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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere'de şanslı bir müşteri elma sipariş etti, elma diye iPhone SE teslim aldı

    İngiltere'deki bir süpermarketten alışveriş yapan şanslı bir müşteri, elma siparişi üzerine yepyeni bir iPhone SE teslim aldı. Olayı daha da ilginç kılansa bu işte hiçbir yanlışlık olmaması.
    18 Nisan 2021, 19:25 (6 sa.)
    5,6b
    30
    16
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    8

    İngiltere'de şanslı bir müşteri elma sipariş etti, elma diye iPhone SE teslim aldı
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    Daha önce ilginç teslimat hataları sıkça gündeme gelmişti. Özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte çevrimiçi alışverişin patlak vermesi, çok fazla teslimat hatasının yaşanmasına neden oldu. Öyle ki daha geçtiğimiz günlerde iPhone siparişi veren bir alışverişçi, iPhone diye çalışma masası teslim almıştı. Ancak bu kez çok daha farklı bir durum yaşandı.

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    Süpermarketten iPhone SE jesti

    İngiltere'deki bir süpermarketin internet sitesinden alışveriş yapan 50 yaşındaki Nick James, elma siparişi vermesi üzerine ilginç bir sürprizle karşılaştı. Sipariş ettiği ürünleri teslim almaya giden şanslı müşteri, bir anda karşısında yepyeni bir iPhone SE buldu.

    Sürpriz karşısında oldukça şaşıran James, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle ifade etti: "Çarşamba akşamı internetten verdiğimiz siparişimizi almaya gittik ve orada küçük bir sürprizle karşılaştık: bir Apple iPhone SE. Görünüşe göre elma sipariş ettik ve rastgele bir iPhone aldık."

    Süpermarket zincirinin bu şekilde online sipariş veren 80 farklı müşterisine daha hediye dağıttığı ifade ediliyor. Dağıtılan hediyeler arasında AirPods ve Galaxy Fit 2 gibi ürünler de yer alıyor.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/17/lucky-uk-resident-orders-apples-tesco-finds-iphone-se-inside/
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Coğrafya kaderdir...
    2 Yanıt Yanıtla +42
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    surfer 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Kerim5100
    Güzel özetlemişsin.
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    Coco.Jambo (Mr. President ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    aman aman haber değeri ne yüksek
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    amanhem (Amanullah Hemden) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abi bu haberi kim Türkçeye çeviriyor. Alışverişçi diye bir tabir türkçede yok. Shopper I translate koyup alışverişçi diye yazıp geçmişsiniz. Müşteridir, alışveriş yapan vatandaştır vs. Ne bu alışverişçi!
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    B bypangea (Kadir Turan) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) amanhem
    Editör üşengeç olduğu için translate yapıp geçiyor sonra sorsan teknoloji haberi yapıyoruz derler.
    Yanıtla +5
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    Ment (Berkan Karadağ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde kutunun içine elma koyar hınzır avmciler sonrada telefona SMS bombardımanı yapar
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    annaX 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde de diş macunu 10tl ye düşüyor aqw
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    K kbere (Önder D) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keriz hunting viral reklam teknikleri.
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizimkilerde telefon yerine hıyar yolluyorlar 😀
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    H harslan76 (Hüseyin Arslan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz telefonunu siparis etsek icinden elma cikar)))
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    xamaximax 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    her türlü reklamını yapıyor reklamcıları sağlam şirket
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Burada salatalık gönderirler.
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    ARISLCK 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple 'ın reklam yapmasına gerek kalmıyor aslında.
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    T teknodeli14 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayattaki tüm şansını kullanmış
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