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    Anlık Bildirim

    Realme, iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada'sını kopyaladı: Karşınızda "Mini Kapsül"

    Realme'nin patronu Madhav Sheth, yakında piyasaya sürecekleri C serisi telefonun iPhone 14 Pro tarzında bir etkileşimli çentiğe sahip olacağını açıkladı. Ayrıca Mini Kapsül'ün görüntüsünü paylaştı.
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    Realme, iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada'sını kopyaladı Tam Boyutta Gör

    Realme CEO'su Madhav Sheth kişisel Twitter hesabı aracılığıyla yakında piyasaya sürecekleri C serisi akıllı telefonda iPhone 14 Pro'daki Dinamik Ada'ya benzer bir etkileşimli çentiğe yer vereceklerini resmen duyurdu. Ayrıca bir görsel paylaştı.

    Yayınlanan görüntü şirketin Mini Kapsül (Mini Capsule) olarak adlandırdığı etkileşimli çentik çözümünü gözler önüne seriyor. Resimde Mini Kapsül'ün kullanıcıyı akıllı telefonun şarj durumu hakkında nasıl bilgilendirdiğini görüyoruz.

    Realme, iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada'sını kopyaladı Tam Boyutta Gör

    İlk hangi modelde yer alacak?

    Deneyimli yönetici kısa bir süre sonra ilgili gönderiyi silmiş olsa da ekran görüntüsü çoktan internete yayılmıştı. Aktarılan bilgilere göre Mini Kapsül'e sahip ilk Realme modeli bütçe dostu Realme C serisinden bir akıllı telefon (muhtemelen C55) olacak.

    Realme'nin Mini Kapsül'ünün Apple'ın Dinamik Ada'sı kadar fonksiyonel olup olmayacağı bilinmiyor. Ayrıca şirketin üçüncü taraf uygulama geliştiricilerini bu özelliği desteklemeye ikna etmesi gerekecek. Merak edilen detayları bahsi geçen yeni C serisi model çıkınca öğreneceğiz.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 10 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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