iPhone 13'ün ekran paneli görselleri küçülen çentiği net bir şekilde gözler önüne seriyor

iPhone 13 serisinin daha küçük bir çentikle geleceği bir süredir konuşuluyor. Bu bağlamda iPhone 13'e ait olduğu iddia edilen ekran koruyucu görselleri, küçültülmüş çentiğin nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.İlginizi Çekebilir iPhone 13 nasıl olacak?
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Apple, hoparlörü yukarı taşıyarak çentiği küçültecek
Paylaşılan görseller, Apple'ın iPhone 13 ile birlikte TrueDepth kamera sisteminin ortasında kalan ahizeyi biraz daha yukarı taşıyarak çentiği küçülteceğini gösteriyor. Yapılacak olan bu iyileştirmeyle iPhone 13'ün iPhone 12'ye kıyasla %30 daha dar bir çentikle gelmesi bekleniyor.
Çentik her ne kadar daralsa da yükseklik konusunda bir tık artış yaşanabilir. Zira daha önce sızdırılan 3D modeller, iPhone 12 Pro ile karşılaştırıldığında, iPhone 13 Pro'nun 0.5 mm daha yüksek çentikle geleceğini ortaya koymuştu.
Apple, ilk kez 2017'de piyasaya sürdüğü iPhone X'den bu yana çentik kanadında herhangi bir iyileştirmeye gitmedi. Ancak görünen o ki yıllardır süregelen sızıntılar iPhone 13 ile birlikte gerçeğe dönüşecek ve iPhone çentiği ilk kez küçülmüş olacak. Çentiğin küçülmesiyle birlikte pil yüzdesinin artık ana ekranda gösterilmesi bekleniyor.
Kaynakça https://twitter.com/duanrui1205/status/1383444354866372615?s=20 https://www.macrumors.com/2021/04/18/iphone-13-reduced-notch-iphone-12-compared/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gelelim damla tasarıma, çentiğin emekleme dönemlerimde bazı hatalar oldu ama hiçbir Yüz tanıma sistemi Apple’ın ki kadar hızlı ve güvenli olmadı, olamadı, o damla tasarım teknik olarak çentikteki sensörler kadar güvenli değiller. Apple hiçbir teknolojiyi tamamen olgunlaşmadan kullanmaz.
Bütün samimiyetimle yazıyorum, ekranda delik olacağına güvenir, işe yarar bir çentik olmasını yeğlerim.
Gerci simdi kuculttuk diye bir sonraki sene de kullanabilirler bunu, 2023’e kalir mi kalir
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