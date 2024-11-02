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    Apple, uydu ağını genişletmek için Globalstar'ın %20'sini satın aldı

    Apple, iPhone'lar için uydu bağlantısı sağlamada önemli bir ortak olan GlobalStar'ın %20 hissesini satın alarak uydu iletişim stratejisinde önemli bir adım attı.
    apple globalstar 1 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Globalstar, mobil uydu hizmetleri ağını genişletmek, yeni bir uydu takımyıldızı başlatmak ve yer altyapısını geliştirmek dahil olmak üzere Apple ile hizmet anlaşmasını yeniledi. Bu anlaşmaya göre, Apple hizmetler için ön ödeme yapacak, Globalstar ise karasal ve uydu hizmetlerinden elde ettiği tüm geliri koruyacak ve ağ kapasitesinin %85'ini Apple'a tahsis edecek.

    Apple, iPhone uydu bağlantısı ortağı Globalstar ile yaptığı anlaşmanın genişletilmesi kapsamında şirketin %20 hissesini alacak. Bu hisse 400 milyon dolar değerinde. Globalstar ayrıca uydu altyapısını iyileştirmek için Apple'dan 1.1 milyar dolarlık bir ön ödeme alacak.

    Apple, 2022'de iPhone 14 ile Acil Durum SOS özelliğini kullanıma sundu ve iOS 18 ile şebekeden uzak kullanıcıların vahşi doğada iMessage ve SMS üzerinden metin, emoji ve tapback gönderip almasını sağlayacak şekilde genişletti.

    Apple, kullanıcılardan bir noktada uydu bağlantı hizmeti için ücret talep etmeyi planlıyor ancak henüz yapmadı. Şirket, iPhone 14 ile başlayarak, telefonlara iki yıl boyunca uydu özelliklerine ücretsiz erişim sağladı. Ancak geçen yıl, iPhone 14 sahiplerine bir yıl daha verildi ve ücretsiz hizmet en erken Kasım 2025'e kadar uzatıldı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/11/1/24285347/apple-globalstar-investment-expansion-emergency-sos-satellite https://support.apple.com/tr-tr/105097
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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