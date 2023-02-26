Karşınızda tamamen ‘tuşsuz’ iPhone 15 Pro Max ve tasarımı

Geçmişte Apple'ın planları hakkında doğru bilgiler paylaşan "Ice Universe" tarafından paylaşılan görsellere göre iPhone 15 Pro Max önceki nesle göre daha ince ekran çerçevesine sahip olacak. Dinamik Ada özelliğinin devam ettiği görülürken kamera çıkıntısının da iPhone 14 Pro Max’e göre daha az olduğu belirtiliyor.
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.