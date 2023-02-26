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    Karşınızda tamamen ‘tuşsuz’ iPhone 15 Pro Max ve tasarımı

    Son günlerde sıklaşan iPhone 15 sızıntılarına bir yenisi daha ekleniyor. Güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılanlar iPhone 15 Pro Max’in fiziksel tuşsuz tasarımını gözler önüne seriyor.
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    Apple iPhone 15 Pro Max Tam Boyutta Gör
    Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi bir süre önce iPhone 15 serisinin ilgili CAD tasarımları ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi bu CAD verilerini temel alan render görselleri de paylaşıldı. iPhone 15 Pro Max’e ait olduğu söylenen render görselleri bizlere cihazın tuşsuz tasarımını net bir şekilde gösteriyor.

    Karşınızda iPhone 15 Pro Max

    iPhone 15 Pro Max Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere iPhone 15 Pro ailesinin fiziksel tuşlar yerine kapasitif katı hal (iPhone 7/8’deki home tuşu gibi) dokunmatik tuşlara geçeceği söylenmişti. Son birkaç günde gördüğümüz çeşitli sızıntılar da yine bu bilgileri doğrular nitelikte. Görünüşe ve belirtilenlere göre iPhone 15 Pro ailesinde güç tuşu dahil ses açma ve kısma tuşlarının tamamı dokunmatik olacak. Ayrıca 15 Pro Max'in genel tasarımı daha oval olacak gibi görünüyor. Bu da telefonun avuç içine daha rahat oturmasını sağlayacaktır.

    iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max
    DH iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max Değişim
    Uzunluk 159,86 mm 160,7 mm -0,84 mm
    Genişlik 76,73 mm 77,6 mm -0,87 mm
    Kalınlık 8,25 mm 7,85 mm +0,4 mm
    Kamera çıkıntısı 3,59 m 4,18 mm -0,59 mm
    Kamera dahil kalınlık 11,84 mm 12,03 mm -0,19 mm

    Geçmişte Apple'ın planları hakkında doğru bilgiler paylaşan "Ice Universe" tarafından paylaşılan görsellere göre iPhone 15 Pro Max önceki nesle göre daha ince ekran çerçevesine sahip olacak. Dinamik Ada özelliğinin devam ettiği görülürken kamera çıkıntısının da iPhone 14 Pro Max’e göre daha az olduğu belirtiliyor.

    iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan ebatlara baktığımızda iPhone 15 Pro Max’in iPhone 14 Pro Max’e göre daha kompakt bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz. Ek olarak bir kez daha eski Lightning yerine Type C bağlantı noktasına geçileceği de görsellerde belirtiliyor. Type C portu tüm akıllı telefonlarda ortak olsa da açıkçası iPhone 15 serisinin tüm kablolar uyumlu olması beklenmiyor. Apple özel  Type C portu için farklı bir standardizasyon kullanabilir.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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    telefon çalmadan hat meşgul diyor curve optimizer gıbırnet forum chat görevleri cat mi harley mi

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