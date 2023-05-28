iPhone 15 Pro Max kamerası hayal kırıklığı olabilir: İşte yeni bilgiler

iPhone 15 Pro Max beklenen özellikleri
iPhone 15 Pro Max’in 14 Pro Max ile aynı birincil sensöre sahip olacağı ortaya çıktı. Daha önce söz edilen Sony Exmor IMX903 yerine IMX803 sensörü kullanacağı ve 48MP ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Apple, iPhone 16 Pro Max modelini daha gelişmiş kamera ile donatacak.
iPhone 15 Pro Max, ayrıca 14 Pro Max ile aynı M12 OLED paneli kullanacak. Bu noktada iPhone 14 Pro Max’in DisplayMate tarafından en iyi ekranlı akıllı telefon olarak ödül aldı. Bu arada yalnızca 15 Pro Max’te TSMC 3nm üretim sürecinden geçen A17 Bionic çip bulunacak. Apple’ın RAM’i 8GB’a (LPDDR5) çıkardığı da söylentiler arasında. Apple’ın odak noktası periscope telephoto lens olacak gibi. Unutmadan, 2023 iPhone’ları Lightning portu yerine USB-C portuna sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)