iPhone 14 Pro şarj olurken elektrik iletiyor: Apple'a göre normal

Kullanıcılar, akıllı telefonu şarj olurken kullandıklarında hoş olmayan bir durum farkettiler: Ellerinde uyuşma. Bazıları iPhone 14 Pro'nun elektriği ilettiğini düşünerek kontrol kalemiyle test ettiler. Sonuç, akıllı telefonun gövdesinin, şarj olurken elektriği ilettiğini gösteriyor.
Apple: İnsanlara zararı yok
Apple, sorunu cihazdaki bir tasarım hatası olarak değerlendirmeyi reddetti ve müşteri hizmetleri temsilcisi akıllı telefonda düşük voltaj bulunduğuna dikkat çekerek bunun insanlara zarar vermeyeceğini söyledi. iPhone 14 Pro sahibi akıllı telefonu uzun süre elinde tutsa bile.
iPhone 14 Pro serisinin çerçevesinin paslanmaz çelikten üretildiği, bu nedenle şarj olurken "uyuşma" hissinin yaşanabileceği ve arka panelin ise mat dokulu camdan yapıldığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence