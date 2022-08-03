İddia: iPhone 14, iPhone 13 ile aynı fiyata sahip olacak

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Teknoloji devi Apple, önümüzdeki aylarda iPhone 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Seri üretime geçmiş olan cihazlar hakkında gelen bilgiler ise dur demek bilmiyor. iPhone 14 serisi hakkındaki yeni iddia, potansiyel müşterileri mutlu edebilecek cinsten.

iPhone 14’ün olası fiyatı belli oldu: 799 dolar

Kore tabanlı blog sitesi Naver’deki yeux1122 adlı kullanıcı, Apple’ın giriş seviyesi iPhone modelinde fiyat artışına gitmeyeceğini belirtiyor. Belirtilene göre Apple, küresel anlamda yavaşlayan akıllı telefon pazarından ciddi bir pay koparmak istiyor ve bu nedenle iPhone 14 modelinin fiyatını 799 dolar olarak belirleyecek. Kaynak, artan üretim maliyetlerine ve devam eden tedarik zinciri problemlerine rağmen fiyatlandırmanın üst yönetimde kesinleştiğini belirtiyor. yeux1122, daha önce yeni nesil iPad mini hakkında doğru çıkan iddialarda bulunmuştu.

iPhone 14, daha hızlı Apple A15 Bionic çipe sahip olacak 20 sa. önce eklendi

Apple’ın giriş seviyesi iPhone 14 modelinde fiyat artışı yapmaması, şirketin iki yıl art arda giriş seviyesi iPhone modeline zam yapmayacağı anlamına geliyor. Küresel anlamda enflasyon, hammadde ve üretim fiyatları artması iPhone 14 ve iPhone 14 Plus/Max modellerinde A15 işlemcinin kullanılmasına sebep olmuş olabilir. İphone 14 Plus ve iPhone 14 Pro modellerinin fiyatlandırması hakkında henüz önemli bir bilgi bulunmuyor ancak küresel enflasyon, cihazlarda fiyat artışına sebep olabilir. iPhone 14 serisi büyük ihtimalle eylül ayında gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılacak.

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İphone 14'ün olası fiyatı belli oldu