Apple Türkiye ürünlerine zam! İşte yeni iPhone fiyatları

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple, kısa bir süre önce Türkiye’deki ürünlerine önemli miktarda zam yaptı. Apple böylece bu yıl ikinci kez Türkiye’de zam yapmış oldu. Yapılan zamlar sonrasında Apple Türkiye fiyatları ciddi oranda arttı. Yeni iPhone fiyatları ile birlikte MacBook fiyatları da güncellendi.

iPhone 14 fiyatları zamlandı

Apple, Türkiye’de Ocak ayında iPhone 14 ailesine zam yapmıştı. Artan kur ve enflasyon sonrasında firmanın bir zam daha yapması bekleniyordu ve beklenti karşılandı. Apple, kısa süre önce ürünlerine genel olarak yüzde 10 civarında zam uyguladı. Zamlar sonrası en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL, en düşük iPhone 14 Plus fiyatı 39.999 TL, en düşük iPhone 14 Pro fiyatı 45.999 TL ve en düşük iPhone 14 Pro Max fiyatı 49.999 TL oldu. Yeni iPhone fiyatları ise şu şekilde:

Yeni iPhone 14 fiyatları Ürün Eski fiyat Yeni fiyat iPhone 14 Pro Max 1 TB 59 bin 199 TL 63 bin 999 TL iPhone 14 Pro Max 512 GB 53 bin 899 TL 58 bin 399 TL iPhone 14 Pro Max 256 GB 48 bin 599 TL 52 bin 799 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB 45 bin 999 TL 49 bin 999 TL iPhone 14 Pro 1 TB 55 bin 199 TL 59 bin 999 TL iPhone 14 Pro 512 GB 49 bin 899 TL 54 bin 399 TL iPhone 14 Pro 256 GB 44 bin 599 TL 48 bin 799 TL iPhone 14 Pro 128 GB 41 bin 999 TL 45 bin 999 TL iPhone 14 Plus 512 GB 44 bin 899 TL 48 bin 399 TL iPhone 14 Plus 128 GB 36 bin 999 TL 39 bin 999 TL iPhone 14 512 GB 40 bin 899 TL 44 bin 399 TL iPhone 14 128 GB 32 bin 999 TL 35 bin 999 TL

Diğer Apple ürünleri de zamlandı

Tam Boyutta Gör Sadece iPhone fiyatları zamlanmadı. 27 inç 5K Studio Display fiyatı artık 41.999 TL değil, 45.799 TL. Benzer şekilde 32 inç 6K Pro Display XDR fiyatı 98.569 TL’den tam 107.439 TL’ye yükseldi. Mac bilgisayarlar da aynı şekilde zamlardan nasibini aldı. 48.999 TL’ye satılan Mac Studio, artık 52.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. M1 işlemcili 24 inç iMac, 31.999 TL değil artık 34.999 TL’den başlıyor. M1 çipli MacBook Air fiyatları ise 21.999 TL yerine artık 23.999 TL’den başlıyor. M2 işlemcili MacBook Air ise 29.999 TL yerine artık 32.499 TL’ye satılıyor.

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Yeni Apple Watch fiyatları

Tam Boyutta Gör Zamlardan nasibini Apple Watch modelleri de aldı. Tüm Apple Watch saatleri yüzde 10 oranında zamlandı. Apple Watch Ultra başlangıç fiyatı 27.999 TL yerine artık 29.999 TL oldu. Apple Watch Series 8 başlangıç fiyatı 9.299 TL yerine 9.999 TL oldu. Apple Watch SE fiyatları ise 5.999 TL yerine artık 6.499 TL oldu. Bu arada aksesuarlar da zamlandı.

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