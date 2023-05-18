Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Türkiye ürünlerine zam! İşte yeni iPhone fiyatları

    Apple, çok kısa bir süre önce Türkiye’de sattığı ürünlere ciddi bir zam yaptı. Uygulanan zam sonrasında iPhone fiyatları dahil pek çok Apple ürününün fiyatı değişti. İşte yeni fiyatlar:
    4
    Apple Türkiye ürünlerine zam! İşte yeni iPhone fiyatları Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce Türkiye’deki ürünlerine önemli miktarda zam yaptı. Apple böylece bu yıl ikinci kez Türkiye’de zam yapmış oldu. Yapılan zamlar sonrasında Apple Türkiye fiyatları ciddi oranda arttı. Yeni iPhone fiyatları ile birlikte MacBook fiyatları da güncellendi.

    iPhone 14 fiyatları zamlandı

    Apple, Türkiye’de Ocak ayında iPhone 14 ailesine zam yapmıştı. Artan kur ve enflasyon sonrasında firmanın bir zam daha yapması bekleniyordu ve beklenti karşılandı. Apple, kısa süre önce ürünlerine genel olarak yüzde 10 civarında zam uyguladı. Zamlar sonrası en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL, en düşük iPhone 14 Plus fiyatı 39.999 TL, en düşük iPhone 14 Pro fiyatı 45.999 TL ve en düşük iPhone 14 Pro Max fiyatı 49.999 TL oldu. Yeni iPhone fiyatları ise şu şekilde:

    Yeni iPhone 14 fiyatları
    Ürün Eski fiyat Yeni fiyat
    iPhone 14 Pro Max 1 TB 59 bin 199 TL 63 bin 999 TL
    iPhone 14 Pro Max 512 GB 53 bin 899 TL 58 bin 399 TL
    iPhone 14 Pro Max 256 GB 48 bin 599 TL 52 bin 799 TL
    iPhone 14 Pro Max 128 GB 45 bin 999 TL 49 bin 999 TL
    iPhone 14 Pro 1 TB 55 bin 199 TL 59 bin 999 TL
    iPhone 14 Pro 512 GB 49 bin 899 TL 54 bin 399 TL
    iPhone 14 Pro 256 GB 44 bin 599 TL 48 bin 799 TL
    iPhone 14 Pro 128 GB 41 bin 999 TL 45 bin 999 TL
    iPhone 14 Plus 512 GB 44 bin 899 TL 48 bin 399 TL
    iPhone 14 Plus 128 GB 36 bin 999 TL 39 bin 999 TL
    iPhone 14 512 GB 40 bin 899 TL 44 bin 399 TL
    iPhone 14 128 GB 32 bin 999 TL 35 bin 999 TL

    Diğer Apple ürünleri de zamlandı

    Apple Türkiye ürünlerine zam! İşte yeni iPhone fiyatları Tam Boyutta Gör
    Sadece iPhone fiyatları zamlanmadı. 27 inç 5K Studio Display fiyatı artık 41.999 TL değil, 45.799 TL. Benzer şekilde 32 inç 6K Pro Display XDR fiyatı 98.569 TL’den tam 107.439 TL’ye yükseldi. Mac bilgisayarlar da aynı şekilde zamlardan nasibini aldı. 48.999 TL’ye satılan Mac Studio, artık 52.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. M1 işlemcili 24 inç iMac, 31.999 TL değil artık 34.999 TL’den başlıyor. M1 çipli MacBook Air fiyatları ise 21.999 TL yerine artık 23.999 TL’den başlıyor. M2 işlemcili MacBook Air ise 29.999 TL yerine artık 32.499 TL’ye satılıyor.

    Yeni Apple Watch fiyatları

    Apple Türkiye ürünlerine zam! İşte yeni iPhone fiyatları Tam Boyutta Gör
    Zamlardan nasibini Apple Watch modelleri de aldı. Tüm Apple Watch saatleri yüzde 10 oranında zamlandı. Apple Watch Ultra başlangıç fiyatı 27.999 TL yerine artık 29.999 TL oldu. Apple Watch Series 8 başlangıç fiyatı 9.299 TL yerine 9.999 TL oldu. Apple Watch SE fiyatları ise 5.999 TL yerine artık 6.499 TL oldu. Bu arada aksesuarlar da zamlandı. 
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    E_Y_B_H_P_T +159 Galatas4ray +109 TncyKrmn +72 alaz1903 +64 Esxici +63 TheCapedCrusader +57 joven +52 Krone +51 Mr. Jingles +51 CoreXXX +46
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    337 Kişi Okuyor (114 Üye, 223 Misafir) 68 Masaüstü 269 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1813 kez okundu.
    19 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, Türkiye Haberleri ve
    9 etiket daha iPhone 14 iPhone 14 plus iphone 14 pro iphone 14 pro max apple watch 8 Apple Watch Ultra apple watch se macbook air Teknoloji Haberleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,9b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 otomatik vites kullanıcı yorumları knight online mage stat telefonda mikrofon işareti klasör veya dosya başka bir programda açık olduğundan bu eylem gerçekleştirilemiyor markette çalışmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L 2022
    Reeder P13 Blue Max L 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız