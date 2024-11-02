Apple, uydu ağını genişletmek için Globalstar'ın %20'sini satın aldı

Apple, iPhone uydu bağlantısı ortağı Globalstar ile yaptığı anlaşmanın genişletilmesi kapsamında şirketin %20 hissesini alacak. Bu hisse 400 milyon dolar değerinde. Globalstar ayrıca uydu altyapısını iyileştirmek için Apple'dan 1.1 milyar dolarlık bir ön ödeme alacak.
Apple, 2022'de iPhone 14 ile Acil Durum SOS özelliğini kullanıma sundu ve iOS 18 ile şebekeden uzak kullanıcıların vahşi doğada iMessage ve SMS üzerinden metin, emoji ve tapback gönderip almasını sağlayacak şekilde genişletti.
Apple, kullanıcılardan bir noktada uydu bağlantı hizmeti için ücret talep etmeyi planlıyor ancak henüz yapmadı. Şirket, iPhone 14 ile başlayarak, telefonlara iki yıl boyunca uydu özelliklerine ücretsiz erişim sağladı. Ancak geçen yıl, iPhone 14 sahiplerine bir yıl daha verildi ve ücretsiz hizmet en erken Kasım 2025'e kadar uzatıldı.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/11/1/24285347/apple-globalstar-investment-expansion-emergency-sos-satellite https://support.apple.com/tr-tr/105097 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über