İngiltere'de şanslı bir müşteri elma sipariş etti, elma diye iPhone SE teslim aldı

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Daha önce ilginç teslimat hataları sıkça gündeme gelmişti. Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte çevrimiçi alışverişin patlak vermesi, çok fazla teslimat hatasının yaşanmasına neden oldu. Öyle ki daha geçtiğimiz günlerde iPhone siparişi veren bir alışverişçi, iPhone diye çalışma masası teslim almıştı. Ancak bu kez çok daha farklı bir durum yaşandı.

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Süpermarketten iPhone SE jesti

İngiltere'deki bir süpermarketin internet sitesinden alışveriş yapan 50 yaşındaki Nick James, elma siparişi vermesi üzerine ilginç bir sürprizle karşılaştı. Sipariş ettiği ürünleri teslim almaya giden şanslı müşteri, bir anda karşısında yepyeni bir iPhone SE buldu.

Sürpriz karşısında oldukça şaşıran James, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti: "Çarşamba akşamı internetten verdiğimiz siparişimizi almaya gittik ve orada küçük bir sürprizle karşılaştık: bir Apple iPhone SE. Görünüşe göre elma sipariş ettik ve rastgele bir iPhone aldık."

Süpermarket zincirinin bu şekilde online sipariş veren 80 farklı müşterisine daha hediye dağıttığı ifade ediliyor. Dağıtılan hediyeler arasında AirPods ve Galaxy Fit 2 gibi ürünler de yer alıyor.

https://www.gizmochina.com/2021/04/17/lucky-uk-resident-orders-apples-tesco-finds-iphone-se-inside/

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