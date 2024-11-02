Apple, uydu ağını genişletmek için Globalstar'ın %20'sini satın aldı

Tam Boyutta Gör Globalstar, mobil uydu hizmetleri ağını genişletmek, yeni bir uydu takımyıldızı başlatmak ve yer altyapısını geliştirmek dahil olmak üzere Apple ile hizmet anlaşmasını yeniledi. Bu anlaşmaya göre, Apple hizmetler için ön ödeme yapacak, Globalstar ise karasal ve uydu hizmetlerinden elde ettiği tüm geliri koruyacak ve ağ kapasitesinin %85'ini Apple'a tahsis edecek.

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Apple, iPhone uydu bağlantısı ortağı Globalstar ile yaptığı anlaşmanın genişletilmesi kapsamında şirketin %20 hissesini alacak. Bu hisse 400 milyon dolar değerinde. Globalstar ayrıca uydu altyapısını iyileştirmek için Apple'dan 1.1 milyar dolarlık bir ön ödeme alacak.

Apple, 2022'de iPhone 14 ile Acil Durum SOS özelliğini kullanıma sundu ve iOS 18 ile şebekeden uzak kullanıcıların vahşi doğada iMessage ve SMS üzerinden metin, emoji ve tapback gönderip almasını sağlayacak şekilde genişletti.

Apple, kullanıcılardan bir noktada uydu bağlantı hizmeti için ücret talep etmeyi planlıyor ancak henüz yapmadı. Şirket, iPhone 14 ile başlayarak, telefonlara iki yıl boyunca uydu özelliklerine ücretsiz erişim sağladı. Ancak geçen yıl, iPhone 14 sahiplerine bir yıl daha verildi ve ücretsiz hizmet en erken Kasım 2025'e kadar uzatıldı.

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Apple, uydu ağını genişletmek için Globalstar'ın %20'sini aldı