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    Bütçe dostu Poco M6 Pro 5G'nin çıkış tarihi belli oldu

    Poco markası önümüzdeki günlerde uygun fiyatlı bir akıllı telefon çıkaracak. Şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı Poco M6 Pro 5G'nin lansman tarihi resmiyet kazandı.
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    Bütçe dostu Poco M6 Pro 5G'nin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markası Poco yeni bir uygun fiyatlı akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin M serisi altında sunacağı cihazın tanıtım tarihi resmen açıklandı. Poco M6 Pro 5G olarak adlandırılan model 5 Ağustos'ta Hindistan'da gözler önüne çıkacak.

    Akıllı telefonun kısa süre önce global lansmanı yapılan Redmi 12 5G'ye benzer bir donanıma sahip olması bekleniyor. İnternete sızdırılan detaylara göre cihaz Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ve 5.000 mAh batarya içerecek. Dahası da var.

    6.79 inç ekranlar geliyor

    Poco M6 Pro 5G için Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.79 inç LCD ekran bilgisi de var. Cihaz yeni bir yeşil renk seçeneğine sahip olacak. Ancak imza niteliğindeki Poco sarısı da dahil olmak üzere daha fazla renkte sunulması bekleniyor.

    Bütçe dostu Poco M6 Pro 5G'nin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonun 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı ile sunulacağı belirtildi. Redmi 12 5G'nin 4 GB + 128 GB modeli 145 dolar fiyatla çıkış yapmıştı. Poco M6 Pro 5G'nin aynı konfigürasyona sahip versiyonunun nasıl bir fiyatla geleceğini lansmanda öğreneceğiz.

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    M
    maygar 2 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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