Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro Max kamerası hayal kırıklığı olabilir: İşte yeni bilgiler

    Apple, iPhone 15 serisinde de Pro modelleri ayrı bir yerde tutacak. Ancak, iPhone 15 Pro Max modelinde ekran ve kameranın iyileştirilmediği söyleniyor.          
    Oy Ver
    iphone 15 pro max kamera ve ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın periscope kamera gibi iPhone 15 Pro Max’e özel geliştirmeler sunacağı söyleniyor ancak son bilgilere göre tamamen yenilenmiş donanımla gelmeyecek. 15 Pro Max’in iPhone 14 Pro Max ile aynı ekran ve kamerayı kullanacağı söyleniyor. İşte detaylar:

    iPhone 15 Pro Max beklenen özellikleri

    iPhone 15 Pro Max’in 14 Pro Max ile aynı birincil sensöre sahip olacağı ortaya çıktı. Daha önce söz edilen Sony Exmor IMX903 yerine IMX803 sensörü kullanacağı ve 48MP ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Apple, iPhone 16 Pro Max modelini daha gelişmiş kamera ile donatacak.

    iPhone 15 Pro Max, ayrıca 14 Pro Max ile aynı M12 OLED paneli kullanacak. Bu noktada iPhone 14 Pro Max’in DisplayMate tarafından en iyi ekranlı akıllı telefon olarak ödül aldı. Bu arada yalnızca 15 Pro Max’te TSMC 3nm üretim sürecinden geçen A17 Bionic çip bulunacak. Apple’ın RAM’i 8GB’a (LPDDR5) çıkardığı da söylentiler arasında. Apple’ın odak noktası periscope telephoto lens olacak gibi. Unutmadan, 2023 iPhone’ları Lightning portu yerine USB-C portuna sahip olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    güneş tepeden vurduysa gölge ayağımızın altıdır fitcare hair kullanıcı yorumları half life arkadaşla oynama suzuki swift yorum okul servisleri aylık ne kadar kazanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A13
    Samsung Galaxy A13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Victus by HP
    Victus by HP
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız