iPhone 13'ün ekran paneli görselleri küçülen çentiği net bir şekilde gözler önüne seriyor

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iPhone 13 serisinin daha küçük bir çentikle geleceği bir süredir konuşuluyor. Bu bağlamda iPhone 13'e ait olduğu iddia edilen ekran koruyucu görselleri, küçültülmüş çentiğin nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

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Apple, hoparlörü yukarı taşıyarak çentiği küçültecek

Paylaşılan görseller, Apple'ın iPhone 13 ile birlikte TrueDepth kamera sisteminin ortasında kalan ahizeyi biraz daha yukarı taşıyarak çentiği küçülteceğini gösteriyor. Yapılacak olan bu iyileştirmeyle iPhone 13'ün iPhone 12'ye kıyasla %30 daha dar bir çentikle gelmesi bekleniyor.

Çentik her ne kadar daralsa da yükseklik konusunda bir tık artış yaşanabilir. Zira daha önce sızdırılan 3D modeller, iPhone 12 Pro ile karşılaştırıldığında, iPhone 13 Pro'nun 0.5 mm daha yüksek çentikle geleceğini ortaya koymuştu.

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Apple, ilk kez 2017'de piyasaya sürdüğü iPhone X'den bu yana çentik kanadında herhangi bir iyileştirmeye gitmedi. Ancak görünen o ki yıllardır süregelen sızıntılar iPhone 13 ile birlikte gerçeğe dönüşecek ve iPhone çentiği ilk kez küçülmüş olacak. Çentiğin küçülmesiyle birlikte pil yüzdesinin artık ana ekranda gösterilmesi bekleniyor.

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