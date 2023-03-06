"Kesinlikle gerçek" iddiasıyla iPhone 15 ön cam panelleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 15 serisini tanıtmasına daha altı ay varken, telefonların ön cam panelleri bugün Çin web sitelerinde ortaya çıktı. Sosyal medya platformunda da paylaşılan videolarda görsellerin ekran koruyucu değil, kesinlikle ön cam olduğu iddia ediliyor.

Fiziksel tuş yok! Karşınızda iPhone 15 Pro Max 1 hf. önce eklendi

Daha ince çerçeve kesinleşti

Video, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin önceki nesle kıyasla daha ince ekran çerçevesine sahip olacağını doğruluyor. Düz iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin çerçevelerinde fark edilebilir bir değişiklik olmayacak gibi. iPhone 11 serisine benzer şekilde kenarların hafif kavisli geldiği dikkat çekiyor.

Dynamic Island tüm modellerde

Daha önce söylendiği gibi, dört iPhone 15 modeli de Apple’ın “Dynamic Island” olarak adlandırdığı çentiğe sahip olacak. Söylentilere göre, Apple, 15 Pro modellerinde paslanmak çelik yerine titanyum çerçeve kullanacak ve tuşların yapısında değişiklik yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 ekran panelleri sızdırıldı: Kesinlikle gerçek!