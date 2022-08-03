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    İddia: iPhone 14, iPhone 13 ile aynı fiyata sahip olacak

    Önümüzdeki aylarda tanıtılacak iPhone 14 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir iddia, giriş seviyesi iPhone 14 modelinde fiyat artışı olmayacağını belirtiyor.
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    İphone 14'ün olası fiyatı belli oldu
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    Teknoloji devi Apple, önümüzdeki aylarda iPhone 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Seri üretime geçmiş olan cihazlar hakkında gelen bilgiler ise dur demek bilmiyor. iPhone 14 serisi hakkındaki yeni iddia, potansiyel müşterileri mutlu edebilecek cinsten.

    iPhone 14’ün olası fiyatı belli oldu: 799 dolar

    Kore tabanlı blog sitesi Naver’deki yeux1122 adlı kullanıcı, Apple’ın giriş seviyesi iPhone modelinde fiyat artışına gitmeyeceğini belirtiyor. Belirtilene göre Apple, küresel anlamda yavaşlayan akıllı telefon pazarından ciddi bir pay koparmak istiyor ve bu nedenle iPhone 14 modelinin fiyatını 799 dolar olarak belirleyecek. Kaynak, artan üretim maliyetlerine ve devam eden tedarik zinciri problemlerine rağmen fiyatlandırmanın üst yönetimde kesinleştiğini belirtiyor. yeux1122, daha önce yeni nesil iPad mini hakkında doğru çıkan iddialarda bulunmuştu.

    Apple’ın giriş seviyesi iPhone 14 modelinde fiyat artışı yapmaması, şirketin iki yıl art arda giriş seviyesi iPhone modeline zam yapmayacağı anlamına geliyor. Küresel anlamda enflasyon, hammadde ve üretim fiyatları artması iPhone 14 ve iPhone 14 Plus/Max modellerinde A15 işlemcinin kullanılmasına sebep olmuş olabilir. İphone 14 Plus ve iPhone 14 Pro modellerinin fiyatlandırması hakkında henüz önemli bir bilgi bulunmuyor ancak küresel enflasyon, cihazlarda fiyat artışına sebep olabilir. iPhone 14 serisi büyük ihtimalle eylül ayında gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılacak. 

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 23 saat önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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