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    Anlık Bildirim

    "Kesinlikle gerçek" iddiasıyla iPhone 15 ön cam panelleri sızdırıldı

    Sosyal medyada yeni paylaşılan video, iPhone 15 serisinin ön cam panellerini ortaya çıkarıyor. İşte kesinlikle gerçek olduğu iddia edilen iPhone 15 Pro ekran paneli:
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    iphone 1 5 ön cam paneli sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 15 serisini tanıtmasına daha altı ay varken, telefonların ön cam panelleri bugün Çin web sitelerinde ortaya çıktı. Sosyal medya platformunda da paylaşılan videolarda görsellerin ekran koruyucu değil, kesinlikle ön cam olduğu iddia ediliyor.

    Daha ince çerçeve kesinleşti

    Video, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin önceki nesle kıyasla daha ince ekran çerçevesine sahip olacağını doğruluyor. Düz iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin çerçevelerinde fark edilebilir bir değişiklik olmayacak gibi. iPhone 11 serisine benzer şekilde kenarların hafif kavisli geldiği dikkat çekiyor.

    Dynamic Island tüm modellerde

    Daha önce söylendiği gibi, dört iPhone 15 modeli de Apple’ın “Dynamic Island” olarak adlandırdığı çentiğe sahip olacak. Söylentilere göre, Apple, 15 Pro modellerinde paslanmak çelik yerine titanyum çerçeve kullanacak ve tuşların yapısında değişiklik yapacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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