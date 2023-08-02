Bütçe dostu Poco M6 Pro 5G'nin çıkış tarihi belli oldu

Akıllı telefonun kısa süre önce global lansmanı yapılan Redmi 12 5G'ye benzer bir donanıma sahip olması bekleniyor. İnternete sızdırılan detaylara göre cihaz Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ve 5.000 mAh batarya içerecek. Dahası da var.
6.79 inç ekranlar geliyor
Poco M6 Pro 5G için Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.79 inç LCD ekran bilgisi de var. Cihaz yeni bir yeşil renk seçeneğine sahip olacak. Ancak imza niteliğindeki Poco sarısı da dahil olmak üzere daha fazla renkte sunulması bekleniyor.
Akıllı telefonun 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile sunulacağı belirtildi. Redmi 12 5G'nin 4 GB + 128 GB modeli 145 dolar fiyatla çıkış yapmıştı. Poco M6 Pro 5G'nin aynı konfigürasyona sahip versiyonunun nasıl bir fiyatla geleceğini lansmanda öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü