
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    yunus626emre (Yunus Emre Sayın) 4 sa.
    ama kabloyu da çıkarıyorlar
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    VaporWave (Emre ) 4 sa.
    Ne ara İphone 13 haberleri başladı ya yapmayın lütfen böyle zaman çok hızlı akıp geçiyormuş gibi geliyor bana.
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    1494 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    Apple, iphone 13 ve
    3 etiket daha 1 tb depolama Mobil Teknolojiler
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