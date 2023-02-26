Karşınızda tamamen ‘tuşsuz’ iPhone 15 Pro Max ve tasarımı

Tam Boyutta Gör Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi bir süre önce iPhone 15 serisinin ilgili CAD tasarımları ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi bu CAD verilerini temel alan render görselleri de paylaşıldı. iPhone 15 Pro Max’e ait olduğu söylenen render görselleri bizlere cihazın tuşsuz tasarımını net bir şekilde gösteriyor.

Karşınızda iPhone 15 Pro Max

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere iPhone 15 Pro ailesinin fiziksel tuşlar yerine kapasitif katı hal (iPhone 7/8’deki home tuşu gibi) dokunmatik tuşlara geçeceği söylenmişti. Son birkaç günde gördüğümüz çeşitli sızıntılar da yine bu bilgileri doğrular nitelikte. Görünüşe ve belirtilenlere göre iPhone 15 Pro ailesinde güç tuşu dahil ses açma ve kısma tuşlarının tamamı dokunmatik olacak. Ayrıca 15 Pro Max'in genel tasarımı daha oval olacak gibi görünüyor. Bu da telefonun avuç içine daha rahat oturmasını sağlayacaktır.

iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max DH iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max Değişim Uzunluk 159,86 mm 160,7 mm -0,84 mm Genişlik 76,73 mm 77,6 mm -0,87 mm Kalınlık 8,25 mm 7,85 mm +0,4 mm Kamera çıkıntısı 3,59 m 4,18 mm -0,59 mm Kamera dahil kalınlık 11,84 mm 12,03 mm -0,19 mm

Geçmişte Apple'ın planları hakkında doğru bilgiler paylaşan "Ice Universe" tarafından paylaşılan görsellere göre iPhone 15 Pro Max önceki nesle göre daha ince ekran çerçevesine sahip olacak. Dinamik Ada özelliğinin devam ettiği görülürken kamera çıkıntısının da iPhone 14 Pro Max’e göre daha az olduğu belirtiliyor.

iPhone 15 Pro, Sony'nin ToF sensörlerini kullanacak: İşte nedeni 1 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Paylaşılan ebatlara baktığımızda iPhone 15 Pro Max’in iPhone 14 Pro Max’e göre daha kompakt bir tasarıma sahip olacağını görüyoruz. Ek olarak bir kez daha eski Lightning yerine Type C bağlantı noktasına geçileceği de görsellerde belirtiliyor. Type C portu tüm akıllı telefonlarda ortak olsa da açıkçası iPhone 15 serisinin tüm kablolar uyumlu olması beklenmiyor. Apple özel Type C portu için farklı bir standardizasyon kullanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Fiziksel tuş yok! Karşınızda iPhone 15 Pro Max