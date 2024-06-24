Apple, iOS 18 beta 2'yi yayınladı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, beklendiği gibi 24 Haziran’da iOS 18 beta 2’yi kullanıma sundu. Geliştiricilerle birlikte iOS 18 özelliklerini denemek isteyenler yeni iOS 18 betasını yükleyebilir. Peki, iOS 18 ikinci beta neler getiriyor, yeni özellik var mı?

iOS 18 dev beta çıktı: iOS 18 developer beta nasıl yüklenir? 1 hf. önce eklendi

iOS 18 beta 2 yaklaşık 1.45 GB boyutunda. Güncelleme notlarında belirtilmese bu sürümün iPhone Yansıtma ve SharePlay ekran paylaşımına gelen yeni özellikler için destek ekleyeceğini daha önce paylaşmıştık. Bunun dışında her yeni iOS beta sürümünde olduğu gibi daha az hatayla karşılaşacağımız bir sürüm olacaktır. Beta 1’deki genel pil şikayeti bu sürümde devam edecek mi bunu zamanla göreceğiz.

iOS 18 beta şu anda yalnızca Apple’ın geliştirici sitesine giriş yapılarak indirilebiliyor. Herkese açık beta Temmuz ayında sunulacak. Apple, iOS 18’i önceden yükleyip test eden kullanıcılardan topladığı geri bildirimlerle (şikayetler, hata raporları, performans sorunları) hataları minimuma indirip sonbaharda iOS 18’i tüm kullanıcılara açacak.

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iOS 18 beta 2 indirmeye açıldı: İşte yenilikler