iPhone 14 satışları beklenenin altında kalabilir

Wall Street analisti Brian White, Apple'ın bu sonbaharda iPhone 14 serisi için zayıf tüketici talebiyle karşı karşıya kalacağını tahmin ediyor. Bunun nedeni olarak da birçok ülkedeki ekonomik istikrarsızlığı ve enflasyonu gösteriyor.
White'a göre, zayıflayan ekonomi ve artan enflasyonla birlikte tüketiciler bu sonbaharda, yeni nesil Apple akıllı telefonları satın alma konusunda daha temkinli olacak. Belki de ekonomik kriz geçene kadar bu tür pahalı cihazların alımını erteleyecekler.
iPhone 14 ne zaman çıkacak?
Geçtiğimiz günlerde Apple'ın sonbaharda iPhone 14 siparişlerini %10 oranında azaltmak zorunda kaldığı bilgisi ortaya çıkmıştı. Ancak TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo aksini düşünüyor ve Çin'de yeni cihazlara olan talebin artacağını tahmin ediyor.
iPhone 14, bu sonbaharda 14, 14 Pro, 14 Max ve 14 Pro Max olmak üzere dört modelle piyasaya çıkacak. Apple'ın lansman etkinliğini 13 Eylül tarihinde yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...