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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13'ün ekran paneli görselleri küçülen çentiği net bir şekilde gözler önüne seriyor

    iPhone 13'e ait olduğu iddia edilen ekran paneli örnekleri sızdırıldı. Paylaşılan görüntüler, önceki iPhone modellerine kıyasla ilk kez iPhone 13 ile birlikte küçülecek olan çentiği gösteriyor.
    18 Nisan 2021, 21:30 (4 sa.)
    2,3b
    50
    16
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    1

    iPhone 13'ün ekran paneli görselleri küçülen çentiği net bir şekilde gözler önüne seriyor
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    iPhone 13 serisinin daha küçük bir çentikle geleceği bir süredir konuşuluyor. Bu bağlamda iPhone 13'e ait olduğu iddia edilen ekran koruyucu görselleri, küçültülmüş çentiğin nasıl görüneceğini gözler önüne seriyor.

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    Apple, hoparlörü yukarı taşıyarak çentiği küçültecek

    Paylaşılan görseller, Apple'ın iPhone 13 ile birlikte TrueDepth kamera sisteminin ortasında kalan ahizeyi biraz daha yukarı taşıyarak çentiği küçülteceğini gösteriyor. Yapılacak olan bu iyileştirmeyle iPhone 13'ün iPhone 12'ye kıyasla %30 daha dar bir çentikle gelmesi bekleniyor.

    Çentik her ne kadar daralsa da yükseklik konusunda bir tık artış yaşanabilir. Zira daha önce sızdırılan 3D modeller, iPhone 12 Pro ile karşılaştırıldığında, iPhone 13 Pro'nun 0.5 mm daha yüksek çentikle geleceğini ortaya koymuştu.

    iPhone 13'ün ekran paneli görselleri küçülen çentiği net bir şekilde gözler önüne seriyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple, ilk kez 2017'de piyasaya sürdüğü iPhone X'den bu yana çentik kanadında herhangi bir iyileştirmeye gitmedi. Ancak görünen o ki yıllardır süregelen sızıntılar iPhone 13 ile birlikte gerçeğe dönüşecek ve iPhone çentiği ilk kez küçülmüş olacak. Çentiğin küçülmesiyle birlikte pil yüzdesinin artık ana ekranda gösterilmesi bekleniyor.



    Kaynakça https://twitter.com/duanrui1205/status/1383444354866372615?s=20 https://www.macrumors.com/2021/04/18/iphone-13-reduced-notch-iphone-12-compared/
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    BekirHan (Bekir Han) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yanlardan biraz daha al kardeşim ama ortası kalsın, evet böyle...

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    Yanlardan biraz daha al kardeşim ama ortası kalsın, evet böyle... ...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Extreme Victory (Ufuk ARSEZER) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zamanın birinde Apple ilk defa çentikli telefon yaptığında bütün fandroidler yine böyle gülmüştü, bir sene sonra neredeyse bütün markalar çentikli telefon yaptığında bir anda buralar sessizleşmişti. gene çok iyi hatırlıyorum, safın biri yine aynı görseli koymuştu ve bütün fandroidler yine böyle gülmüşlerdi. Diyeceğim o ki, o safın koyduğu o görsele ne oldu o görsel hala duruyor mu?

    Gelelim damla tasarıma, çentiğin emekleme dönemlerimde bazı hatalar oldu ama hiçbir Yüz tanıma sistemi Apple’ın ki kadar hızlı ve güvenli olmadı, olamadı, o damla tasarım teknik olarak çentikteki sensörler kadar güvenli değiller. Apple hiçbir teknolojiyi tamamen olgunlaşmadan kullanmaz.

    Bütün samimiyetimle yazıyorum, ekranda delik olacağına güvenir, işe yarar bir çentik olmasını yeğlerim.
    Yanıtla +3
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    V V4LKyR 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çentiksiz çok güzel efsanevi telefonlar varken böyle bir haber görmek zavallı bir durum, gerçekten üzücü. Yazık, ne diyelim.
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    Z zdniz (dniz yıldırım) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnivasyon yaptık çentiği küçülktük ve artık pil yüzdesini ekranda görebileceksiniz A:SDAS:DAS:D
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    R Ray Kurzweil 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    4 sene sonra damlacık formuna geçerler ha gayret. Apple sömürüyü sever...
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    WB 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Centik icin bir sene daha beklemek lazim sanirim.



    Gerci simdi kuculttuk diye bir sonraki sene de kullanabilirler bunu, 2023’e kalir mi kalir
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    3.5 kulaklık girişi hangi modelde yoksa o telefon benim nazarımda ÇÖP , sori ayfon , bizimle değılsın , ahh ahh telefonu incelticez ayağına bi devri bitirmeye çalışıyorlar
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    MrKattchup 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekranın ortasında asimetrik manasız karadelik olmasındansa simetrik işlevsel bir çentik makuldür, 2 yıldır kullanıyorum daha bir kere bu neden burada diyecek bir durum olmadı.
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    Ussuz (mehmet ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bayağı küçülmüş dikkat edersen
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    K Kucing (Kucing ) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Aptallık da ısrarcılar
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    e_capkan (emre capkan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ahizeyi üste almışlar
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) e_capkan
    Niye daha önce yapmamışlar ki ilginç.
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    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    iphone 13, iphone 13 çentik ve
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