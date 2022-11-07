Tam Boyutta Gör iPhone 14 Pro sahiplerinden gelen ve akıllı telefonun şarjdayken elektrik ilettiğini iddia eden şikayetler sosyal medyada ortaya gündem olmuş durumda.

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Kullanıcılar, akıllı telefonu şarj olurken kullandıklarında hoş olmayan bir durum farkettiler: Ellerinde uyuşma. Bazıları iPhone 14 Pro'nun elektriği ilettiğini düşünerek kontrol kalemiyle test ettiler. Sonuç, akıllı telefonun gövdesinin, şarj olurken elektriği ilettiğini gösteriyor.

Apple: İnsanlara zararı yok

Apple, sorunu cihazdaki bir tasarım hatası olarak değerlendirmeyi reddetti ve müşteri hizmetleri temsilcisi akıllı telefonda düşük voltaj bulunduğuna dikkat çekerek bunun insanlara zarar vermeyeceğini söyledi. iPhone 14 Pro sahibi akıllı telefonu uzun süre elinde tutsa bile.

iPhone 14 Pro serisinin çerçevesinin paslanmaz çelikten üretildiği, bu nedenle şarj olurken "uyuşma" hissinin yaşanabileceği ve arka panelin ise mat dokulu camdan yapıldığı belirtiliyor.

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iPhone 14 Pro şarj olurken elektrik iletiyor: Apple'a göre normal