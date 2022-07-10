200W şarjlı ilk akıllı telefon IQOO 10 Pro, 19 Temmuz'da çıkıyor

Görünüşe bakılırsa IQOO 10 Pro akıllı telefon, 200 watt'lık bir şarj cihazıyla donatılmış piyasadaki ilk cihaz olacak. Daha bu durum bir söylenti seviyesindeydi ancak şimdi şirketten de doğrulama geldi.
İki farklı versiyonla gelecek
Şirket, cihazın tasarımını ve çeşitli teknik detaylarını gösteren kısa bir video yayınladı. Tanıtımda IQOO 10 Pro'nun lansmanının 19 Temmuz'da yapılacağı da yer alıyor. Ancak sağ alt köşede, 200 watt'lık şarj desteği hakkında çok küçük puntolarla yazılmış bilgi de mevcut. IQOO'nun bu önemli veriyi neden bu kadar küçük bir şekilde gösterdiği ise muamma.
BMW M-Serisi tarzında bir versiyon da dahil olmak üzere akıllı telefonun iki farklı versiyonla gelecek. Teknik özelliklerin geri kalanına gelince, cihaz 3K ekran ve modele göre iki yonga seti ile ilişkilendiriliyor: Dimensity 9000+ ve Snapdragon 8 Plus Gen 1. Bu arada modellerden sadece bir tanesinin 200 watt'lık bir şarj ile gelmesi bekleniyor. Diğeri ise 120 watt'lık bir şarjla yetinecek. Cihazın fiyatlandırması ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...