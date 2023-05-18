Apple Türkiye ürünlerine zam! İşte yeni iPhone fiyatları

- iPhone 14 fiyatları zamlandı
- Yeni iPhone 14 fiyatları
- Diğer Apple ürünleri de zamlandı
- Yeni Apple Watch fiyatları
- Yorumlar
iPhone 14 fiyatları zamlandı
Apple, Türkiye’de Ocak ayında iPhone 14 ailesine zam yapmıştı. Artan kur ve enflasyon sonrasında firmanın bir zam daha yapması bekleniyordu ve beklenti karşılandı. Apple, kısa süre önce ürünlerine genel olarak yüzde 10 civarında zam uyguladı. Zamlar sonrası en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL, en düşük iPhone 14 Plus fiyatı 39.999 TL, en düşük iPhone 14 Pro fiyatı 45.999 TL ve en düşük iPhone 14 Pro Max fiyatı 49.999 TL oldu. Yeni iPhone fiyatları ise şu şekilde:
|Ürün
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|iPhone 14 Pro Max 1 TB
|59 bin 199 TL
|63 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro Max 512 GB
|53 bin 899 TL
|58 bin 399 TL
|iPhone 14 Pro Max 256 GB
|48 bin 599 TL
|52 bin 799 TL
|iPhone 14 Pro Max 128 GB
|45 bin 999 TL
|49 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro 1 TB
|55 bin 199 TL
|59 bin 999 TL
|iPhone 14 Pro 512 GB
|49 bin 899 TL
|54 bin 399 TL
|iPhone 14 Pro 256 GB
|44 bin 599 TL
|48 bin 799 TL
|iPhone 14 Pro 128 GB
|41 bin 999 TL
|45 bin 999 TL
|iPhone 14 Plus 512 GB
|44 bin 899 TL
|48 bin 399 TL
|iPhone 14 Plus 128 GB
|36 bin 999 TL
|39 bin 999 TL
|iPhone 14 512 GB
|40 bin 899 TL
|44 bin 399 TL
|iPhone 14 128 GB
|32 bin 999 TL
|35 bin 999 TL
Diğer Apple ürünleri de zamlandı
Yeni Apple Watch fiyatlarıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
337 Kişi Okuyor (114 Üye, 223 Misafir) 68 Masaüstü 269 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1813 kez okundu.
19 kişi, toplam 21 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Apple, Türkiye Haberleri ve