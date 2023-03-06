"Kesinlikle gerçek" iddiasıyla iPhone 15 ön cam panelleri sızdırıldı

Daha ince çerçeve kesinleşti
Video, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin önceki nesle kıyasla daha ince ekran çerçevesine sahip olacağını doğruluyor. Düz iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin çerçevelerinde fark edilebilir bir değişiklik olmayacak gibi. iPhone 11 serisine benzer şekilde kenarların hafif kavisli geldiği dikkat çekiyor.
Dynamic Island tüm modellerde
Daha önce söylendiği gibi, dört iPhone 15 modeli de Apple’ın “Dynamic Island” olarak adlandırdığı çentiğe sahip olacak. Söylentilere göre, Apple, 15 Pro modellerinde paslanmak çelik yerine titanyum çerçeve kullanacak ve tuşların yapısında değişiklik yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez